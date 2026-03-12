こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ウェスティンホテル仙台】ウイスキー片手に伊達に決める、仙台牛づくしのGW期間限定ハイティー「DATE High Tea (ダテ ハイティー)」
期間：2026年4月25日(土)〜5月6日(水・休)
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年4月25日(土)〜5月6日(水・休)の期間、豊かな緑と清流に恵まれた宮城峡蒸溜所で作り出される宮城県限定ウイスキー「ニッカ 伊達」と、宮城が誇る仙台牛づくしのハイティーを楽しむ「DATE High Tea (ダテ ハイティー)」を発売します。
昼下がりから夜にかけて、仙台の空と街並みを26階から眺めながら、伊達政宗公が愛した“粋”の美学を静かに味わうハイティーには、凛とした品格が宿ります。
三段式のティースタンドには、仙台牛を多彩なアプローチで味わう前菜6品をラインナップ。仙台牛生ハムメロンのやさしい甘み、仙台牛サンドウィッチの旨み、仙台牛ソーセージとアスパラガスのベニエの軽やかな食感、牛たんと仙台麩を合わせたトルティージャの香ばしさなど、“伊達の遊び心”が漂います。仙台牛ランプ肉のグリルには、大葉のチミチュリソースを添え、肉の旨みを引き立てました。メインディッシュには、気仙沼市産メカジキとオマール海老を合わせたブイヤベースを。包みを開いた瞬間に広がる香りが、五感に響き渡る逸品です。デザートには、仙台名物のずんだ餅と、みずみずしいメロンパフェの2品をご用意。お食事としてのハイティーの余白と気品を際立たせます。
ドリンクには、スパークリングワインをはじめとしたフリーフローに加え、宮城が誇るウイスキー「ニッカ 伊達」をハイボールやロックで。琥珀色の輝きが“粋”で特別な時間に深みを添えます。
高層階から望む街並みとともに、伊達文化の香りを感じるひとときをお過ごしください。
【メニュー】
◇ティースタンドオードブル
・仙台牛の生ハムとメロン 宮城県多賀城市産古代米のチュイル
・仙台牛サンドウィッチ
・仙台牛ソーセージとアスパラガスのベニエ 仙台味噌のディップ
・仙台名物牛たんと仙台麩のトルティージャ
・仙台牛ランプ肉のグリル 大葉のチミチュリソース
・仙台牛ブリスケットの赤ワイン煮込み 山椒香るリゾット
◇メインディッシュ
宮城県気仙沼市産メカジキとオマール海老のブイヤベース
◇デザート
仙台名物ずんだ餅 メロンパフェ
◇フリーフローアイテム
・宮城県限定ウイスキー「ニッカ 伊達」
＊ハイボール / ストレート / ロック からお選びいただけます。
・スパークリングワイン
・ワイン(白・赤)
・ビール
・カクテル各種
・オリジナルモクテル
・コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種
DATE High Teaの概要
実施日時：2026年4月25日(土)〜5月6日(水・休)
14:00〜22:30のうち90分間
(最終入店21:00、フリーフローL.O.20分前)
場 所：ラウンジ&バー ホライゾン(26階)
料 金：8,000円
※ご利用日前日15:00までにご予約ください。
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/130390/130390_web_1.png
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 セールス＆マーケティング部 TEL022-722-1234(代表)
