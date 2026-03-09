【18年ぶり】国上寺ご本尊ご開帳に合わせ「イケメン絵巻」第二弾を公開
国上寺本堂
新潟県燕市の国上寺は、18年ぶりとなるご開帳に合わせ、仏教の世界観を現代的な感性で国上寺の縁のある偉人をフォーカスした「イケメン絵巻 第二弾」を公開いたします。あわせて、秘仏公開、ご開帳特別お守り・御朱印授与、第一弾のイケメン御朱印の再販、特別供養・祈願など、18年に一度の節目にふさわしい多彩な行事を実施します。
本企画は、仏教や寺院文化をより身近に感じてもらうことを目的とした取り組みであり、第一弾に続く新たな挑戦となります。
18年ぶりのご開帳という、貴重な機会
国上寺のご開帳は、18年ぶりに行われる特別な行事です。(前回はコロナ過で延期)
普段は目にすることのできないご本尊・仏像・掛け軸に直接触れ、手を合わせることができる貴重な機会として、古くから大切に受け継がれてきました。
人生の中で何度も体験できるものではありません。
この節目の年に、国上寺では伝統行事を守りつつも、現代に開かれた新たな表現を加えてまいります。
仏教をもっと身近に。「イケメン絵巻」とは
イケメン絵巻
「イケメン絵巻」は、国上寺に縁のある偉人や世界観を、現代的なイラスト表現で描いた作品です。
堅い・難しいと思われがちな仏教を、視覚的に親しみやすく伝えることを目的に制作されました。
第一弾では、若い世代やこれまで寺院に縁のなかった層からも反響があり、「仏教に興味を持つきっかけになった」「思わず足を運びたくなった」といった声が寄せられました。
「イケメン絵巻 第二弾」の見どころ
今回公開される「イケメン絵巻 第二弾」では、第一弾のコンセプトを継承しつつ、表現や物語性をさらに深化させています。
現代アーティストして世界的に有名なアーティスト木村了子が第二弾を手掛けました。
仏教の教えや背景にある思想を大切にしながら、現代の感性で再構築することで、初めて仏教に触れる方にも理解しやすい内容となっています。
また、第一弾のイケメン御朱印を期間限定で再販し、これまで入手できなかった方にも手に取っていただける機会を設けます。
ご開帳に合わせた特別授与・特別展示
■ご開帳特別お守り・御朱印
18年ぶりのご開帳を記念し、特別お守り・御朱印を授与いたします。
（授与方法・拝観料等は下記概要をご確認ください）
■ 第一弾「イケメン御朱印」再販
ご好評をいただいた第一弾のイケメン御朱印を、ご開帳期間中のみ再販いたします。
■ 仏像・掛け軸の公開
本堂内には秘仏10体の仏像をお祀りし、あわせて
上杉謙信校より寄進された3千仏の掛け軸を特別公開
圧巻の仏の世界観をご覧いただける貴重な機会です。
ご本尊の特別移動（3月29日）
2025年3月29日に遷座式奉修。
抽選でご本尊の移動（遷座式）を特別体験できます。
胴体部分：約10m移動（遷座式奉仕：30,000円）
お顔部分：約10m移動（遷座式奉仕：100,000円）
この移動は、18年ぶりのご開帳に際して特別に行われるものです。
伝統は、時代に合わせて伝え方を変えてきた
国上寺では、仏教は決して変わらないものではなく、時代ごとに人々に届く形へと表現を変えてきた文化だと考えています。
今回の「イケメン絵巻 第二弾」や関連行事は、伝統を守るだけでなく、次の世代へとつないでいくための挑戦でもあります。
ご開帳・公開概要
国上寺とイケメン絵巻
行事名：国上寺 ご開帳
開催期間：2026/4/10-2026/5/11
会場：国上寺（〒959-0136 新潟県燕市国上１４０７）
内容：
・18年ぶりのご開帳
・イケメン絵巻 第二弾の公開
・ご開帳特別お守り・御朱印販売
・第一弾イケメン御朱印の再販
・秘仏10体の仏像公開
・三千仏掛け軸（3枚）公開
・3/29 御遷座式（ごせんざしき）
拝観・観覧方法：1,500円（記念品付）
国上寺について
住職山田光哲さん
国上寺は、新潟県燕市に位置する歴史ある寺院です。
古くから地域の信仰の中心として、人々の心に寄り添ってきました。現在も伝統を大切にしながら、文化や仏教の魅力を現代に伝える取り組みを行っています。
【本件に関するお問い合わせ先】
国上寺広報担当
TEL：0256-97-3758
MAIL：info@kokujouji.com