µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡ßNOTO NaoraiÂè»°¤ÎÏÂ¼ò¡ÖÇ½ÅÐ¾ôÃñ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï
»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡×ºÎÂò°Æ·ï
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼ãÎÓ¡¡¹î¾»¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ë¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢NOTO Naorai³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©ÃæÇ½ÅÐÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°Âð¡¡¹É°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÇ½ÅÐ¥Ê¥ª¥é¥¤¡×¡Ë¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ç½ÅÐ¥Ê¥ª¥é¥¤¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÇ½ÅÐ¾ôÃñ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÌÃ¼ò¡ÖÃÓ·î¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆüËÜ¼òÍ³Íè¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Å½Ì¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¡¦¾ÆÃñ¤Ë¼¡¤°¡ÈÂè»°¤ÎÏÂ¼ò¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡ÖÇ½ÅÐ¾ôÃñ¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤¤¿Ê¼è¤Îµ¤É÷¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ð¡¼¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¥á¥¤¥ó¥Ð¡¼¡ã¥Ö¥ê¥¢¥ó¡ä¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¡Èºù¡ß¾ôÃñ¡É½Õ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Â¾¤Î´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ç¼¡¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âµþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢¡ÖJISOU¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
➀µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Î´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¡¢Ç½ÅÐ¥Ê¥ª¥é¥¤¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡ÖÇ½ÅÐ¾ôÃñ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£
➁ÀÐÀî¸©Æâ¤ÇÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌÃ¼ò¡ÖÃÓ·î¡×¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Å½Ì¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¡¦¾ÆÃñ¤Ë¼¡¤°¡ÈÂè»°¤ÎÏÂ¼ò¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡ÖÇ½ÅÐ¾ôÃñ¡×¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³«È¯¡£
➂ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ð¡¼¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
£±¡¥¡ÖJISOU¡×ºÎÂò°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÊç½¸ÆâÍÆ
¡¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¡×
¢²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê
¡¦´ÛÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¤Î´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ÎÍèÅ¹µ¡²ñ¸þ¾å¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ
¡¦´Û³°¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¥²¥¹¥È¤Î´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¤ÎÍøÍÑÎ¨¸þ¾å
£¤Í¤é¤¤
¡¦¹ñÆâ´ûÂ¸¸ÜµÒ¡¦¿·µ¬¸ÜµÒ¤ÎÍèÅ¹Æ°µ¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³«È¯
¡¦Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¥²¥¹¥È¤¬ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ê£²¡ËºÎÂò´ë¶È
NOTO Naorai³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£³¡ËºÎÂòÍýÍ³
Ç½ÅÐ¥Ê¥ª¥é¥¤¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÇ½ÅÐ¾ôÃñ¡×¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤ÇÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌÃ¼ò¡ÖÃÓ·î¡×¤ò¾øÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¼òÍ³Íè¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Å½Ì¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¾ÆÃñ¤Ë¼¡¤°¡ÈÂè»°¤ÎÏÂ¼ò¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤á
£²¡¥¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Î´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç½ÅÐ¥Ê¥ª¥é¥¤¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÇ½ÅÐ¾ôÃñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ð¡¼¡ã¥Ö¥ê¥¢¥ó¡ä¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ç¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Â¾¤Î´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ç¼¡¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐ¥Ê¥ª¥é¥¤¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÇ½ÅÐ¾ôÃñ¤ÏÆüËÜ¼ò¤ò¾ôÃñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼òÍ³Íè¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Å½Ì¤µ¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ½ÅÐ¾ôÃñ¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ð¡¼¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´JISOU»öÌ³¶É¡¡contact-koi@keio.co.jp
¡Ú»²¹Í£±¡Û¾ôÃñ¤ª¤è¤ÓÇ½ÅÐ¥Ê¥ª¥é¥¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ôÃñ¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¸¶ºàÎÁ¤Ë¡¢¥Ê¥ª¥é¥¤¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿ÆÃµö¼èÆÀ¤ÎÄã²¹¾ôÎ¯¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ò¹â¤á¡¢ÆüËÜ¼òÍ³Íè¤Î¹á¤ê¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¾øÎ±¼ò¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü¾ï²¹ÊÝÂ¸Ã®¤Ë¤è¤ë½ÏÀ®¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹á¤ê¤ÏÆüËÜ¼ò¡¢°û¤ß¸ý¤Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âè»°¤ÎÏÂ¼ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óºÎÂò¤·¤¿Ç½ÅÐ¾ôÃñ¤Ï¡¢ÆüËÜ»ÍÂçÅÎ»á¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡ÖÇ½ÅÐÅÎ»á¡×¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡ÖÃÓ·î¡Ê¤¤¤±¤Å¤¡Ë¡×¤ò¸¶¼ò¤È¤·¡¢ÀÄ¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤Ê¶ã¾ú¹á¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤ä¿å³ä¤ê¤Ç¤â¤½¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ç½ÅÐ¥Ê¥ª¥é¥¤¤Ï¡¢¡ØÇ½ÅÐ¾ôÃñ¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ÈÊ¸²½·Ñ¾µ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ°èÁÏÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Ûµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡¼ãÎÓ¡¡¹î¾»
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 2-2-1
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keioplaza.co.jp/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©¡¡¡¡£±£¹£·£±Ç¯£¶·î
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¹ñºÝ´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ëÀ°È÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¥Û¥Æ¥ë¶ÈµÚ¤ÓÉÕÂÓ»ö¶È
¡Ú»²¹Í£³¡Ûµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥ó¥Ð¡¼¡ã¥Ö¥ê¥¢¥ó¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±£¹£·£±Ç¯¤Î¥Û¥Æ¥ë³«¶È°ÊÍè¡¢Âç¿Í¤¬½¸¤¦ÀµÅýÇÉ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥ó¥Ð¡¼¡ã¥Ö¥ê¥¢¥ó¡ä¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥â¥À¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÁÏ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÅÏÊÕÎÏ»á¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÁÇ¾Æ¤¥ì¥ó¥¬¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤à¥ì¥ó¥¬¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬ÁÕ¤Ç¤ë½ÏÎý¤Îµ»¤È¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌÃ¼ò¤¬ËÂ¤°»ê¹â¤Î°ìÇÕ¤ò¡¢³ÊÄ´¹â¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Èºù¡ß¾ôÃñ¡É½Õ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
´ü´Ö¡§£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£´·î£³£°Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÆüËÜ¤Î¾ð½ï¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ºù¤Î¹á¤ê¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤é¤é¤«¤Ê½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÌû¤·¤àìÔÂô¤ÊÌë¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ºù¹á¤ë¥µ¥±¥Æ¥£¡¼¥Ë¡¡2,800±ß¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¶â¹þ¡Ë
ÆüËÜ¼ò¡¢¾ÆÃñ¤Ë¼¡¤°Âè»°¤ÎÏÂ¼ò¡ÖÇ½ÅÐ¾ôÃñ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ºù¤ÎÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À»ê¹â¤Î¥µ¥±¥Æ¥£¡¼¥Ë¡£
¡Ú»²¹Í£´¡ÛNOTO Naorai³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾¡¡NOTO Naorai³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡»°Âð¡¡¹É°ìÏº
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ¡¡ÀÐÀî¸©¼¯Åç·´ÃæÇ½ÅÐÄ®°ìÀÄ¤Õ£±£¶¡¾£²
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì¡¡https://naorai.co/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©¡¡£²£°£²£´Ç¯£±£°·î
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¾ôÃñ¤Ê¤É¼òÎà¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇä
¡Ú»²¹Í£µ¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¤Ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊCVC¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
¢¨£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤Î²ÃÂ®²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£¸£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î CVC ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Øµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤òÀßÎ©¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20260202_keiorailfund.pdf
¡Ú»²¹Í£¶¡Û»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¡¢¾ï»þ¶¦ÁÏ¤ÎÄó°Æ¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó°Æ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖJISOU¡×¤Ç¤Ï¡¢±þÊç´ë¶È¤«¤é¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î£²£¹·ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£Õ£Ò£Ì¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio.co.jp/assets/pdf/keio-open-innovation/koi-this-year/ker_jisou_boshu_theme.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¡Èºù¡ß¾ôÃñ¡É¥«¥¯¥Æ¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ãÇ½ÅÐ¾ôÃñ¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
