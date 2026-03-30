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新入生を応援 ！「愛大ナナちゃん」が今年も登場します！
ささしまライブに名古屋キャンパスを構える愛知大学（愛知県名古屋市、学長：広瀬裕樹）では、入学式に合わせ、４月１日（水）から４月７日（火）の間、名鉄百貨店本店メンズ館前（２月末閉店）の「ナナちゃん人形」において、新入生を応援する「愛大ナナちゃん」特別企画を実施します。
名鉄名古屋駅の再開発計画で「一時移転」が検討されていましたが、計画見直しを受けて、４月以降もナナちゃん人形が継続されることになり、2026年も「愛大ナナちゃん」が実現しました。「愛大ナナちゃん」は2026年で３年目の実施となります。入学シーズンのワンシーンとして、貴報道機関にてぜひ取り上げていただきますよう、お願い申し上げます。
概要は下記の通り
＜実施期間＞ 2026年４月１日（水）〜４月７日（火）
＜装飾のコンセプト＞
新入生にエールを送るというコンセプトで、愛知大学のチアリーダーのユニホームに着替えたナナちゃんが登場。また、周囲のバナーにはクラブで活動する学生と学長のメッセージ、愛知大学公式マスコットキャラクター「KIICHIくん」で盛り上げます。
＜取材＞下記日時にて、広報担当が対応させていただきます。
2026年４月１日（水）９時00分〜９時30分
愛知大学應援團チアリーディング部の学生が参加。新入生オリエンテーションが9時45分開始（法・経営学部）のため、ナナちゃんの前で同時間に新入生への取材もできます。
取材にお越しいただける場合は、３月31日（火）12時までに以下の問い合わせ先までご連絡願います。
【参考：入学式】名古屋キャンパス：４月３日（金）11時00分、14時30分（2回に分け実施）
豊 橋キャンパス：４月４日（土）11時00分
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
名鉄名古屋駅の再開発計画で「一時移転」が検討されていましたが、計画見直しを受けて、４月以降もナナちゃん人形が継続されることになり、2026年も「愛大ナナちゃん」が実現しました。「愛大ナナちゃん」は2026年で３年目の実施となります。入学シーズンのワンシーンとして、貴報道機関にてぜひ取り上げていただきますよう、お願い申し上げます。
＜実施期間＞ 2026年４月１日（水）〜４月７日（火）
＜装飾のコンセプト＞
新入生にエールを送るというコンセプトで、愛知大学のチアリーダーのユニホームに着替えたナナちゃんが登場。また、周囲のバナーにはクラブで活動する学生と学長のメッセージ、愛知大学公式マスコットキャラクター「KIICHIくん」で盛り上げます。
＜取材＞下記日時にて、広報担当が対応させていただきます。
2026年４月１日（水）９時00分〜９時30分
愛知大学應援團チアリーディング部の学生が参加。新入生オリエンテーションが9時45分開始（法・経営学部）のため、ナナちゃんの前で同時間に新入生への取材もできます。
取材にお越しいただける場合は、３月31日（火）12時までに以下の問い合わせ先までご連絡願います。
【参考：入学式】名古屋キャンパス：４月３日（金）11時00分、14時30分（2回に分け実施）
豊 橋キャンパス：４月４日（土）11時00分
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/