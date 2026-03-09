【2026年度版実践ガイド公開】「急な欠員補充」が採用失敗を招く？歯科衛生士採用の″負のスパイラル″を断ち切る

株式会社クオキャリア

株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区）は、歯科衛生士採用における最新の市場データと具体的な対策をまとめた実践ガイド「【2026年度版】最新のファクトデータで見る、歯科衛生士採用の傾向と対策」を無料公開(https://info.quacareer.com?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pt20260301)しています。

本ガイドでは、「欠員が出てから募集する」採用スタイルの医院が陥りやすい"負のスパイラル"の実態を明らかにするとともに、超・売り手市場においても人材を確保するための「定期採用」への転換について、データをもとに解説しています。

■「都度採用」が招く負のスパイラルとは

歯科医院の採用現場では、スタッフの退職が決まってから慌てて募集を始める「都度採用」が依然として多く見られます。

しかし、欠員ありきの採用活動は、十分な応募が集まらないまま採用を急ぐことになり、結果としてミスマッチによる早期離職を招きやすくなります。そして再び欠員が生じ、また慌てて募集を出す――この"負のスパイラル"から抜け出せない医院が少なくありません。

■データが示す「定期採用」の優位性

「【2026年度版】最新のファクトデータで見る、歯科衛生士採用の傾向と対策」より抜粋

採用難を克服するカギは、計画的な「定期採用」への転換にあります。

歯科衛生士の新卒者は毎年約7,500名。この層は「確実に就職先を探している人材」であり、母数が不透明な既卒者と比較して、採用計画が立てやすいという大きなメリットがあります。

一方で、新卒採用市場の競争は激化の一途をたどっており、求人倍率は23倍にのぼります。さらに就職活動の早期化が進み、新卒者の約8割が8月までに就職活動を本格化させているのが現状です。

こうした状況下では、欠員が出てから動き始める「都度採用」では手遅れになるリスクが極めて高く、年間を通じた計画的なアプローチが不可欠です。

■多角的なアプローチで競合との差別化を

「【2026年度版】最新のファクトデータで見る、歯科衛生士採用の傾向と対策」より抜粋

採用手法においては、デジタルとアナログ双方の強みを活かすことが重要です。

求人サイト（WEB）、求人情報誌、学校への求人票送付、そして求職者と直接対話できる就活イベントなど、複数の接点を設けることで、競合他院との差別化が可能になります。

■歯科医師版ガイドも公開中

「【2026年度版】最新のファクトデータで見る、歯科衛生士採用の傾向と対策」より抜粋

当社サービスサイト(https://info.quacareer.com?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pt20260301)では、歯科医師の採用についても最新の実践データに基づいた「【2026年度版】最新のファクトデータで見る、歯科医師採用の傾向と対策」を公開中です。

是非あわせてご覧ください。

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

