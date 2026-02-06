株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、2月12日に発売されるNintendo Switch 2用ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』に出資をいたしました。今後は、ゲーム開発を担った株式会社Binary Haze Interactiveと連携し、作品の魅力発信や商品化等、ゲームの普及のために幅広い取り組みを行ってまいります。 ニジゲンノモリは、これまで数多くのIPの許諾を受け、体験型のアトラクションや関連商品の提供を行っておりますが、この度『TOKYO SCRAMBLE』への出資によりIPホルダーとして商品化などをより幅広く展開していくことにより、当社の事業領域の拡大を図るとともに、日本のIPコンテンツ産業のさらなる拡大に貢献してまいります。

Nintendo Switch 2用ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』 概要

発売開始： 2026年2月12日（木） ■『TOKYO SCRAMBLE』とは 絶望の地下都市で研ぎ澄まされた思考と一瞬の決断が、生か死かを分かつ完全新作のサバイバルパズルアクションです。 ＜物語＞ ある日、首都圏全土を襲う大崩落に巻き込まれてしまったアン ふと気が付けば――そこは未知なるものの楽園だった 遥か東京の真下にて、人知れず存在していた地下世界【Zipang】 その世界の住人にして、オリジナルの進化を遂げた恐竜の子孫たち【Zino】 そう……アンは元いた都市群ごと、彼らの世界へと迷い込んでしまったのだ！ 声を漏らせば即、襲われる……そんな状況 No thank you！ 生存のカギは自らの知恵と便利な道具、そして地上で待つ仲間達の想い―― それら全てをリンクさせ、活用し続ける事のみ さあ、アンよ。希望を胸に、地下世界から脱出せよ！

■Nintendo Direct 紹介動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=gP5a9kuAwf8

■商品概要

タイトル名称 TOKYO SCRAMBLE 対応機種 Nintendo Switch 2 専用 対応言語 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語 ジャンル サバイバルパズルアクション 発売日 2026年2月12日 価格 ダウンロード版：2,980円（税抜き） プレイ人数 ・基本プレイ：1人 ・おすそわけ通信：ゲームチャットのメンバーもしくは近くの人と最大4人まで コピーライト © BINARY HAZE INTERACTIVE Inc. 開発 Adglobe Inc.

（ご参考）株式会社ニジゲンノモリ 会社概要

所在地：兵庫県淡路市岩屋924-1 創業：2016年12月8日 代表者：代表取締役社長 貞松宏茂 事業内容：兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の運営、等

（ご参考）株式会社Binary Haze Interactive 概要

小林宏至によって2020年に設立されたBinary Haze Interactiveは、日本から世界へ対して世界観や雰囲気を重視したコンシューマ向けオリジナルタイトルだけ を発信するゲームパブリッシャーとして誕生しました。自分たちが作りたいものを作る国内でオンリーワンの存在になることを目指しています。 会社名：株式会社Binary Haze Interactive 本社：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F 代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小林 宏至 設 立：2020年6月5日 事業概要：ゲームの企画、プロデュース、販売 URL：https://bhaze.com/jp/