ジムニーパーツの企画・製造・販売を行うアピオ株式会社(所在地：神奈川県綾瀬市吉岡651番地、代表取締役：河野 仁)は、昨年スズキより発売され大人気を博している新モデル「ジムニーノマド」専用のサスペンション「ZERORISE(ゼロライズ)コイルスプリング / サスペンションキット」を、2026年1月30日(金)より販売開始いたしました。

また、本製品の発売を記念して、アピオ楽天市場店にてサスペンション関連商品がポイント10倍となるキャンペーンを開催中です。





ZERORISE装着車両





「ZERORISE」製品ページ： https://apio.jp/parts/1028-6a.html

アピオ楽天市場店 ： https://www.rakuten.co.jp/apio/









■開発背景

昨年スズキから発売された「ジムニーノマド」は、そのレトロで個性的なスタイリングと高い走破性により、またたく間に多くのファンの心を掴みました。

アピオは、この「ジムニーノマド」が持つポテンシャルをさらに引き出し、街乗りでの快適性とオフロードでの安定性を高次元で両立させるために、専用サスペンションの開発に着手しました。

純正の状態でも素晴らしい完成度を誇る「ジムニーノマド」ですが、オーナー様からの「自分だけの1台に仕上げたい」「よりしなやかな乗り心地を求めたい」という声に応え、試行錯誤の末に完成したのが本製品です。









■商品の特徴

1.「ジムニーノマド」専用設計のチューニング

スズキ「ジムニーノマド」の車両特性や重量バランスを徹底的に分析、専用設計を施しました。ノマドならではの重厚感のある走りを損なうことなく、車高を変えずに路面追従性を向上させ、ワンランク上の乗り心地を実現します。





2.ノーマル車高のまま機能性を向上する「ZERORISE(ゼロライズ)」

本来は車高を上げることでオフロード走破性能の向上、そしてバネレートを上げることができ路面追従性の向上が期待できますが、交換部品点数が増え、センサー等の再調整、乗降時の不便さが伴います。そこでゼロライズの高バネレートコイルスプリングが純正同等車高のまま乗り心地、操作性、走行時安定性の向上という機能面でのメリットを提供します。





3.【発売記念】楽天市場店にてポイント10倍キャンペーンを実施

新製品の発売を記念し、アピオ楽天市場店にてサスペンション関連商品をご購入のお客様を対象に、楽天ポイントが10倍になるキャンペーンを実施いたします。









■商品概要

商品名 ： ZERORISE(ゼロライズ)コイルスプリング / サスペンションキット

発売日 ： 2026年1月30日

適合車種 ： スズキ ジムニーノマド

価格 ： コイル1台分単品52,800円(税込)

ショックアブソーバーセット136,400円(税込)

セット内容： コイルスプリング1台分(4本)、N8ショックアブソーバー1台分(4本)

販売場所 ： プロショップアピオ、アピオ楽天市場店、

全国の自動車部品量販店、全国のジムニープロショップ等

製品ページ： https://apio.jp/parts/1028-6a.html

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/apio/1028-8/





ZERORISEコイルスプリング1台分





ZERORISEサスペンションキット1台分









■スズキジムニーカスタムパーツ専門店「APIO(アピオ)」について

神奈川県綾瀬市に本拠地を構える、ジムニー用カスタムパーツを専門で製造・販売している、カスタムパーツメーカーです。同敷地内でアンテナショップ「プロショップアピオ」を運営しており、常時数十台のカスタム済みジムニーをデモカーとして展示しており、試乗やパーツの購入、お取り付け作業が可能です！是非実店舗へも足を運んでみて下さい！









■会社概要

商号 ： アピオ株式会社

代表者 ： 代表取締役 河野 仁

所在地 ： 〒252-1124 神奈川県綾瀬市吉岡651番地

設立 ： 1969年6月

事業内容： ジムニーパーツの企画・開発・販売、コンプリートカーの販売

URL ： https://www.apio.jp/