Æ¦ÈÔ¤¤«¤é¥É¥ê¥Ã¥×¤Þ¤ÇÁ´¼«Æ°¡ª¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ¤Ç¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬1Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§»÷Ä» ¾¼Íº¡¡°Ê²¼¡§¥Ë¥È¥ê¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ò¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¢¨1¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ê ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ë¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÆ¦¤òÈÔ¤¯¤Î¤¬¼ê´Ö¡×¡ÖËè²ó¤ÎÃê½Ð¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ö¹¥¤ß¤ÎÇ»¤µ¤äÞ»¤ìÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸åÊÒÉÕ¤±¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÉÔÊØ¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¥Ë¥È¥ê¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Æ¦ÈÔ¤¤«¤é¥É¥ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ò1Âæ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¡ÖÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÞ»¤ìÊý¤òÁª¤Ù¤ë3¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥ê¥Ã¥×Êý¼°¤Ë¤è¤ê¤ªÅò¤ò¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶Ñ°ì¤ËÃí¤°¹½Â¤¤ä¡¢Ìó4ÇÕÊ¬¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ¡¢ÊÝ²¹µ¡Ç½¡¢¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¿å¥¿¥ó¥¯¤È¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢ËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹©É×¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡ Æ¦ÈÔ¤¤«¤é¥É¥ê¥Ã¥×¤Þ¤ÇÁ´¼«Æ°¡õ¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç»Ý¤ß¤òÃê½Ð
¤ª¹¥¤ß¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥ß¥ë¤Ë¤è¤ëÆ¦ÈÔ¤¤«¤é¥É¥ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥ê¥Ã¥×Êý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÅò¤ò¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶Ñ°ì¤ËÃí¤°¹½Â¤¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢ Æ¦¤«¤é¤Ç¤âÊ´¤Ç¤âOK¡ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÞ»¤ìÊý¤òÁª¤Ù¤ë¡Ö3¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ¡×
¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÈÊ´Î¾ÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤ËÆ¦¤ÏÃæ¡¦ºÙÈÔ¤¤ÈÁÆÈÔ¤¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£µ¤Ê¬¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÞ»¤ìÊý¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£°û¤ßÈæ¤Ù¤ä¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
£ ¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×Ìó4ÇÕÊ¬¢¨2¤ÎÃê½Ð¤¬²ÄÇ½
Ìó4ÇÕÊ¬¢¨2¤ò°ìÅÙ¤ËÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤äÍèµÒ»þ¤Ë¤â³èÌö¡£ÊÝ²¹µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢Þ»¤ì¤¿¤Æ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤ ¼è¤ê³°¤»¤ë¿å¥¿¥ó¥¯¤È¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¥é¥¯¥é¥¯
¿å¥¿¥ó¥¯¤È¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
Á´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼
¡Ú·¿ÈÖ¡Û¥»¡«¥ó¥·¡«¥È¡«¥¦¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼ DL2G04BK
¡Ú²Á³Ê¡Û9,990±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥«¥é¡¼¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ÚÄê³ÊÅÅ°µ¡ÛAC100V
¡ÚÄê³Ê¼þÇÈ¿ô¡Û50Hz/60Hz
¡ÚÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Û¥Ò¡¼¥¿¡¼900W/¥ß¥ë115W
¡ÚÄê³ÊÍÆÎÌ¡Û600mL
¡Ú³°·ÁÀ£Ë¡¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý155mm¡ß±ü¹Ô300mm¡ß¹â¤µ290mm
¡Ú¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡Û2.62kg¡Ê¥¬¥é¥¹¥Ý¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë
¡Ú¥³¡¼¥É¤ÎÄ¹¤µ¡ÊÌó¡Ë¡Û1m
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó¡¢ÁÝ½ü¥Ö¥é¥·
¢¨1 ¼è¤ê°·¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 1ÇÕ¤¢¤¿¤ê150ml¤Ç·×»»¡£
¡Ú¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¥Ë¥È¥ê¤Î¶¦Æ±³«È¯¡Û
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Úe angle Select¡Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¤ò¡¢¿·¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¡£¡×¤È¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚDAY Value¡Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄã²Á³Ê¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯Â·¤¨¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡áSimple¡ÜONE¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ç²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡ß¥Ë¥È¥ê¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÅ¹ÊÞ
https://www.edion.co.jp/store
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.edion.com/
