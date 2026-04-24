近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校（広島県東広島市）は、令和8年（2026年）5月3日（日・祝）、大型ショッピングモール「ゆめモール西条」（広島県東広島市）で開催される「2026 みちばたカーニバル」に参加し、パフォーマンスを披露します。 【本件のポイント】 ●地域を盛り上げるイベント「2026 みちばたカーニバル」に参加し、地域貢献への理解を深める ●生徒有志によるバンドをはじめ全国大会出場経験を持つダンス部、吹奏楽部が多彩なパフォーマンスを披露 ●ボランティア団体「近校オールスターズ」が司会進行や演出を担当することで、地域に笑顔と元気を届ける 【本件の内容】 近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校は、地域と関わりながら学びを深める取り組みの一環として、地域を盛り上げるイベント「2026 みちばたカーニバル」に参加します。音楽の授業をきっかけに結成された生徒有志によるバンドが、「ゆめタウン」のテーマソング「ハロー！ゆめタウン」をコーラス付きで演奏していたことが関係者の耳に留まり、出演が決定しました。「みちばたカーニバル」は、毎年ゴールデンウィークに「ゆめモール西条」で開催される、家族で楽しめる遊び・食・体験がそろった体験型イベントで、今年で4回目の開催となります。 当日は、生徒有志バンドに加え、全国大会出場経験を持つダンス部、吹奏楽部も出演します。さらに、本校独自の学生ボランティア団体「近校オールスターズ」が司会進行や演出を担当し、イベントを盛り上げます。「近校オールスターズ」は、本校のオープンキャンパスにおいても企画提案や運営を行っており、生徒主体の活動を支える存在として積極的に取り組んでいます。 生徒たちが主体的に企画・運営に関わることで、地域貢献への理解を深めるとともに、地域の方々に笑顔と元気を届けます。 【開催概要】 開催日程：令和8年（2026年）5月3日（日・祝）10：00～16：00 ステージ 11：30～ 生徒有志バンド「ばななと山田」、吹奏楽部 15：30～ 生徒有志バンド「ばななと山田」、ダンス部 会場 ：ゆめモール西条 アンドエスティ前駐車場 特設会場 （広島県東広島市西条町助実1189-1、JR山陽本線「西条駅」から徒歩約22分） 参加予定：生徒有志バンド4人、ダンス部44人、吹奏楽部40人、近校オールスターズ 【関連リンク】 附属広島高等学校・中学校東広島校 https://hh.kindai.ac.jp/