春休み4月、東京ヘリポートで「ヘリコプター体験フライト」100回目の開催
公益財団法人ノエビアグリーン財団は、新年度を前にした春休み期間に、児童養護施設やファミリーホームの子供たちを対象にしたヘリコプター体験フライトを、2026年4月1日(水)～3日(金)の3日間、東京ヘリポートにて開催します。上空から自然や地形の様子を観察するほか、ヘリコプターに関わる仕事についても学べる参加費無料の体験型プログラム「未来につながる環境教室」です。
本イベントは2018年から継続している取り組みで、これまでに延べ560名の子供たちが参加しており、今回の開催で通算100回目を迎える予定です。
ヘリコプター体験フライト
【開催概要】
■開催期間
2026年4月1日(水)・2日(木)・3日(金)
各日 午前の部10:00～12:00／午後の部14:00～16:00
■対象
関東エリアの児童養護施設やファミリーホームで生活する
小学1年生から高校3年生までの児童と引率者(施設職員、養育者)
■開催場所
株式会社ノエビアアビエーション 東京ヘリポート事務所
(〒136-0082 東京都江東区新木場 4-7-43)
https://x.gd/I9z7H
■参加費
無料
■実施内容
https://www.noevirgreen.or.jp/environment/sky/
スケジュール
※参加者全員に対し、当方でイベント保険および搭乗者傷害ならびに乗客賠償責任保険に加入いたします。
【募集概要】
■募集期間
2026年2月5日(木)～2月26日(木)正午(12:00)
■応募方法
▼こちらよりお申込みください。
https://forms.gle/dezu4EJBgXzEuLYH7
※インターネットでのお申込が難しい場合はご相談ください。
※複数の施設・ファミリーホームからお申込みがあった際は、抽選となりますので予めご了承ください。
※上空600m以上を飛行しますので、健康上何らかの不安がある場合はご遠慮ください。
■申込単位
児童8名まで、引率者4名まで
児童1名～4名の場合…引率者1～2名
児童5名～8名の場合…引率者2～4名
※児童の人数によって引率者数の人数が異なります。イラストをご確認ください。
人数ごとの搭乗例
【過去の「空の教室」レポート】
・2025年実施レポート(大阪)
https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/202507.htm
・2024年実施レポート(東京)
https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/202412.htm
ヘリコプター
ヘリコプター見学
【公益財団法人ノエビアグリーン財団概要】
設立日 ：2013年3月21日(公益財団法人移行日：2013年12月3日)
所在地 ：東京都中央区銀座7-6-15
事業目的：環境およびスポーツならびに児童・青少年の
健全な育成に関する事業を行い、地球環境の保全およびスポーツの
普及と発展ならびに未来を担う児童・青少年の育成を通じ、
豊かな社会の形成に寄与すること
事業内容：(1) 環境活動の普及と啓蒙
(2) 環境活動団体およびスポーツ団体等への助成
(3) 各種スポーツの普及と選手育成の支援
(4) 児童・青少年の健全育成支援
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
紹介VTR ：ノエビアグリーン財団紹介VTR(約9分間)
https://www.youtube.com/watch?v=rLK0xVr1JFo
＜お問い合わせ＞
公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局
〒104-8208 東京都中央区銀座 7-6-15
TEL ： 03-5568-3388 9:00～17:30(土日祝日・年末年始除く)
FAX ： 03-5568-0441
ホームページ： https://www.noevirgreen.or.jp
Facebook ： https://www.facebook.com/noevirgreenfoundation
Instagram ： https://www.instagram.com/noevirgreenfoundation
YouTube ： https://www.youtube.com/c/noevirgreenfoundation