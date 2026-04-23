日本医科大学千葉北総病院にて屋内配送ロボット「FORRO（フォーロ）」の運用を開始















〜医療現場の業務効率化と働き方改革を推進〜

2台のFORROが待機している様子





検体搬送の受け渡しの様子 検体搬送の受け渡しの様子

日本医科大学千葉北総病院（千葉県印西市、以下 千葉北総病院）と川崎重工業株式会社（以下 川崎重工）は、院内配送業務の効率化と医療従事者の負担軽減を目的として、2026年4月1日より屋内配送ロボット「FORRO（フォーロ）」※による院内配送を開始しました。今回、運用を開始した「FORRO」は、エレベータを活用したフロア間移動に対応するとともに、複数棟にまたがる長距離配送を可能とする配送ロボットです。











以 上