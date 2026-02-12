SUZUKI JIMNY NOMADE用 B6純正形状スポーツダンパー＆ステアリングダンパー販売開始
BILSTEIN社日本総輸入元株式会社阿部商会（本社:東京都千代田区、代表取締役:阿部 文保）は、BILSTEIN（ビルシュタイン）より、SUZUKI JIMNY NOMADE用 B6純正形状スポーツダンパー＆ステアリングダンパーを販売開始致しました。スタンダード、スポーツの2種類ご用意しており、純正形状スポーツダンパーの価格は共に1台分140,800円（税込）。ステアリングダンパーが共に1台分45,100円（税込）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341426/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341426/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341426/images/bodyimage3】
B6 Standard
Jimny SIERRAと比較してロングホイールベース化、車両重量が増えたJimny NOMADEに合わせて開発していて、スタンダードセッティングという位置づけの商品になります。しなやかにダンパーを動かすことにより快適な乗り心地を確保しつつも、ロールスピードを減衰力によってコントロールすることで旋回時や高速走行時の安定感やステアリング操作時の応答性を程よく向上させ、シャープなフィーリングと乗り心地を両立したダンパーキットです。安定感の向上と乗り心地を両立したい方におすすめです。
B6 Sport
スポーツセッティングという位置づけの商品になります。高速走行時、旋回時の安定感をスタンダードセッティング用と比較してさらに高めていて、ステアリング操作時の車両の応答性もさらに高めています。ダイレクトなフィーリングを実現していますのでBILSTEINらしさを全身で感じることのできる商品になっています。ダイレクト感あふれるフィーリングが好みの方におすすめです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341426/images/bodyimage4】
ステアリングダンパー
BILSTEIN では純正品とは異なった減衰プロファイルを採用することにより、ステアリング中立付近のしっかり感と直進時の安定感を感じられる製品に仕上げました。お客様の好みや車の仕様に合わせて選択していただけるようにスタンダード、スポーツの2種類ご用意致しました。ブロックタイヤ装着やステアリングに対して横方向の振動が発生しやすい仕様になっている車両には減衰力のより強いスポーツがおすすめです。
■ 詳細につきましては以下URLよりご確認頂けます。
http://abeshokai-databank.com/article/20260210505.html
■ BILSTEIN ホームページ： https://bilstein.jp
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
BLSTEINの最新の情報はこちらからご覧頂けます。
https://abeshokai.jp/blog/bilstein
https://www.youtube.com/bilsteinchannel
https://www.facebook.com/BilsteinJapan
https://www.instagram.com/bilstein_jp
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
配信元企業：株式会社阿部商会
プレスリリース詳細へ