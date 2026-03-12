こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マイボトルサイズの本格コールドブリュー「TULLY’S COFFEE COLD BREW KILIMANJARO」（1PACK）を、3月23日（月）に新発売
水出し×キリマンジャロで広がる、マイボトルサイズの本格コールドブリュー
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で味わうようなおいしさでご好評をいただいている「TULLY’S COFFEE」ブランドから、華やかな香りを楽しむ水出しコーヒーバッグ「TULLY’S COFFEE COLD BREW KILIMANJARO」（1 PACK）を、3月23日（月）に新発売します。
近年、夏場を中心にアイスコーヒーの飲用機会が増加しており、水出し専用のコーヒーバッグなど、手軽に抽出できる商品の市場も拡大しつつあります（※）。また、当社がこれまで展開してきた「キリマンジャロ」のコーヒー豆は、ブラックコーヒーの選択肢として、多くのお客様にご支持いただいています。こうした市場環境を背景に、必要な分だけ気軽に楽しめる1 PACK単位での水出しコーヒーバッグ製品を新発売します。
「TULLY’S COFFEE COLD BREW KILIMANJARO」（1 PACK）は、当社担当者がタンザニアの生産者と共同開発したキリマンジャロ豆を100％使用した、華やかな香りが特長の水出しコーヒーバッグです。マイボトルユーザーに好適なサイズ（300ml抽出）設計のため、通勤・通学時や外出先などさまざまなシーンで手軽に本格的な水出しコーヒーをお楽しみいただけます。
今後も、多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに応じてコーヒー本来のおいしさを楽しむ製品を展開し、「TULLY’S COFFEE」ブランドのさらなる価値向上を図るとともに、ワンランク上のコーヒー体験をご提供してまいります。
（※）伊藤園調べ
≪製品概要≫
製品名：TULLY’S COFFEE COLD BREW KILIMANJARO
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：1PACK・15g
希望小売価格 税込（税別）：172円（160円）
発売日：3月23日（月）
販売地域：全国
「TULLY’S COFFEE Summer Journey Bag」
世界を巡るコーヒータイムを提供するバッグセットが数量限定で登場します。夏にぴったりの折りたたみ可能な巾着保冷バッグの中に世界の産地ごとの味わいを小旅行気分で楽しめる「TULLY’S COFFEE JOURNEY」シリーズのドリップバッグ4製品（マスターブレンド・エチオピアモカ・キリマンジャロ・ブラジル）に加え、新商品の「TULLY’S COFFEE COLD BREW KILIMANJARO」を詰め合わせました。各産地の個性豊かな味わいを飲み比べできる特別なセットです。さらに、抽出量の目安が分かりやすいメモリ付きのクリアボトルがセットになっており、マイボトルで水出しコーヒーを手軽にお楽しみいただけます。
セット内容
「TULLY’S COFFEE COLD BREW KILIMANJARO」（15ｇ×4袋）
「TULLY’S COFFEEマスターブレンド」（9g×2袋）
「同 エチオピアモカ」(9g×2袋)
「同 キリマンジャロ」(9g×2袋)
「同 ブラジル」（9g×2袋）
「セパレートクリアボトル」1色
「オリジナル保冷機能付き巾着バッグ」全3色
製品名：TULLY’S COFFEE Summer Journey Bag
希望小売価格 税込（税別）：2,750円（2,500円）
発売日：6月29日（月）
販売地域：全国
