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マーケターの頭の中にある“勝ちパターン”をツールに変換 プロセスを公開します（4/27 無料オンラインセミナー）
2026年4月27日（月）19：00 〜20：30 SaaSは"使う"時代から"作る"時代へ-全企業内製化時代に乗り遅れないための設計プロセス完全解説
あなたの"勝ちパターン"がシステムになる。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は4月27日（月）、自社独自のナレッジや勝ちパターンに合わせたツールを自分で作るプロセスを解説するセミナーを開催します。次世代のマーケターを育成する「顧客行動デザイナー講座」のエッセンスをお届けします。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196450
https://digitalpr.jp/table_img/2934/133103/133103_web_1.png
■セミナー概要
WACAの人気講座「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスをお届けする無料セミナーです。
マーケティングフレームワークを格納し、順に情報を入力するだけでマーケティングコンサルタントが出力するような分析・提案を一律で出力できるAIツールを、非エンジニアの講師がClaude Codeで設計・構築しました。
自分の頭の中にしかなかった思考プロセスをシステム化したことで提案の属人性を排除。フレームワークを扱った提案書が次々と受注を獲得しました。さらに「顧客行動デザイナー認定講座」へ導入した結果、受講満足度は5点中4.85を記録しました。
本セミナーでは、このSaaSの着想から設計・実装・収益化までのワークフローを完全公開します。
■オープンセミナーの内容
マーケターやコンサルタントの最大の資産はツールでもデータでもなく「顧客を動かす思考プロセスと実績」そのものです。
しかし多くの場合、思考プロセスは個人の頭の中にだけ存在し、案件ごとに一から再構築され、やがて記憶とともに消えていきます。
「そういえば、あの案件のシートはどこだっけ」
「◯◯さんに聞けば？……あ、もう退職したんだっけ」
これまでの解決策は「既存のSaaSツールに業務を合わせる」ことでした。
しかしそれでは、自社独自のナレッジや勝ちパターンは永遠に資産化されません。必要なのは「自社の業務に合わせたツールを自分で作る」という発想の転換です。
顧客行動デザイナー認定講座では、デロイト・Adobe勤務時代に講師が培った戦略コンサルの思考プロセスを「MethodLibrary」という自社AIツールに変換。
これまでのナレッジを蓄積してデータベースを整え、散在していたプロセスを一元化・見える化することで、登録者160人・有料利用者60人を獲得しました。さらに、このツールを起点に提案した方が1000万円超の案件を連続受注した実績もあります。
本セミナーでは、マーケターの知見を「ナレッジ蓄積 × プロセスの見える化 × 低コスト運用」を実現する自社専用ツールに変換する設計思考を完全公開します。
【当日のアジェンダ】
自社の業務に合ったツールを自分で作るプロセスを、MethodLibraryの実例をもとにケーススタディーとしてお伝えします。
STEP 1:自分の「暗黙知」を棚卸しする
毎回の提案で無意識に使っている"思考の型"を洗い出し、蓄積可能なナレッジとして構造化する。
STEP 2: 「誰の・どんな課題を解くか」を定義する
自分の知見を"お金を払ってでも欲しい"ターゲット×課題の組み合わせを設計する。
STEP 3:「最小限の体験設計」をAIと描く
プロセスの一元化・見える化を実現するMVPの画面と機能を、コードを書かずにClaude上で設計する。
▼ 本セミナーについて
開講中の「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスと、最新のAI活用方法をご紹介する無料セミナーです。
「顧客行動研究会」にご登録いただいた方には、受講費用10%引きで受けられるクーポンをお送りします。登録方法は当日お伝えいたします。
全員プレゼント
・本セミナーの投影資料
・アーカイブ動画
限定プレゼント（Facebookで感想をシェアしてくださった方のみ）
MethodLibraryを構築したプロセスを言語化したSaaS設計Skills
■登壇者
馬場晃（ばば・あきら）
【Big4 × Adobe出身】マーケティングコンサルタント
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導き、その後、アドビ株式会社にて大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。その後Big4会計系コンサルティングファームにて大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
ファシリテーター
積 高之（せき たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196450
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
顧客行動デザイナー講座
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
あなたの"勝ちパターン"がシステムになる。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は4月27日（月）、自社独自のナレッジや勝ちパターンに合わせたツールを自分で作るプロセスを解説するセミナーを開催します。次世代のマーケターを育成する「顧客行動デザイナー講座」のエッセンスをお届けします。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196450
https://digitalpr.jp/table_img/2934/133103/133103_web_1.png
■セミナー概要
WACAの人気講座「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスをお届けする無料セミナーです。
マーケティングフレームワークを格納し、順に情報を入力するだけでマーケティングコンサルタントが出力するような分析・提案を一律で出力できるAIツールを、非エンジニアの講師がClaude Codeで設計・構築しました。
自分の頭の中にしかなかった思考プロセスをシステム化したことで提案の属人性を排除。フレームワークを扱った提案書が次々と受注を獲得しました。さらに「顧客行動デザイナー認定講座」へ導入した結果、受講満足度は5点中4.85を記録しました。
本セミナーでは、このSaaSの着想から設計・実装・収益化までのワークフローを完全公開します。
■オープンセミナーの内容
マーケターやコンサルタントの最大の資産はツールでもデータでもなく「顧客を動かす思考プロセスと実績」そのものです。
しかし多くの場合、思考プロセスは個人の頭の中にだけ存在し、案件ごとに一から再構築され、やがて記憶とともに消えていきます。
「そういえば、あの案件のシートはどこだっけ」
「◯◯さんに聞けば？……あ、もう退職したんだっけ」
これまでの解決策は「既存のSaaSツールに業務を合わせる」ことでした。
しかしそれでは、自社独自のナレッジや勝ちパターンは永遠に資産化されません。必要なのは「自社の業務に合わせたツールを自分で作る」という発想の転換です。
顧客行動デザイナー認定講座では、デロイト・Adobe勤務時代に講師が培った戦略コンサルの思考プロセスを「MethodLibrary」という自社AIツールに変換。
これまでのナレッジを蓄積してデータベースを整え、散在していたプロセスを一元化・見える化することで、登録者160人・有料利用者60人を獲得しました。さらに、このツールを起点に提案した方が1000万円超の案件を連続受注した実績もあります。
本セミナーでは、マーケターの知見を「ナレッジ蓄積 × プロセスの見える化 × 低コスト運用」を実現する自社専用ツールに変換する設計思考を完全公開します。
【当日のアジェンダ】
自社の業務に合ったツールを自分で作るプロセスを、MethodLibraryの実例をもとにケーススタディーとしてお伝えします。
STEP 1:自分の「暗黙知」を棚卸しする
毎回の提案で無意識に使っている"思考の型"を洗い出し、蓄積可能なナレッジとして構造化する。
STEP 2: 「誰の・どんな課題を解くか」を定義する
自分の知見を"お金を払ってでも欲しい"ターゲット×課題の組み合わせを設計する。
STEP 3:「最小限の体験設計」をAIと描く
プロセスの一元化・見える化を実現するMVPの画面と機能を、コードを書かずにClaude上で設計する。
▼ 本セミナーについて
開講中の「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスと、最新のAI活用方法をご紹介する無料セミナーです。
「顧客行動研究会」にご登録いただいた方には、受講費用10%引きで受けられるクーポンをお送りします。登録方法は当日お伝えいたします。
全員プレゼント
・本セミナーの投影資料
・アーカイブ動画
限定プレゼント（Facebookで感想をシェアしてくださった方のみ）
MethodLibraryを構築したプロセスを言語化したSaaS設計Skills
■登壇者
馬場晃（ばば・あきら）
【Big4 × Adobe出身】マーケティングコンサルタント
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導き、その後、アドビ株式会社にて大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。その後Big4会計系コンサルティングファームにて大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
ファシリテーター
積 高之（せき たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196450
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
顧客行動デザイナー講座
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/