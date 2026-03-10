HATTRICK、東芝ブレイブルーパス東京と「東芝ブレイブルーパス東京 JERSEY UPCYCLE AUCTION」を開催！





















JAPAN RUGBY LEAGUE ONEが開幕した初年度モデルのジャージをアップサイクルし、ショルダーバッグを製作・出品東芝ブレイブルーパス東京は、東京都府中市を本拠地とする、NTTジャパンラグビー リーグワンに所属するプロラグビーチームです。国内トップリーグで5度の優勝を果たし、ジャパンラグビー リーグワンでは史上初の2連覇を達成しています。東芝ブレイブルーパス東京では、クラブが長年使用し、使用できなくなったものを廃棄するのではなく、新たな形に生まれ変わらせるアップサイクルプロジェクトを2024年から実施しています。一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。このたび、「HATTRICK Auction」で開催される「東芝ブレイブルーパス東京 JERSEY UPCYCLE AUCTION」では、JAPAN RUGBY LEAGUE ONEが開幕した初年度モデルのジャージを使用したアップサイクルショルダーバッグを製作。野性味あふれる力強い狼（ルーパス）が群れで狩りを行う様子が描かれた、自然あふれるデザインを生かし、戦いに挑む狼をイメージして丁寧に仕立て直し、ご希望の選手の直筆サインを入れてファンの皆さまへお届けいたします。本来の役割を終えたものに新たな価値を加えることで、廃棄物の削減に貢献するとともに、地域・社会・環境へとつながる新たな循環を生み出します。「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。■東芝ブレイブルーパス東京 JERSEY UPCYCLE AUCTION 概要・開催期間：2026年3月10日（火）18：00 〜 2026年3月14日（土）22：00・出品商品：アップサイクルショルダーバッグ・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3362※1点ずつハンドメイドで製作しているため、商品ごとに多少の個体差が生じる場合がございます。※1商品につき、ご希望の選手1名のサインとなります。※所属選手以外の人物、退団した選手、スタッフのサインには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。※詳細はオークションページをご確認ください。■HATTRICKについてバリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）■環境省「デコ活」補助事業に採択バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。■東芝ブレイブルーパス東京株式会社 概要・設立：2021年8月2日・代表者：代表取締役社長 薫田 真広・本社所在地：東京都府中市東芝町１・事業内容： ラグビーチームの運営・URL：https://www.bravelupus.com/■バリュエンスジャパン株式会社 概要・設立：2019年9月10日・代表者：代表取締役 冨田 光俊・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。