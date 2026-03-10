¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¡¼¥»¥ó¤«¤éÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¿¥¤ä¼«Á³¤ÎÂ¤·Á¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿·ºî¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹6¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·×36¥Ç¥¶¥¤¥ó153ÅÀ 3·î10ÆüÈ¯Çä
Áõ¾þÀË¤«¤Ê»É½«¤ä¥¸¥ã¥«¡¼¥É¤òÂ·¤¨¤¿¡ØKANDI¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ë¡Ù¤ä
¸÷¤È±Æ¤ÎÉ½¾ð¤òÉÁ¤¯¥·¥¢¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØSALTA¡Ê¥µ¥ë¥¿¡Ë¡Ù¤Ê¤É
ÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×¤ª¤è¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙÅÄÏÊÀµ) ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç1950 Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢LARSEN¡Ê¥é¡¼¥»¥ó¡Ë¤Î¡¢ÁÇºà¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¤ë¸½Âå¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÄ¬Î®¤Ë±þ¤¨¤¿¿·ºî¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹6¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó36¥Ç¥¶¥¤¥ó153ÅÀ¤ò3·î10Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¡¼¥»¥óÆÈ¼«¤Î¡È¿¨´¶Åª¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡É ¤È¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë´¶³Ð¡É ¤ò¼´¤Ë¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¿¥¤ä¼«Á³¤ÎÂ¤·Á¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¶õ´ÖÉ½¸½¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¤¥«¥Ã¥È¡¢¼«Á³É÷·Ê¡¢·úÃÛÅª´ö²¿³Ø¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¡ØKANDI¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ç±¢±Æ¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ØSALTA¡Ê¥µ¥ë¥¿¡Ë¡Ù¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Ç¡¢¸÷¤È±Æ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤ËÆ°¤¡¢ÁëÊÕ¤Ë½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿´ö²¿¤ÈÀÐ¤äÂçÃÏ¤ò»×¤ï¤»¤ë¿§Ä´¤Î¡ØASTI¡Ê¥¢¥¹¥Æ¥£¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë·úÃÛ¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡ØMISTI¡Ê¥ß¥¹¥Æ¥£¡Ë¡Ù¤ÏÍµ¡Åª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÈÅ·Á³Á¡°Ý¤ÎË¤«¤Ê¼Á´¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¤Ê»ëÅÀ¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¾º²Ú¤·¤Þ¤¹¡£Áõ¾þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼Á´¶¤ä·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢¸½Âå¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïtomita TOKYO¡ÊÅìµþ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡Ë¤ÈÂçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º¸¡§KANDI¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ëby¡ØKANDI¡Ù
¡¡¡¡\36,080/m¡¡Á´3¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò134Ñ
ÉÔµ¬Â§¤ÊºÙ¤¤»É½«¥é¥¤¥ó¤¬´ö²¿³ØÅª¥¹¥È¥é¥¤¥×¤òÉÁ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¼êÉÁ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¾åÉÊ¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤Èµ»¤ò¶î»È¤·¤¿¥È¥ß¥¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡¢39¥Ö¥é¥ó¥É¤ËµÚ¤Ö³¤³°¤ÎÊÉ»æ¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢
²È¶ñ¡¢¥é¥°¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤ì¤ÆËÜÊª¤Î¼Á´¶¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/showroom/
¡Ú±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 18:00¡¡¢¨Í½ÌóÀ©¡¡
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡Åìµþ tomita TOKYO ¡¡TEL : 03-3273-7500
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¡TEL : 06-6281-8481
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÍ½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à¡¡https://reserva.be/tomita_showroom
ÄêµÙÆü¡¡ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï
https://space-infinity.jp/tomita/
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1923Ç¯(ÂçÀµ12Ç¯) Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë²¨»æ¤ä³Ý¤±¼´¤ÎÉ½Áõ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÉÛÃÏ¤ò°·¤¦´ë¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë»ö¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×µÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤Ï40¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/about
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6F A¡¦B¡¡¢©141-0022
TEL¡§03-5798-0081(Âå)¡¡FAX¡§03-5798-7488
»ö¶È½ê¡§ÅìµþËÜ¼Ò ¡¦ Âçºå»öÌ³½ê ¡¦ Ê¡²¬»öÌ³½ê ¡¦ ÀéÍÕ¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿¡¼
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡§tomita TOKYO ¡¦ Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://www.tominet.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§µÜËÜ¡¦»Õ°æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6 ³¬ A¡¦B
TEL¡§03-5798-7483¡¡FAX¡§03-5798-7486
MAIL¡§miyamoto-k0305@tominet.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥È¥ß¥¿ LARSEN
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/larsen/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
¥È¥ß¥¿ ¥Ð¡½¥Á¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://space-infinity.jp/tomita/
