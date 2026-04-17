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音声配信アプリ「Spoon」、新サービス「Spoon PodNovel」を提供開始
約10分の「耳で読む連載ストーリー」を毎週配信、オーディオ小説の新しい没入体験を提供
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）が展開する音声配信アプリ「Spoon」は、2026年1月19日（月）、「耳で読む連載ストーリー」という新体験を提供する「Spoon PodNovel」をローンチしました。「Spoon PodNovel」は「Spoon」内でお楽しみいただくことができ、毎週新作・続編を追加予定です。
■「耳で読む連載ストーリー」という新体験
「Spoon PodNovel」は、連載形式で長編ストーリーを楽しめるオーディオ小説サービスです。約10分単位のエピソードを数百回にわたり配信し、続きが気になる物語を音声で楽しめる体験を提供します。
■音声技術による没入体験と継続的な進化
「Spoon PodNovel」は音声合成技術（TTS）を活用し、作品ごとに最適な音声でストーリーをお楽しみいただけます。また、これによりスピーディーなコンテンツ提供が可能となり、各作品でエピソードが高頻度で追加されるため、ユーザーは待ち時間を感じることなく、連続してストーリーを楽しむことができます。
■「ながら消費」に最適化された体験
音声フォーマットならではの特性により、通勤・運転・家事・運動など、画面を見ることが難しいシーンでもストーリーを楽しめます。また、手や目を使わずに楽しめるためマルチタスクにも適している他、約10分単位のエピソードの連載形式であることから、細切れ時間での利用にも適しています。
■コンテンツ展開計画
サービス開始時点では26作品・各15話を配信しています。今後、毎週新作・続編を追加し、1作品あたり最大100話規模へ拡張予定です。また、1週間当たり約600話の新作・続編を配信できるよう制作体制を拡充していく計画です。さらに韓国・日本・台湾の3カ国で同時制作を行い、グローバル展開を推進していきます。
＜サービス概要＞
■サービス名称：「Spoon PodNovel」
■価格：第5話までは無料で利用可能。第6話以降は、一定期間の経過後に順次無料開放される形式を採用。また、各話ごとの個別購入にも対応。
※無料開放までの期間は、サービス内の状況に応じて変更の可能性あり。
■URL：
・アプリ https://spoon.onelink.me/Uuzo/v0cecfmq
・Web https://www.spooncast.net/jp/PodNovel
＜公開中の代表作品＞
・中村航「#失恋したて」
「ごめん、俺たち別れよう」――就活に追われながらも、大好きな彼との北海道旅行だけを心の支えに頑張ってきた大学生・なつき。しかし、待ち合わせの「幸福駅」で待ち続けた彼女に届いたのは、LINEでの別れの言葉だった。泣き崩れた幸福駅で偶然出会った父子と旅をする中で、なつきは少しずつ自分を取り戻していく。
・いぬじゅん「星と花火が降る夜に」
ある日突然、亡くなった姉からLINEが届いた。戸惑う亜紀のもとに、姉のルームメイトを名乗る女性・奈津、姉の彼氏であり亜紀の想い人でもある俊之まで現れ、亜紀は少しずつ封印していた姉の記憶と向き合っていく。やがて明かされる奈津の正体と、姉が残した最後のメッセージとは――…。
・ヤングァラム「お兄様のためにヒーローを誘惑してみます」
「大好きな推しの未来は、私が守ってみせる！」 前世の記憶を持ったまま、「主要キャラが全員死ぬ」という最悪の鬱小説の世界に転生してしまった主人公・ラフィネ。「私が皇太子を誘惑すれば、推しとヒロインが結ばれて、全員ハッピーエンド確定なのでは…⁉」推したちの死と帝国の滅亡を防ぐため、ラフィネは今日も6歳の体で力いっぱい叫ぶ。「殿下、私と結婚してください！」
■Spoonについて
新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。
・アプリダウンロード：https://www.spooncast.net/jp
・公式X：https://x.com/Spoon__Japan
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）が展開する音声配信アプリ「Spoon」は、2026年1月19日（月）、「耳で読む連載ストーリー」という新体験を提供する「Spoon PodNovel」をローンチしました。「Spoon PodNovel」は「Spoon」内でお楽しみいただくことができ、毎週新作・続編を追加予定です。
■「耳で読む連載ストーリー」という新体験
「Spoon PodNovel」は、連載形式で長編ストーリーを楽しめるオーディオ小説サービスです。約10分単位のエピソードを数百回にわたり配信し、続きが気になる物語を音声で楽しめる体験を提供します。
■音声技術による没入体験と継続的な進化
「Spoon PodNovel」は音声合成技術（TTS）を活用し、作品ごとに最適な音声でストーリーをお楽しみいただけます。また、これによりスピーディーなコンテンツ提供が可能となり、各作品でエピソードが高頻度で追加されるため、ユーザーは待ち時間を感じることなく、連続してストーリーを楽しむことができます。
■「ながら消費」に最適化された体験
音声フォーマットならではの特性により、通勤・運転・家事・運動など、画面を見ることが難しいシーンでもストーリーを楽しめます。また、手や目を使わずに楽しめるためマルチタスクにも適している他、約10分単位のエピソードの連載形式であることから、細切れ時間での利用にも適しています。
■コンテンツ展開計画
サービス開始時点では26作品・各15話を配信しています。今後、毎週新作・続編を追加し、1作品あたり最大100話規模へ拡張予定です。また、1週間当たり約600話の新作・続編を配信できるよう制作体制を拡充していく計画です。さらに韓国・日本・台湾の3カ国で同時制作を行い、グローバル展開を推進していきます。
＜サービス概要＞
■サービス名称：「Spoon PodNovel」
■価格：第5話までは無料で利用可能。第6話以降は、一定期間の経過後に順次無料開放される形式を採用。また、各話ごとの個別購入にも対応。
※無料開放までの期間は、サービス内の状況に応じて変更の可能性あり。
■URL：
・アプリ https://spoon.onelink.me/Uuzo/v0cecfmq
・Web https://www.spooncast.net/jp/PodNovel
＜公開中の代表作品＞
・中村航「#失恋したて」
「ごめん、俺たち別れよう」――就活に追われながらも、大好きな彼との北海道旅行だけを心の支えに頑張ってきた大学生・なつき。しかし、待ち合わせの「幸福駅」で待ち続けた彼女に届いたのは、LINEでの別れの言葉だった。泣き崩れた幸福駅で偶然出会った父子と旅をする中で、なつきは少しずつ自分を取り戻していく。
・いぬじゅん「星と花火が降る夜に」
ある日突然、亡くなった姉からLINEが届いた。戸惑う亜紀のもとに、姉のルームメイトを名乗る女性・奈津、姉の彼氏であり亜紀の想い人でもある俊之まで現れ、亜紀は少しずつ封印していた姉の記憶と向き合っていく。やがて明かされる奈津の正体と、姉が残した最後のメッセージとは――…。
・ヤングァラム「お兄様のためにヒーローを誘惑してみます」
「大好きな推しの未来は、私が守ってみせる！」 前世の記憶を持ったまま、「主要キャラが全員死ぬ」という最悪の鬱小説の世界に転生してしまった主人公・ラフィネ。「私が皇太子を誘惑すれば、推しとヒロインが結ばれて、全員ハッピーエンド確定なのでは…⁉」推したちの死と帝国の滅亡を防ぐため、ラフィネは今日も6歳の体で力いっぱい叫ぶ。「殿下、私と結婚してください！」
■Spoonについて
新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。
・アプリダウンロード：https://www.spooncast.net/jp
・公式X：https://x.com/Spoon__Japan
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰