インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「薬屋のひとりごと 天然石ブレスレット」を販売開始いたしました。









TVアニメ『薬屋のひとりごと』より、猫猫と壬氏をイメージした天然石ブレスレットが登場しました。

二人の衣装や装飾品にちなんだカラーの天然石を、手編みの紐に連ねた特別仕様。

それぞれのモチーフを象ったメタルチャームがあしらわれます。

猫猫モデルの中央には翡翠が、壬氏モデルの中央にはラピスラズリが配され、気高く艶めきます。





それぞれのブレスレットには、持ち運びにうれしいポーチが付属。

銀色の箔押しが優美な特製ボックスに収めてお届けします。





2026年4月22日（水）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/kusuriya-stonebrace/









薬屋のひとりごと 天然石ブレスレット





【猫猫】

猫猫をイメージした緑の濃淡が美しい手編みの紐に、緑色の天然石をグラデーションのように連ねたブレスレット。

中央には格調高く艶やかな輝きの翡翠を配し、赤のメノウで髪飾りを表現しています。

メタルチャームは薬草に見立てて葉を象った形。子猫のシルエットが立体的に浮かび上がります。









ブレスレットはS～Mサイズ（内周 約14～17cm）、M～Lサイズ（内周 約15～20cm）の2サイズ展開。

「東洋の宝石」と称される翡翠をメインに、アベンチュリン、緑メノウ、水晶、赤メノウが並びます。









植物のモチーフに子猫のシルエットがデザインされた、専用のポーチが付属します。









【壬氏】

壬氏をイメージした紫色の手編みの紐に、青や紫、金色など、優雅な彩りの天然石を連ねたブレスレット。

中央には壬氏の衣装の色にちなんでラピスラズリを配し、やさしく輝くムーンストーンや高貴な印象のアメシストをあしらいました。

メタルチャームには、月と花のモチーフが立体的に浮かび上がります。









ブレスレットはS～Mサイズ（内周 約14～17cm）、M～Lサイズ（内周 約15～20cm）の2サイズ展開。

王族の装飾品にも用いられてきたラピスラズリをメインに、ムーンストーン、アメシスト、水晶、ルチルクオーツが並びます。









霞文様に月と花のモチーフがデザインされた、専用のポーチが付属します。









それぞれのブレスレットは、天面に作品ロゴとキャラクターごとのモチーフが箔押しされた特製ボックスに収めてお届けします。









■商品情報

商品名：薬屋のひとりごと 天然石ブレスレット

種類 ：全2種（猫猫／壬氏）

価格 ：各14,800円（税込16,280円）

発売日：2026年4月22日（水）

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/kusuriya-stonebrace/





(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会





■商品仕様

材質 ：各種天然石（猫猫＝翡翠、アベンチュリン、緑メノウ、水晶、赤メノウ／壬氏＝ラピスラズリ、ムーンストーン、アメシスト、水晶、ルチルクオーツ）、真鍮、ポリエステル、ナイロン

サイズ（約）：S～M＝内周14～17cm 、M～L＝内周15～20cm

生産国：中国

※天然石を使用していますので、色合いなどが写真と微妙に異なる場合があります。

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。