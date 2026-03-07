こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
清泉女子大学が重要文化財の本館（旧島津家本邸）を一般公開 ― 春（5〜7月）の見学ツアー申込受付を開始
清泉女子大学（東京都品川区）は5月から7月にかけて、春の本館（旧島津家本邸）見学ツアーを開催する。これは、一般（個人）向けの邸内ツアーで、国の重要文化財に指定されている同大の本館を学生の案内で見学することができるほか、庭園を自由に散策することができる。参加無料、要事前申し込み（締切：4月6日（月）23:59）。応募者多数の場合は抽選となる（定員：各回30名）。
清泉女子大学の本館として使用されている旧島津家本邸は、島津家第30代当主の忠重（1886-1968）の邸宅として、大正6（1917）年に完成した。設計および施工監理は、鹿鳴館やニコライ堂などを手掛け、辰野金吾らを育てた英国人のジョサイア・コンドル（1852-1920）。昭和37（1962）年より同大本館となり、聖堂や教室・会議室等として現役で使用されている。2012年には東京都指定有形文化財（建造物）に、2019年には国の重要文化財に指定された。
同大では、春と秋に一般向けの本館の見学ツアーを開催。本館は授業等で日常的に活用されており、普段は学外者の見学はできないため、このツアーは貴重な近代建築を鑑賞する絶好の機会となっている。概要は下記の通り。
◆2026年 春の本館（旧島津家本邸）見学ツアー
【開催日程】
＜5月＞
・14日（木） 11:00〜／14:00〜
・22日（金） 11:00〜／14:00〜
・28日（木） 11:00〜／14:00〜
＜6月＞
・12日（金） 11:00〜／14:00〜
・18日（木） 11:00〜／14:00〜
・26日（金） 11:00〜／14:00〜
＜7月＞
・2日（木） 11:00〜／14:00〜
【所要時間】
約40分（その後、庭園を散策可）
【場 所】
清泉女子大学（東京都品川区東五反田3-16-21）
【アクセス】
・JR山手線、都営地下鉄浅草線、東急池上線「五反田」駅から徒歩10分
・JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、りんかい線、相鉄・JR直通線「大崎」駅から徒歩約10分
・JR山手線、京浜東北線・東海道線・横須賀線・上野東京ライン（宇都宮線・高崎線・常磐線）、京浜急行線、東海道新幹線「品川駅」から徒歩15分、または「品川駅」から「五反田行」バスにて「東五反田3丁目」下車徒歩5分
・都営地下鉄浅草線「高輪台」駅から徒歩約10分
【申 込】
下記URLから申し込み（1人1回限り）。
https://www.seisen-u.ac.jp/contact/tour.html
【申込期間】
3月3日（火）10:00〜4月6日（月）23:59
●お知らせ
現在、旧島津家本邸の正面玄関に修繕の必要が生じており、見学ツアー開催期間中に工事を実施している可能性がございます。工事の進捗状況によっては、安全確保の観点から、正面玄関付近での写真撮影をご遠慮いただく場合がございます。あらかじめご了承のうえ、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。
※詳細は下記URLを参照。
https://www.seisen-u.ac.jp/shimadzu/tour.html
（参考：清泉女子大学公式Webサイト内）
・旧島津家本邸
https://www.seisen-u.ac.jp/shimadzu/
・旧島津家本邸と清泉女子大学のあゆみ
https://www.seisen-u.ac.jp/shimadzu/history.html
・キャンパスキャスト 本館（旧島津家本邸）ガイド
https://www.seisen-u.ac.jp/campuslife/activity/support.html
・春(5〜7月)の本館（旧島津家本邸）見学ツアー申込みについて
https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002518.html
（関連記事）
・清泉女子大学が10〜12月に秋の本館（旧島津家本邸）見学ツアーを3年ぶりに開催 - 国の重要文化財である貴重な近代建築を一般公開（2022.08.01）
https://www.u-presscenter.jp/article/33004
▼ツアーに関する問い合わせ先
清泉女子大学 本館見学係
TEL： 03-3447-5551（代）
E-mail： honkan-kengaku@seisen-u.ac.jp
▼取材に関する問い合わせ先
入試・広報部 広報課
宮澤 弥生
TEL： 03-3447-5551（代）
FAX： 03-5421-3469
