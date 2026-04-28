2026年4月28日

長瀬産業株式会社



Dodai Group Inc.社への出資 アフリカでの事業展開を目指す



長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島宏之、以下「長瀬産業」）は、エチオピアで電動二輪車の製造販売およびバッテリースワッピングサービス（※）事業等を展開するDodai Group Inc.(本社：米国デラウェア州、代表取締役：佐々木裕馬、以下「Dodai」)の株式の一部を取得いたしましたことをお知らせいたします。本取り組みは、これまで独自の商流構築が難しかったアフリカ大陸での事業展開を目指して取り組むものです。

Dodaiは、電動二輪車の製造・販売のみならず、バッテリースワッピングサービスや運輸事業者等に向けた配送の効率化を支えるロジスティクス・プラットフォームの開発・提供等、「モビリティ×エネルギー×デジタル」領域における知見・技術を強みとし、経済成長と脱炭素化の両立が求められるエチオピアで事業を拡大しています。長瀬産業は、エチオピアにおける強固な事業基盤とネットワークを有するDodaiへの投資を通じ、これまで接点のなかったエチオピアおよびアフリカ大陸での持続可能なビジネスモデル構築に向けた検討を本格的に開始してまいります。

NAGASEグループは、「ものづくりの課題を素材（マテリアル）を通じて解決する」企業として、今後も皆さまに新たな価値を提供してまいります。

※：EV等の車両に搭載されたバッテリーを充電するのではなく、専用ステーションで充電済みバッテリーと短時間で交換する仕組み。

■Dodai概要

・社 名：Dodai Group Inc.

・本社所在地：米国デラウェア州

・代 表 者：代表取締役 佐々木裕馬

・事 業 概 要：電動二輪車の製造販売及びバッテリースワッピングサービス

・U R L ：https://dodai.co/

◆本件に関するお問い合わせ先

長瀬産業株式会社 URL : https://www.nagase.co.jp/

＜事業に関するお問い合わせ＞

Mail：cvc@nagase.co.jp

＜報道に関するお問い合わせ＞

経営管理本部 経営管理部 コーポレートコミュニケーション課 TEL：080-8828-8676