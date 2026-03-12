コーヒー好きのためのペットボトル入りコーヒー飲料「TULLY’S COFFEE PLATINUM WHITE Cafe au Lait」「同 BITTER BLACK」を、3月30日（月）に販売開始

まるでバリスタがその場で一杯一杯心を込めてご提供したようなコーヒー好きのためのペットボトル入りコーヒー飲料

株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で味わうようなおいしさでご好評をいただいている「TULLY’S COFFEE」ブランドから、まるでバリスタがその場で一杯一杯心を込めてご提供したような、コーヒー好きが納得するペットボトル入りコーヒー飲料「TULLY’S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait」「同 PLATINUM BITTER BLACK」を、3月30日（月）に販売開始します。







近年のコーヒー市場において、ペットボトル入りコーヒー飲料の構成比が増加しており、すっきり飲みやすい口当たりの製品が主流となっています。一方で、ペットボトル入りコーヒー飲料においてもしっかりとした「コーヒー感」や、スペシャルティコーヒーショップで味わうような“ショップ品質”に価値を求める方が増えています（※）。

今回、苦みと豊かな風味を追求したペットボトル入りコーヒー飲料「TULLY’S COFFEE PLATINUM」シリーズから、まろやかなミルクのコクとコーヒー飲料の香りを楽しめる「TULLY’S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait」を新発売します。加えて、本シリーズの中核製品である「TULLY’S COFFEE PLATINUM BITTER BLACK」を、よりクリアな味わいにリニューアルします。

当社は、2025年10月に展開を開始した本シリーズ「TULLY’S COFFEE PLATINUM」をはじめ、今後も多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに対応した製品を提案し、「TULLY’S COFFEE」ブランドのさらなる価値向上を図るとともに、コーヒー市場の活性化を図ってまいります。

（※）伊藤園調べ

≪製品特長・概要≫

【新発売】

「TULLY’S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait」





「タリーズコーヒー」のバリスタが一杯一杯心を込めてご提供したカフェオレをイメージした、甘さ控えめのペットボトル入りコーヒー飲料です。まろやかなミルクの甘みと、香り豊かなコーヒーが溶け合い、カフェオレ好きも納得の満足感を実現しました。最後の一口までミルクのコクを感じるクリーミーでやさしい味わいをお楽しみいただけます。パッケージは、バリスタがカウンターで仕上げるカフェオレのミルクとコーヒーが混ざり合う瞬間を表現しました。

製品名：TULLY’S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait

品名：コーヒー飲料

容量・容器：500mlペットボトル

希望小売価格 税込（税別）：270円（250円）

発売日：3月30日（月）

販売地域：全国




【リニューアル】

「TULLY’S COFFEE PLATINUM BITTER BLACK」







「タリーズコーヒー」のバリスタが一杯一杯心を込めてご提供したかのような、アイスコーヒーのこだわり抜いた苦みとキレを手軽に味わえる、コーヒー好きが納得するペットボトル入りコーヒー飲料です。程よい苦みとまた一口飲みたくなるような後味を両立して、従来品よりクリアな苦みの質とキレを引き立てました。

製品名：TULLY’S COFFEE PLATINUM BITTER BLACK

品名：コーヒー飲料

容量・容器：500mlペットボトル

希望小売価格 税込（税別）：226円（210円）

発売日：3月30日（月）

販売地域：全国