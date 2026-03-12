コーヒー好きのためのペットボトル入りコーヒー飲料「TULLY’S COFFEE PLATINUM WHITE Cafe au Lait」「同 BITTER BLACK」を、3月30日（月）に販売開始

「タリーズコーヒー」のバリスタが一杯一杯心を込めてご提供したカフェオレをイメージした、甘さ控えめのペットボトル入りコーヒー飲料です。まろやかなミルクの甘みと、香り豊かなコーヒーが溶け合い、カフェオレ好きも納得の満足感を実現しました。最後の一口までミルクのコクを感じるクリーミーでやさしい味わいをお楽しみいただけます。パッケージは、バリスタがカウンターで仕上げるカフェオレのミルクとコーヒーが混ざり合う瞬間を表現しました。



製品名：TULLY’S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait



品名：コーヒー飲料



容量・容器：500mlペットボトル



希望小売価格 税込（税別）：270円（250円）



発売日：3月30日（月）



販売地域：全国