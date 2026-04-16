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【鎌倉女子大学】学校法人鎌倉女子大学がチエル株式会社と「包括連携に関する協定」を締結 ― 教育DXによる未来の教室づくりに向けた実証を開始 ―
学校法人鎌倉女子大学（神奈川県鎌倉市、理事長：福井一光）は、学校教育におけるICT利活用を支援するチエル株式会社（東京都品川区、代表取締役：川居 睦）と、「教育DXによる未来の教室づくりに関する連携」を目的とした包括連携協定の締結式を、2026年4月9日に鎌倉女子大学大船キャンパスにおいて執り行いました。
【協定締結の背景と目的】
学校法人鎌倉女子大学（以下「本法人」という。）は、2026年4月に、大学において「教育メディアクリエーション学環」を開設するとともに、併設する中等部・高等部においては、男女共学化に伴い、校名を「鎌倉国際文理中学校・高等学校」へ変更しました。さらに、2029年4月には、大学及び短期大学部において「鎌倉大学」（仮称）への名称変更を予定しており、男女共学化を含め、教育の質的向上と社会的要請への対応を見据えた改革を推進しています。
こうした中、本法人では全学的な教育DXの推進を重要課題と位置付けており、学校教育分野におけるICT活用支援に豊富な実績と専門的知見を有するチエル株式会社との連携により、その取組を一層推進することを目的として、「包括連携に関する協定」（以下「本協定」という。）を締結するに至りました。
本協定は、両者が相互の資源及び知見を活用し、教育DXの推進、学習環境の充実及び人材育成に関する取組を推進することにより、教育の発展及び社会への貢献に寄与することを目的としています。
【連携・協力の内容】
本協定に基づき、主に以下の事項について連携・協力を行います。
●チエル株式会社が有するICTに関する知見及び製品・サービス等を活用した教育・学習環境の整備及び教育DXの推進に関すること
●教育分野におけるICT活用に関する研究、実証及び教育活動に関すること
●学生のキャリア形成支援（インターンシップ、企業見学等）に関すること
●教育DXに関する成果の共有及び情報発信に関すること
【今後の展開】
学校法人鎌倉女子大学は、本協定に基づき、チエル株式会社との連携・協力のもと、ICTを利活用した教育・学習環境の整備・機能強化及び実証的取組を着実に推進し、その成果を全学的に展開することで、教育DXのさらなる高度化を図るとともに、教育現場や社会の課題解決に資する人材の育成に取り組んでまいります。これらの取組を通じて、「教育DXによる未来の教室づくり」の実現を目指してまいります。
▼関連リンク
【チエル株式会社公式ウェブサイト】
https://www.chieru.co.jp
【本学ＨＰ】
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2026/04/-dx.html
▼本件に関する問い合わせ先
鎌倉女子大学 総務部総務課
TEL：0467-44-2111（代表）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【協定締結の背景と目的】
学校法人鎌倉女子大学（以下「本法人」という。）は、2026年4月に、大学において「教育メディアクリエーション学環」を開設するとともに、併設する中等部・高等部においては、男女共学化に伴い、校名を「鎌倉国際文理中学校・高等学校」へ変更しました。さらに、2029年4月には、大学及び短期大学部において「鎌倉大学」（仮称）への名称変更を予定しており、男女共学化を含め、教育の質的向上と社会的要請への対応を見据えた改革を推進しています。
本協定は、両者が相互の資源及び知見を活用し、教育DXの推進、学習環境の充実及び人材育成に関する取組を推進することにより、教育の発展及び社会への貢献に寄与することを目的としています。
【連携・協力の内容】
本協定に基づき、主に以下の事項について連携・協力を行います。
●チエル株式会社が有するICTに関する知見及び製品・サービス等を活用した教育・学習環境の整備及び教育DXの推進に関すること
●教育分野におけるICT活用に関する研究、実証及び教育活動に関すること
●学生のキャリア形成支援（インターンシップ、企業見学等）に関すること
●教育DXに関する成果の共有及び情報発信に関すること
【今後の展開】
学校法人鎌倉女子大学は、本協定に基づき、チエル株式会社との連携・協力のもと、ICTを利活用した教育・学習環境の整備・機能強化及び実証的取組を着実に推進し、その成果を全学的に展開することで、教育DXのさらなる高度化を図るとともに、教育現場や社会の課題解決に資する人材の育成に取り組んでまいります。これらの取組を通じて、「教育DXによる未来の教室づくり」の実現を目指してまいります。
▼関連リンク
【チエル株式会社公式ウェブサイト】
https://www.chieru.co.jp
【本学ＨＰ】
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2026/04/-dx.html
▼本件に関する問い合わせ先
鎌倉女子大学 総務部総務課
TEL：0467-44-2111（代表）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/