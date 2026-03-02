こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
霧島市向け「霧島市クリーンセンター」の納入および運営業務の開始
「霧島市クリーンセンター」外観
川崎重工は、鹿児島県霧島市向けに「霧島市クリーンセンター」を納入し、当社を代表企業とするグリーンパーク霧島株式会社が運営業務（運営期間：20年1か月間）を開始しました。
霧島市をはじめ、地域の理解を得ながら、将来にわたり安全で安定したごみの適正処理や、周辺環境への配慮を最優先とする事業運営を進め、開放的で市民に愛されるクリーンセンターを目指します。
【施設の特長】
AIによる画像解析を活用した当社独自の運転支援・遠隔監視システム「KEEPER※1」による設備運営の省力化・省人化
当社独自の高度燃焼制御技術である改良型自動燃焼制御「Smart-ACC®※2」を搭載した並行流焼却炉の採用による、高効率で安定した発電
霧島市の豊かな自然と調和する「先進性」の表現や、来場者に「未来」を連想させる建築デザインの採用
見学者の年齢や立場などに配慮した環境教育の場とするとともに、従来のごみ処理施設のイメージを払拭した4R※3・地域防災・地域活性化・環境学習・SDGsへの取り組みを発信する拠点
なお、本施設の設計・施工業務は、当社を代表とした東洋建設株式会社との共同企業体と地元企業の株式会社協和設計事務所が行い、運営業務は、当社とカワサキグリーンテック株式会社が出資する特別目的会社「グリーンパーク霧島株式会社」が行います。
当社は、ストーカ式焼却炉をはじめとした各種廃棄物処理技術を有しており、国内で半世紀以上にわたり多くの一般廃棄物処理施設を手掛けています。今後も多様化する環境問題やお客様のニーズに応えるため、積極的な技術開発と販売活動に取り組んでまいります。
※１ 運転支援・遠隔監視システム「KEEPER」：
https://www.khi.co.jp/industrial_equipment/environment_recycling/waste_er/keeper.html
※２ 改良型自動燃焼制御「Smart-ACC®」：
https://www.khi.co.jp/industrial_equipment/environment_recycling/waste/heat.html
※3 4R：Refuse（ごみを発生させない）、Reduce（ごみを少なくする）、Reuse（捨てないで、繰り返し使う）、Recycle（資源として再生する）
■事業の概要
事業名 ： 霧島市クリーンセンター整備・運営事業
発注者 ： 鹿児島県霧島市
契約金額： 264億1,650万円（消費税込み、2021年契約締結時金額）
【建設事業】
受注者 ： 川重・東洋特定建設工事共同企業体
建設場所： 鹿児島県霧島市国分敷根地内
設備概要： エネルギー回収型廃棄物処理施設
ストーカ式焼却炉 140ｔ／日(70ｔ／24h × ２炉）
蒸気タービン発電機 3,000kW×1基
【運営事業】
受注者 ： グリーンパーク霧島株式会社
〔構成企業 ： 川崎重工業株式会社・カワサキグリーンテック株式会社〕
運営期間： 2026年3月１日〜2046年３月３１日（20年1ヶ月間）
以 上
