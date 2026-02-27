『AIオンデマンド交通シンポジウム2026 in東京』を開催〜「地域交通を守る」から「地域の移動を創る」へ。AIオンデマンド交通・公共ライドシェアの最前線〜

『AIオンデマンド交通シンポジウム2026 in東京』を開催〜「地域交通を守る」から「地域の移動を創る」へ。AIオンデマンド交通・公共ライドシェアの最前線〜