『2026年 オリコン顧客満足度®調査』「建売住宅 ビルダー 首都圏」で総合1位を獲得！2019年〜2026年 8年連続No.1
ポラスグループ(本社：埼玉県越谷市、代表：中内 晃次郎)は、「2026年 オリコン顧客満足度®調査 建売住宅 ビルダー 首都圏」において、総合1位を獲得しました。
本調査では、全10項目中9つの評価項目※において1位の評価をいただきました。都道府県別では埼玉県と千葉県で1位となりました。
※「立地」、「周辺環境」、「情報提供」、「引渡し時の住宅確認」、「デザイン」、「住宅構造・設計」、「住宅設備」、「保証内容」、「アフターサービス」にて1位を獲得。
受賞式（3/12）にて
（ポラス株式会社 コミュニケーション部長 斉藤 康彦）
「建売住宅 ビルダー 首都圏ランキング」ホームページ
https://life.oricon.co.jp/rank-new-ready-built-house/powerbuilder/syutoken/
■「オリコン顧客満足度®調査」について
「満足を情報化する」をテーマに、2006年から実際にサービスを利用したユーザーのみを対象にした大規模なアンケート調査を毎年実施しています。満足度に関する回答をもとに「顧客満足度ランキング」として指標を作成し、サイト上で広く公開しています。
「オリコン顧客満足度®」ホームページ https://cs.oricon.co.jp
【調査概要】
2026年 オリコン顧客満足度®調査 建売住宅 ビルダー 首都圏
■ランキング発表日 2026/2/2
■調査主体 株式会社oricon ME
■調査形態 インターネット調査
■サンプル数 7,076人
■調査対象企業 39社
■規定人数 100人以上
■調査期間 2023/10/19〜2023/11/13、2024/09/13〜2024/11/18、2025/10/17〜2025/11/10
■調査対象者 性別：指定なし 年齢：25〜84歳
地域：首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
過去12年以内に新築建売住宅に入居し、購入物件の選定に関与した人
■定義 施工を基本的にすべて自社または自社グループで行っているビルダー
ただし、ハウスメーカー、デベロッパーは対象外とする
ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上