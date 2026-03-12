こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL、5つの吐水モード全てにウルトラファインバブルを搭載したシャワーヘッド「SPA U」を発売
家族それぞれでお好みのシャワーを選べて、快適なシャワー時間に
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、5つの吐水モード全てにウルトラファインバブルを搭載したシャワーヘッド「SPA U」を2026年4月1日に全国で発売します。
近年、美容への関心や浴び心地の良さからウルトラファインバブルを搭載し、吐水モードが選択できる多機能シャワーヘッドの人気が高まっています。
LIXILでも、今までウルトラファインバブル生成機構を搭載した「エコアクアシャワーSPA」を提供していましたが、ご要望を受け製品を見直し「SPA U」に刷新しました。今回発売する「SPA U」は、シャワーの水圧や、ミストの細かさなどの浴び心地は家族それぞれで異なるものと考え、5つの吐水モードを搭載しました。ミストは水の粒の大きさを無段階に調整できるので、顔や身体など洗う場所に合わせて変えることも可能です。空気をたっぷり含んだ”アクアスプレー”では、広範囲に柔らかな吐水が身体を包み込みます。勢いの強い水流の”パワフルスプレー”は、すっきりと洗いあげることができます。刺激を感じることのできる強力な”クレンズジェット”は、頭皮など集中的に洗いたいときやお風呂のお掃除にもおすすめです。様々な浴び心地を選ぶことができるので、その日の気分に合わせたシャワー時間が楽しめます。また、ウルトラファインバブルを全ての吐水モードで生成するので、あらゆる浴び心地で高い洗浄効果が期待できます。手元に止水スイッチありのタイプも選ぶことが可能で、一時的に水を止められるので、節水に繋がります。
あわせて、「エコアクアシャワー」にもウルトラファインバブル生成機構を搭載し、「エコアクアPlus」にリニューアルしました。シャワーが出る穴が全てゴムノズルのため、水垢を指で簡単に拭きとれます。
※「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。
＜参考情報＞
■「SPA U」製品特長
・5つの吐水モード
手元の吐水調整レバーを回せば、5つの吐水モードを切り替えることができます。
また、フェイスミストとボディミストは、無段階に調節できるので、お好みのミストで浴びることができます。
HP:https://www.lixil.co.jp/lineup/faucet/s/spa-u/
・フェイスミスト
微細なミストでやさしく汚れを洗浄する、洗顔におすすめの吐水モードです。
最大1億個/mlのウルトラファインバブルで、やわらかな肌あたりでありながら、皮脂汚れをしっかり洗い流します。
・ボディミスト
水の粒が大きく、温かいミストで全身を洗える吐水モードです。広い範囲に吐水が当たることで、温まりながら身体を洗えます。
・アクアスプレー
空気をたっぷりと含んだ大粒の水滴で洗い上げる吐水モードです。ボリュームのある浴び心地が特長です。
・パワフルスプレー
勢いのある水流で、すっきりと洗い上げる吐水モードです。パワフルで、爽快感のある浴び心地が特長です。
・クレンズジェット
刺激を感じながら髪の根元まで洗える強力な水流の吐水モードです。特定の場所を集中的に洗いたいときにおすすめです。また、水流が強いのでお風呂掃除の際にもおすすめです。
洗浄力の実験※
※毛量の多いブラシにヘアパック約20gを塗り込み、上からクレンズジェットを
約40秒間吐水。吐水前後の重量から除去率を算出。当社調べ
・ウルトラファインバブル
ウルトラファインバブルは、毛穴に入り込むことも可能な0.001ⅿⅿ未満の非常に小さな泡です。
・家計に優しい節水設計
一般的なシャワーヘッドと比べた時に、止水スイッチなしのものでも約37％節水できます。止水スイッチ付はさらに節水することができ、節約に繋がります。
【試算条件】（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。
※使用比率はアクアスプレー66％、パワフルスプレー21％、ボディミスト8%、フェイスミスト3％、クレンズジェット2％で計算。
※製品の使⽤状況等により、節⽔効果は異なります。
【引用元】（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」および自社基準
【単価】上下水道：265円㎥（税込）、都市ガス：199円/㎥（税込） ※消費税率10％
■「エコアクアPlus」製品特長
最大約6000万個／ｍLのウルトラファインバブルを生成。
空気をたっぷりと含んだ肌当たりが心地よい大粒のシャワーです。快適な浴び心地と同時に節水効果も実現しました。
また、水が出る散水板はゴムノズルなので、散水穴の水垢汚れを、指で簡単に拭き取れます。
■販売地域
全国
■参考価格
・SPA U 品番：BF-SR7 30,800円（税込）
・エコアクアシャワーPlus 品番：BF-SL7 17,600円（税込）
※LIXILストアでの価格
■発売日
2026年4月1日
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
