脳卒中や事故などで脳の言語中枢が損傷し、言葉を操る機能に障害が生じる「失語症」への理解を深めるべく制定された「失語症の日」の4月25日、東京都中央区のサイボウズ東京オフィスなど全国18か所で「第7回失語症の日記念イベント」が開催された。 会場には当事者や家族、専門家らが集い、リハビリテーションを通じた社会参加への希望を分かち合った。 東京会場では、自身も脳梗塞を発症し、失語症を経験したフリーアナウンサーの沼尾ひろ子さんが登壇。 沼尾さんは、アナウンサーとしての経験を活かした「音読」によって言葉を取り戻した経験を紹介し、「当事者の気持ちが手に取るようにわかる。音読が脳に再び刺激を与えてくれた」と語りかけた。 現在は認知症予防としての「音読」の普及に努める沼尾さん。イベント後半では、お笑いコンビ「テツandトモ」が歌う啓発曲『おんどくドクドク』に合わせ、全国18会場をオンラインで結んでの合唱とダンスが行われた。 「ぴーぱっぱ」「じーざっざ」といった発声トレーニングを盛り込んだ歌詞と軽快なディスコ調のメロディーに乗せ、参加者らは座ったまま体を動かし、会場は一体感に包まれた。

失語症は「聞く・話す・読む・書く」が困難になる障害で、国内の患者数は約50万人とされる。 沼尾さんは「私が脳梗塞から失語症となり取り組んだのが『音読』です。『音読』が、私の脳に再び刺激を与えてくれました。今、多くの方に音読トレーニングを行っています。認知症予防にも繋がります。今日みなさんに楽しく歌ってもらったように、笑顔の輪が広がっていけばうれしいです」と話し、目に見えにくい障害へのさらなる理解を訴えた。

＜配信リリース情報＞

■デジタルシングル 「おんどくドクドク」テツandトモ ●各配信サイトにて配信中 https://tetsu-and-tomo.lnk.to/ondoku

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■「おんどくドクドク」Music Video

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=CyeDsct7LOw

■「おんどくドクドク」（ダンス動画）

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=nPjDao2wKhM

■INFORMATION

https://www.teichiku.co.jp/