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GWには月のアートを。遠藤湖舟展2026『巡る月、視るということ - The Circling Moon - 』
人類は再び、月へ。そして私は、月を見続けてきた。
【会期】2026年4月29日（水・祝）〜5月5日（火・休）
【会場】玉川郄島屋本館5F アートサロン
「月」をテーマにした個展『巡る月、視るということ- The Circling Moon -』が、玉川高島屋アートサロンにて4月29日（水・祝）から5月5日（火・祝）まで開催されます。
ロサンゼルス・カウンティ美術館（LACMA）に作品が収蔵されているアーティスト、遠藤湖舟（えんどう こしゅう）による個展で、本展では、遠藤自身が実際に撮影した写真を元に、日ごろ目にする「月」を、アートへと昇華させています。
2026年、人類は再び月へ向かいました。
アルテミス計画の進行は、半世紀以上の時間を越えて、私たちの視線を再びあの天体へと引き戻しました。
遠藤が幼い頃から惹かれてきた月。
中学生の頃、望遠鏡で初めて撮影した光景、そして1969年、アポロ11号の映像をテレビで見つめた記憶。
個人的な記憶と、人類が共有してきた時間とが重なり合いながら、「月」という存在をあらためて見つめ直します。
巡り続ける月の光は、同じようでいて決して同じではありません。
その光を見つめることは、時間そのものに触れることなのかもしれません。
【開催概要】
開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月5日（火・祝）
時間：10:00〜18:00 ＊最終日は16:00で終了
会場：玉川高島屋本館5F アートサロン
(https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/departmentstore/access/index.html)
入場料：無料
協力：株式会社JSP／三菱ケミカル株式会社／プラップノード株式会社
【遠藤湖舟（えんどう こしゅう）プロフィール】
遠藤湖舟は写真を中心とした、総合的なアート表現を行ってきました。宇宙から微生物までを対象とし、「境界を超えた」シームレスな世界にアプローチしようとしています。
2006年より個展を開催し、翌年、写真集「宇宙からの贈りもの』（講談社）が出版されました。2015年には高島屋四店（日本橋、京都、大阪、横浜）で大規模な巡回個展「天空の美、地上の美。』開催、2017年には公立美術館である奥田元末・小由女美術館（広島県三次市立）で個展が開催されました。同時期、ニューヨークでも海外初の個展を開催し、展示作品2点がロサンゼルス・カウンティ美術館に収蔵されました。一方、2018年には京都・北野天満宮で遠藤湖舟写真空間『星河悠久』を作り上げるなど、幅広く活動しています。
玉川高島屋アートサロンでは、今回で10回目の個展開催となります。
1954年に長野県で生まれ、77年早稲田大学理工学部応用化学科卒業。科学的な目と思考を基本に持ちながら、心で感じる「美」へ強くアプローチしようとしています。
スタジオは東京世田谷にあり、さまざまな手法で作品制作に取り組んでいます。
本件に関するお問合わせ先
【問い合わせ先】
ジオーコーポレーション 池田
Phone/03-5706-0100
Mail/geocorpjapan@gmail.com
本件に関するお問合わせ先
ジオーコーポレーション 池田
Phone/03-5706-0100
Mail/geocorpjapan@gmail.com
関連リンク
玉川高島屋本館5F アートサロン
https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/departmentstore/access/index.html
遠藤湖舟 Koshu ENDO Official Site
https://www.geo-japan.com/koshuendo/
【会期】2026年4月29日（水・祝）〜5月5日（火・休）
【会場】玉川郄島屋本館5F アートサロン
「月」をテーマにした個展『巡る月、視るということ- The Circling Moon -』が、玉川高島屋アートサロンにて4月29日（水・祝）から5月5日（火・祝）まで開催されます。
ロサンゼルス・カウンティ美術館（LACMA）に作品が収蔵されているアーティスト、遠藤湖舟（えんどう こしゅう）による個展で、本展では、遠藤自身が実際に撮影した写真を元に、日ごろ目にする「月」を、アートへと昇華させています。
アルテミス計画の進行は、半世紀以上の時間を越えて、私たちの視線を再びあの天体へと引き戻しました。
遠藤が幼い頃から惹かれてきた月。
中学生の頃、望遠鏡で初めて撮影した光景、そして1969年、アポロ11号の映像をテレビで見つめた記憶。
個人的な記憶と、人類が共有してきた時間とが重なり合いながら、「月」という存在をあらためて見つめ直します。
巡り続ける月の光は、同じようでいて決して同じではありません。
その光を見つめることは、時間そのものに触れることなのかもしれません。
【開催概要】
開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月5日（火・祝）
時間：10:00〜18:00 ＊最終日は16:00で終了
会場：玉川高島屋本館5F アートサロン
(https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/departmentstore/access/index.html)
入場料：無料
協力：株式会社JSP／三菱ケミカル株式会社／プラップノード株式会社
【遠藤湖舟（えんどう こしゅう）プロフィール】
遠藤湖舟は写真を中心とした、総合的なアート表現を行ってきました。宇宙から微生物までを対象とし、「境界を超えた」シームレスな世界にアプローチしようとしています。
2006年より個展を開催し、翌年、写真集「宇宙からの贈りもの』（講談社）が出版されました。2015年には高島屋四店（日本橋、京都、大阪、横浜）で大規模な巡回個展「天空の美、地上の美。』開催、2017年には公立美術館である奥田元末・小由女美術館（広島県三次市立）で個展が開催されました。同時期、ニューヨークでも海外初の個展を開催し、展示作品2点がロサンゼルス・カウンティ美術館に収蔵されました。一方、2018年には京都・北野天満宮で遠藤湖舟写真空間『星河悠久』を作り上げるなど、幅広く活動しています。
玉川高島屋アートサロンでは、今回で10回目の個展開催となります。
1954年に長野県で生まれ、77年早稲田大学理工学部応用化学科卒業。科学的な目と思考を基本に持ちながら、心で感じる「美」へ強くアプローチしようとしています。
スタジオは東京世田谷にあり、さまざまな手法で作品制作に取り組んでいます。
本件に関するお問合わせ先
【問い合わせ先】
ジオーコーポレーション 池田
Phone/03-5706-0100
Mail/geocorpjapan@gmail.com
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ジオーコーポレーション 池田
Phone/03-5706-0100
Mail/geocorpjapan@gmail.com
関連リンク
玉川高島屋本館5F アートサロン
https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/departmentstore/access/index.html
遠藤湖舟 Koshu ENDO Official Site
https://www.geo-japan.com/koshuendo/