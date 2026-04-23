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鈴鹿8耐 ヤマハ応援席チケット4月26日から販売開始
〜ヤマハ応援席をヤマハカラーに染めるオリジナル応援グッズ付〜
2026年7月3日（金）〜5日（日）、三重県・鈴鹿サーキットにて「2026 FIM世界耐久選手権 "コカ·コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」が開催されます。ヤマハ発動機販売株式会社では、ヤマハ車で出走する全チームに熱い声援を送る「ヤマハ応援席」を設置。4月26日（日）11：00より、Mobility Station（公式オンラインショップ）にてヤマハ応援席チケットの販売を開始します。
創立70周年の節目にファクトリーチームを復活させた2025年に続き、本年も「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」が参戦します。これにあわせ、特典の応援グッズにはチームを象徴する「ブルー」を基調に、レースマシン「YZF-R1」のフロントフェイスを背中にデザインしたオリジナル「ドライメッシュTシャツ」と夜の応援席をブルーで彩る「ルミトン（光るスポンジ棒）」をご用意。
応援席をヤマハカラー「ブルー」に染め、「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」をはじめ、「YZF-R1」で出場する全ヤマハチームへの応援を盛り立てます。
https://digitalpr.jp/table_img/1622/133447/133447_web_1.png
※詳細は下記Webサイトをご参照ください
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売 MC営業部マーケティング課
関連リンク
ヤマハ発動機 鈴鹿8耐チケット案内サイト
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/8hours/
2026年7月3日（金）〜5日（日）、三重県・鈴鹿サーキットにて「2026 FIM世界耐久選手権 "コカ·コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」が開催されます。ヤマハ発動機販売株式会社では、ヤマハ車で出走する全チームに熱い声援を送る「ヤマハ応援席」を設置。4月26日（日）11：00より、Mobility Station（公式オンラインショップ）にてヤマハ応援席チケットの販売を開始します。
創立70周年の節目にファクトリーチームを復活させた2025年に続き、本年も「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」が参戦します。これにあわせ、特典の応援グッズにはチームを象徴する「ブルー」を基調に、レースマシン「YZF-R1」のフロントフェイスを背中にデザインしたオリジナル「ドライメッシュTシャツ」と夜の応援席をブルーで彩る「ルミトン（光るスポンジ棒）」をご用意。
応援席をヤマハカラー「ブルー」に染め、「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」をはじめ、「YZF-R1」で出場する全ヤマハチームへの応援を盛り立てます。
ヤマハ応援席チケット概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/133447/133447_web_1.png
※詳細は下記Webサイトをご参照ください
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売 MC営業部マーケティング課
関連リンク
ヤマハ発動機 鈴鹿8耐チケット案内サイト
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/8hours/