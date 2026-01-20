一般社団法人日本クラウド産業協会(通称：ASPIC)(東京都品川区西五反田、会長：河合 輝欣)は、2026年1月19日、クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示認定機関として申請された2件のクラウドサービスについて第73回認定審査委員会にて審査した結果、認定機関の定める審査基準に従って「安全・信頼性に係る情報開示」が適切に行われていることを認定いたしました。

本情報開示認定制度は、平成19年から総務省ご指導の下、ASPICが立ち上げ・推進しており、利用者が安心して利用できるクラウドサービスの普及推進を図っています。

今回の認定により、累計336サービス、225社が認定されました。









1．申請されたサービス(届出順)

〇認定区分：ASP・SaaS(2サービス)

(1) 【会社名】ソーシャルワイヤー株式会社

【サービス名】RISK EYES

(2) 【会社名】株式会社スマイルワークス

【サービス名】クラウドERPシステム「SmileWorks」





図1 新規認定サービスのロゴと該当する(赤〇)クラウドサービス安全・信頼性情報開示認定制度認定マーク





以下、新規認定サービス及び直近で認定を更新したサービスを紹介します。

認定サービスの開示情報につきましては、利用者が比較、選択等する際の参考に利用いただけるよう、認定機関ASPICホームページに掲載しております。

ASPICホームページ： https://www.aspicjapan.org/nintei/









2．新規認定サービスの概要

新規認定した2サービスの概要を示します。今後も申請があったものから順次、審査を行い、情報開示が適切と判断されるサービスを認定していく予定です。





■ASP・SaaS申請：2サービス(2事業者)

No1

サービスの名称：RISK EYES

事業者の名称 ：ソーシャルワイヤー株式会社

サービスの概要：取引先の反社会的勢力との関係性や犯罪関与、不祥事等の情報を、WEBニュース記事、新聞記事などの公知情報から精度高く効率的に確認できるサービス





No2

サービスの名称：クラウドERPシステム「SmileWorks」

事業者の名称 ：株式会社スマイルワークス

サービスの概要：販売管理・仕入管理・在庫管理・入出金管理・経費精算・給与計算・年末調整・財務会計など、企業のバックオフィス業務を統合して、自動会計仕訳や資金繰り表の自動作成を実現する統合型業務クラウドサービス









3. クラウドサービス情報開示認定機関事務局からのお知らせ

(1) ASPIC25周年記念新規申請手数料無料キャンペーンのお知らせ

ASPIC情報開示認定機関では、ASPIC創立25周年を記念して、「2025年10月1日より2026年11月19日までの間に審査対象となったクラウドサービス」の新規認定手数料を無料とするキャンペーンを行います。この機会に是非認定取得をご検討下さい。





＜キャンペーン内容＞

対象：下記の期間に新規に申請されるクラウドサービス

(認定区分の乗換えも新規申請扱い)

期間：2025年10月1日～2026年11月19日

(この期間内の情報開示認定審査委員会で審議されること)





＜注意事項等＞

・情報開示認定審査委員会の日程は、ある程度の審査対象サービスが集まった時点で、情報開示認定機関事務局(以下、事務局)が設定します。(審査会の日程は、情報開示認定ページの「お知らせ」にて周知致します)

・審査対象サービスとは、正式に申請資料一式を情報開示認定機関事務局に提出、事務局審査を経て情報開示認定審査会の審査待ちとなっているサービスを指します。

・事務局に正式資料を提出する前に、ある程度記述いただいた申請書Bを事務局窓口までご送付いただければ、内容チェック等の添削を行います。お気軽に事務局までご相談ください。





(2) その他の特典

新規情報開示認定を取得されたサービスの紹介サイト「アスピック」掲載料半年間無料









4. 認定更新サービス一覧

令和7年12月から直近までで認定更新した、5サービスを下記に示します。認定の有効期間は認定日より2年間です。





■更新申請 2サービス(2事業者) 認定更新日：令和7年12月2日

No1

認定番号 ：0108-1012

サービス名称 ：V-CUBE

事業者名称 ：株式会社ブイキューブ

サービスの概要：Web会議、オンラインセミナー、コンタクト業務を支援するセールス＆サポート機能、動画配信、コンテンツ管理機能などを総合的に提供するビジュアルコミュニケーションサービス





No2

認定番号 ：0112-1012

サービス名称 ：エマージェンシーコール

事業者名称 ：インフォコム株式会社

サービスの概要：緊急時におけるメッセージや連絡、災害時などの安否確認をパソコンのWeb、携帯電話のWeb、電話(音声)など、多彩な通信手段により、スピーディかつ確実に行う安否確認サービス





■更新申請 1サービス(1事業者) 認定更新日：令和7年12月21日

認定番号 ：特個 0001-1712

サービス名称 ：スパイラルマイナンバー管理サービス

事業者名称 ：スパイラル株式会社

サービスの概要：従業員や個人支払先からのマイナンバーの収集・保管・廃棄までをセキュアなシステム基盤で実行、カスタマイズも柔軟に対応できるクラウド型のマイナンバー管理サービス





■更新申請 2サービス(2事業者) 認定更新日：令和7年12月23日

No1

認定番号 ：0229-1912

サービス名称 ：CYAS

事業者名称 ：株式会社CYLLENGE

サービスの概要：訓練対象者に標的型攻撃メールを模した訓練メールを送る訓練機能およびeラーニングや理解度テストなどの教育機能を備えた企業・団体向け総合セキュリティ教育サービス





No2

認定番号 ：IoT0002-1912

サービス名称 ：SkyScraper

事業者名称 ：株式会社NJS

サービスの概要：上下水道設備の運転状況遠隔監視、下水道管路内水位情報や雨量情報のリアルタイム取得による排水設備の運転最適化、浸水状況予測による住民への浸水・避難情報提供を可能とするIoTクラウドサービス









5. 情報開示認定制度の経緯と現状

平成19年、ASPICは総務省の受託調査研究によりISO27001を参照したASP・SaaSの情報セキュリティ対策ガイドラインの策定を行いました。並行して、総務省とASPICが合同で「ASP・SaaS普及促進協議会」を立ち上げ、この協議会で、ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針の策定を行い、この指針をもとに平成20年4月、「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」を創設し、認定機関をFMMC、認定業務運営をASPICとして認定制度が開始されました。また、平成29年には認定機関をFMMCからASPICに移管し、以降ASPICが自ら情報開示認定機関として制度の推進等を行っております。

これまでに認定されたサービスは、累計336サービス、225事業者となっています。

以降の経緯は下記リンクを参照ください。

https://www.aspicjapan.org/nintei/about.html









6. 本件連絡先(申請受付窓口)

一般社団法人日本クラウド産業協会

クラウドサービス情報開示認定機関 事務局

所在地 ： 〒141-0031

東京都品川区西五反田7-17-7 五反田第1noteビル5F

担当 ： 岩田・池田・尾坂

TEL ： 03-6662-6854

Fax ： 03-6662-6347

mail ： aspic@cloud-nintei.org

認定サイト： https://www.aspicjapan.org/nintei/