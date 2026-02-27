『AIオンデマンド交通シンポジウム2026 in東京』を開催〜「地域交通を守る」から「地域の移動を創る」へ。AIオンデマンド交通・公共ライドシェアの最前線〜

　AIオンデマンド交通研究会（事務局：WILLER株式会社）は、今年で4回目の開催となる「AIオンデマンド交通シンポジウム」（https://ai-ondemand.com/activity/symposium2026/）を2026年5月15日（金）に、リアルとオンラインにてハイブリット開催します。







　近年、人口減少や運転手不足の深刻化により、日本各地の地域交通は従来の路線維持が困難な局面を迎えています。今、求められているのは、単なる運行の継続ではなく、テクノロジーや多様な担い手を活用し、持続可能な移動を再構築することです。

　こうした状況のもと、AIオンデマンド交通研究会参加企業は、AIオンデマンド交通や公共ライドシェアの導入・運用や、これらを既存の交通とシームレスにつなぐMaaSを取り入れるなど、地域特性に応じた移動サービスの知見を蓄積してまいりました。

　本シンポジウムでは、自治体、交通事業者、そして住民が一体となって取り組む新たな移動サービスの最新事例を紹介するとともに、社会実装を進めるための具体的なポイントを明らかにします。

　今回、国土交通省様からの協力をいただき、東京都千代田区有楽町の会場からリアルで、そしてオンライン中継で全国を繋いで開催します。

　地域モビリティの向上とAIオンデマンド交通、公共ライドシェアの発展のため、様々な共創が生まれるきっかけになればと思っておりますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

≪開催概要≫

■日時

2026年5月15日（金）13:00〜18:00

■費用

無料　（事前申し込みが必要です）

■参加方法

リアルまたはオンライン

・リアル会場：東京都千代田区有楽町付近（予定）

※詳細な場所につきましては、特設サイト（https://ai-ondemand.com/activity/symposium2026/）にてお知らせします。　　

　会場でご参加いただける人数には限りがあります（100名程度）のでご注意ください。

・オンライン視聴URL：申込時にご登録いただいたメールアドレスに、前日までにご案内予定です。

■プログラム/登壇者

AIオンデマンド交通研究会参画事業者各社から、AIオンデマンド交通や公共ライドシェアを活用した共創事例をご紹介します。

・プログラム：https://ai-ondemand.com/pdf/20260516-02.pdf　　

※一部変更となる場合がございます。

■主催

AIオンデマンド交通研究会

（参加企業：株式会社アイシン、株式会社未来シェア、順風路株式会社、ネクスト・モビリティ株式会社、Via Mobility Japan株式会社、SWAT Mobility Japan株式会社、Community Mobility株式会社、WILLER株式会社）

■協力

国土交通省（予定）

■詳細/お申込み先

特設サイト（https://ai-ondemand.com/activity/symposium2026/）よりご確認いただけます。







■お問い合わせ

AIオンデマンド交通研究会　事務局　ai-ondemand@willer.co.jp　　

＜AIオンデマンド交通研究会とは＞

　AIオンデマンド交通研究会は、勉強会、情報共有、情報発信の場を提供することなどを通じて、AIオンデマンド交通の認知度向上を図り、健全、安全な社会実装を促進し、地域交通課題の解決に貢献することを目指します。