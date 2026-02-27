こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【速報 第4弾】実用英語技能検定6級・7級（英検(R)従来型に2026年度第3回検定より新設予定）問題形式の一部公開について
公益財団法人日本英語検定協会（所在地：東京都新宿区、理事長：松川孝一、以下「英検協会」）は、先般発表いたしました通り※1※2※3、2026年度第３回検定より実用英語技能検定（「英検（従来型）」）に「英検６級」と「英検7級」を導入いたします。
※1：【速報】2026年度第3回検定より英検6級、英検7級を新設（2025年11月27日付）
https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2025/pdf/20251127_info_2026newgrade.pdf
※2：【速報 第2弾】英検6級・7級はコンピューターまたはタブレットを用いたオンライン受験を取り入れる予定（2025年12月26日付）
https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2025/pdf/20251225_info_2026newgrade.pdf
※3：【速報 第3弾】実用英語技能検定6級・7級（英検(R)従来型に2026年度第3回検定より新設予定）問題形式の一部公開について(2026年1月30日付)
https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2026/pdf/20260130_info_2026newgrade.pdf
今般、その第４弾として、問題形式に関する情報をお知らせ申し上げます。初回試験まで1年を切ったことを受け、受験を考えておられる皆様に、余裕をもって学習を進め、自信をもって臨んでいただけるよう、これから問題形式の一部を順次公開いたします。
以下、６級リスニング、および７級リーディングの各セクションより、1 形式ずつご紹介します。
**********
6級 リスニング
【日常的な場面における複数の会話を聞き、もっとも自然なやり取りとなるものを選ぶ】
a〜c の3つの会話を聞いて、内容がいちばん自然なものを1つえらび、記号で答えましょう。
《スクリプト》
1.
a. This is my new bag. / I am happy.
b. This is my new bag. / I like the color.
c. This is my new bag. / She is at school.
解答：b
2.
a. I don’t like math. / It is a book.
b. I don’t like math. / I am a student.
c. I don’t like math. / It is very difficult.
解答：c
3.
a. It’s sunny today. / I am ten years old.
b. It’s sunny today. / Yes, she is.
c. It’s sunny today. / Let’s go to the park.
解答：c
4.
a. I am very hungry. / Let’s eat some bread.
b. I am very hungry. / Nice to meet you.
c. I am very hungry. / He is a teacher.
解答：a
**********
７級 リーディング
【英文を読み、イラストの内容をあらわすものを選ぶ】
イラストの内容をあらわす英文を、a〜c の中から１つえらびなさい。
a. I like my new baseball cap very much.
b. I want to be a famous singer.
c. I have a piano lesson on Sunday.
解答：a
**********
* 6級と7級では、問題の指示文の漢字にルビをふります。
*上記問題形式は現段階での案であり、今後、選択肢の数等の変更がある場合もあります。
今後、プレスリリースでは紹介しきれない英検6級・7級に関する詳細な情報は、「英検6級・7級メールマガジン」にてお届けしています。「英検6級・7級メールマガジン」をご希望の方は、以下のURL または二次元コードよりご登録ください。
URL はこちら▼
英検6級7級メルマガ登録フォーム
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/67qmailinglist/form/
※4：本リリースは英検6級と7級導入についての情報公開第4弾です。
※5：2026 年度夏頃には、両級のサンプルテストを弊会ウェブサイトにて公開する予定です。
あわせて、上記からご登録いただける「英検6級・7級メールマガジン」において、問題形式の一部を先行して紹介・解説してまいります。
※6：「英検」およびそのロゴは、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標または商標です。
