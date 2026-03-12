¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
È©ÃÆÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¢¨1¡ÖÈ©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤¢¨2¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡ÖGABA¢¨3¡×100mgÇÛ¹ç¡¡¡ÖÈ©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤ ¤Ï¤È¤à¤®¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¿·È¯Çä¡ª
¡¡¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç ¹§ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÈ©ÈþÀº¡×¤¬¾¦ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤¹¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡ÖÈ©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡ÖÈ©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤ ¤Ï¤È¤à¤®¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2999/130199/130199_web_1.png
¢¨1 GABA¤ÎÆ¯¤¤Ç¡¢ È©¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÎÈ©¤ÎÃÆÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢È©¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤ë¡£
¢¨3 Gamma Amino Butyric Acid¡Ê¦Ã-¥¢¥ß¥ÎÍï»À¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¡£¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤Ë¤â¹¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÅ·Á³¥¢¥ß¥Î»À¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡ü³«È¯ÇØ·Ê
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÀ¸³èÍÍ¼°¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼ÒÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÎÌó6³ä¤¬¡ÖÈè¤ì¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë·ò¹¯°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¢¨4¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢²áÈ¾¿ô¤Î½÷À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤è¤ê¤â¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤ä¡ÖÈ©¥±¥¢¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¢¨4¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡È¥³¥³¥í¤Î·ò¹¯¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¡ÖÈ©¥±¥¢¡×¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä·ò¹¯¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2023Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡ÖÈ©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡ÖÈ©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Àøºß°Õ¼±²¼¤ÎÈ©¥±¥¢¥Ë¡¼¥º¤È¡¢¥³¥³¥í¤Î·ò¹¯¤È¿¼¤¯´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÈÈ©¥±¥¢Ãã¡É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ¼«¼ÒÄ´ºº
¡ü¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡¦¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÈ©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤ ¤Ï¤È¤à¤®¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡×¤Ï¡¢·×6¼ï¤ÎÁÇºà¡Ê¤Ï¤È¤à¤®¡¢±¨Î¶Ãã¡¢ÎÐÃã¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢ÂçÇþ¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¡Ë¤ÎÇÛ¹ç¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤Î¹á¤ê¤È¤ªÃãÁÇºà¤ÎÁêÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸å¸ý¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡ÖGABA¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¥¿¥°¤Ç¡ÖÈ©ÃÆÎÏ¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÁÊµá¤·¡¢È©¥±¥¢¤È¥³¥³¥í¤Î·ò¹¯¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Èºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»öÃæ¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤«¤éÌµÍý¤Ê¤¯È©¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤½÷À¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈ©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤ ¤Ï¤È¤à¤®¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È©ÈþÀº´ë²è´Æ½¤ ¤Ï¤È¤à¤®¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã
¢¡¤Ï¤È¤à¤®¡¢±¨Î¶Ãã¡¢ÎÐÃã¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢ÂçÇþ¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤Î·×6¼ï¤ÎÁÇºà¤ÎÇÛ¹ç¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤Î¹á¤ê¤È¤ªÃãÁÇºà¤ÎÁêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸å¸ý¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢¡µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡ÖGABA¡×¤ò100mgÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê1ËÜÅö¤¿¤ê¡Ë
¢¨ ¿©À¸³è¤Ï¡¢¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡£
¢¨ ËÜÉÊ¤Ï¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢µ¡Ç½ÀµÚ¤Ó°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÏ¤±½Ð¤é¤ì¤¿²Ê³ØÅªº¬µòÅù¤Î¾ðÊó¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °åÌôÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
DyDo¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ë
¤¤¤Ä¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼DyDo¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥À¥¤¥É¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ö¡ö¡öËÜÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ö¡ö¡ö
¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§06-6222-2621¡¡E-mail¡§dydo-press@dydo.co.jp
¡ö¡ö¡öËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ö¡ö¡ö
¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ ¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-559-552
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.dydo.co.jp/
¥À¥¤¥É¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
https://holdings.dydo.co.jp/