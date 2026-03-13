¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·À©ÅÙ¡¡¥³¥Ê¥ºàÝàê¤ÇÀ®Ä¹´¶¼Õ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¡ÖMAHALO¡Ê¥Þ¥Ï¥í¡Ë¡×³«»Ï
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Þ¤à½¾¶È°÷Ìó4,200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¡ÖÃç´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ
¡¡¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ø¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO °ÀÅÄ µ®Ìé¡¢°Ê²¼¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¡Ë¡¢»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒKONA'S¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤Éô ÏÂ¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ê¥ºàÝàê¡×¤Ë¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê°Ê¹ß¡¢PS¡Ë¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷Ìó4,200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¹ç¤¤¤òÉ¾²Á¼´¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡ÖMAHALO¡Ê¥Þ¥Ï¥í¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥³¥Ê¥ºàÝàê¡×ÆÈ¼«¤Î¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£À©ÅÙÆ³ÆþÇØ·Ê¡§¡ÖÁê¸ß¤ËÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¹ç¤¦ÁÈ¿¥Ê¸²½¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ
¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¡È¿´¡É¤Î¹¬¤»¡×¤È¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¿´¡É¤Î´¶Æ°¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÈËÀ¹¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò·Ð±Ä»×ÁÛ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡Ö¥³¥Ê¥ºàÝàê¡×¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¡¢¼Ò°÷¤ª¤è¤ÓPS¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMAHALO¡×¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡ÖÃç´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ø¤Î¹×¸¥·ë²Ì¤¬¼«¿È¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞÁ´ÂÎ¤ÇÀ®Ä¹¤Î½Û´Ä¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤äÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤òÂ¥¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥³¥Ê¥ºàÝàê¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÖALOHA¡×¤ÎÀº¿À¤ò¡¢É¾²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë
¥³¥Ê¥ºàÝàê¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤¥Ï¥ï¥¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ï¥¤¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó ¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡¦¶¨Ä´À¡¦¿´ÃÏ¤è¤µ¡¦¸¬µõ¤µ¡¦Ç¦ÂÑ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖALOHA¡×¤ÎÀº¿À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖALOHA¡×¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æ±¤¸Å¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯Ãç´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Îºß¤êÊý¤ò¡¢ÍýÇ°¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¾²ÁÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖMAHALO¡×¤Ç¤¹¡£MAHALO¤Ï¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö¥°¥í¡¼¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¹ç¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½
ºòº£¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¥³¥Ê¥ºàÝàê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Î»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À®Ä¹¤ÈÀ®Ä¹¤¬Áê¸ß¤Ë±Æ¶Á¡¦ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖMAHALO¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥°¥í¡¼¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¹ç¤¦¹ÔÆ°¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£KONA¡ÇS À®Ä¹´¶¼Õ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¡ÖMAHALO¡×¤Î³µÍ×
KONA¡ÇS À®Ä¹´¶¼Õ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¡ÖMAHALO¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¼«¿È¤ÎÇä¾å¤äÀ®²Ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãç´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤É¤ì¤À¤±´ØÍ¿¡¦¹×¸¥¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¤«¤òÉ¾²Á¤Î¼´¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼Ò¤Ç°ìÄê¤ÎÍø±×¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÎÇÛÊ¬¤ò³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ç·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¾º¿Ê¡¦¾ºµë¤Ê¤É¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤Ë¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¤òÉ¾²Á
¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤¿¤«¤ò¾åÄ¹¤¬É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£À®Ä¹Éý¤Ë±þ¤¸¤ÆLv.1¤«¤éLv.3¤Î£³ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢É¾²Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹É¾²Á¡Ê¥¼¥íÉ¾²Á¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢À®Ä¹É¾²Á¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ®Ä¹´¶¼Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊMAHALO¡Ë¤òÉÕÍ¿
¾åÄ¹¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹É¾²Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢³Æ½¾¶È°÷¤ËÀ®Ä¹´¶¼Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊMAHALO¡Ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¡¹¤¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¡Ê¡á»Ù±ç¼Ô¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤ÆMAHALO¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
➂Ãç´Ö¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿MAHALO¤ò½¸·×¤·¡¢À®Ä¹¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò»Ù±ç¼Ô¤Ë´Ô¸µ
Ãç´Ö¤«¤é¼õ¤±¤È¤Ã¤¿MAHALO¤Ï1Ç¯¤´¤È¤Ë¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤Ç½¸·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãç´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤É¤ì¤À¤±¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤«¤¬ÄêÎÌÅª¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKONA¡ÇSÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°¤ÉôÏÂ¹ä¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤¬¼Â´¶¤Ç¤¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥³¥Ê¥ºàÝàê¤ÇÆ¯¤¯Á´°÷¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢PS¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¥¹¥¡¼¥à¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò½ÐÍè¤Ê¤¤¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯¼Â¹Ô¡¢ÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥Ê¥ºàÝàê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¥°¥í¡¼¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKONA¡ÇS¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Ø¡£
¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ê¥ºàÝàê¤é¤·¤¤½¾¶È°÷¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¡È¿´¡É¤Î¹¬¤»¡×¤È¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¿´¡É¤Î´¶Æ°¡×¤ò¶¦¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ñËÜ¤È¤È¤é¤¨¡¢¤É¤Á¤é¤Î¡È¿´¡É¤âËþ¤¿¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½¾¶È°÷¤¬¹¬Ê¡´¶¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤ÇÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤¬°é¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬¸ÜµÒ¤Ë´¶Æ°¡Ê¥«¥ó¥É¥¦¡ËÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤¬Å¹ÊÞ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈËÀ¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£À®²Ì¤ò½¾¶È°÷¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¤Ó¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢´¶Æ°ÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤¹¤ë¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¢¨¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ÎÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤ò¹â¤á¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¿©¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ½¾¶È°÷¤Î¹¬Ê¡´¶¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ë¤È¤ªµÒÍÍ¤Î´¶Æ°¡Ê¥«¥ó¥É¥¦¡Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈËÀ¹¤Î½Û´Ä
¢£¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¥µ¥¤¥È
https://www.toridoll.com/management-philosophy/happiness-capital-management
¢£¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¸ø¼°note¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://note.com/toridollholdings
¥³¥Ê¥ºàÝàê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥Ê¥ºàÝàê¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤¥Ï¥ï¥¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó ¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç²á¤´¤¹µÙÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó»¨²ß¤ä¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤¬¾þ¤é¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥¡¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ï¥¤µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ¤äÆâ´Ñ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö100 Å¹ÊÞ100 ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Å¹¤ä¡¢´ûÂ¸Å¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ºàÝàê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤´Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¡È¥³¥Ê¥º½ä¤ê¡É ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¥í¥³¥â¥³¡¢¥Ï¥ï¥¤ÄêÈÖÎÁÍý¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¥³¥Ê¥ºàÝàê¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¼¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥Ê¥ºàÝàê¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ëÅ¹ÆâßäÀù¤·¤¿¥³¥Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
To Go ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë¤Î¤´Äó¶¡¤ä¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¥³¥Ê¥ºàÝàê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ï¥ï¥¤ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ï¥ï¥¤»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Ã¤È¤ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÀ¸ÃÏ¤«¤é¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìËç¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥³¥Ê¥ºàÝàê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤ò¤¤«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥È·Ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¡¼¥ë·Ï¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼«²ÈßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼
¥³¥Ê¥ºàÝàê¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥³¥Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤·¤¿À¸Æ¦¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËßäÀù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äø¤è¤¯½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ï¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÈÔ¤¡¢°ìÇÕ°ìÇÕÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤¬¤è¤ê°ú¤Î©¤Á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦ËÜÍè¤ÎÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ç¤â¥³¥Ê¥ºàÝàê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Þ´¶¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡¢ËÜÇ½¤¬´¿¤Ö¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¡È¿´¤Î¹¬¤»¡É¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡È¿´¤Î´¶Æ°¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉµá¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¡¼¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹Êó º´Æ£
TEL¡§03-4221-8900 ¡¡E-mail¡§tori-pr@toridoll.com
