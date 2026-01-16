¡Ö¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ ¥Ô¥¢¥ÎºîÉÊ½¸ I¡¿¥Ô¥¢¥Î¥½¥í&Ï¢ÃÆ¶Ê½¸ ½éÃæµéÄøÅÙ ¡Ú»²¹Í±éÁÕ²»¸» ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÂÐ±þ¡Û¡× 1·î26ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Äé Áï¡Ë¤Ï¡¢¿·´©¡Ö¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ ¥Ô¥¢¥ÎºîÉÊ½¸ I ¡Ú»²¹Í±éÁÕ²»¸» ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÂÐ±þ¡Û¡×¡¢¡Ö¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ ¥Ô¥¢¥Î¥½¥í&Ï¢ÃÆ¶Ê½¸ ½éÃæµéÄøÅÙ ¡Ú»²¹Í±éÁÕ²»¸» ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÂÐ±þ¡Û¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í±éÁÕ²»¸»¤¬¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£91Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò²»³ÚÅª¸¦µæ¡¦³èÆ°¤ËÈñ¤ä¤·¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤Îºî¶Ê²È¡¢¥¢¥ì¥ó¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ¡£Èà¤Ï·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²»³Ú¤ØÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î²»³ÚÅªºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¶¿¤Îºî¶Ê²È¤¿¤Á¡¢¥é¥Õ¥Þ¥Ë¥Î¥Õ¡¦¥«¥¹¥¿¥ë¥¹¥ーÅù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢²»³Ú¤Î±Æ¶Á¤«¤é¥í¥·¥¢Åª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¤¹¤ë ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢»ýÂ³Äã²»¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÈà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ÃæÀ¤´ü¶µ²ñ²»³Ú¤Ø¤Î¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤éÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿²¿°ì¤Ä±ç½õ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤¿¤À°ì¿Í¥í¥·¥¢Àµ¶µ¤Î¶µ²ñ²»³Ú¤ò·Ñ¾µ¤·È¯Å¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Î½ñ¤¤¤¿»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¸Å¤¤è¤¥í¥·¥¢¤ÎÅÁÅýÀûÎ§¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÆâÌÌÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¾ð·Ê¤ò»×¤ï¤»¡¢²»³Ú¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤²Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢µ§¤ê¡¢¾ô²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶Á¤¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ¤ÎÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤¿2¤Ä¤Î³ÚÉè½¸¤Ç¤¹¡ª
¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ ¥Ô¥¢¥ÎºîÉÊ½¸ I ¡Ú»²¹Í±éÁÕ²»¸» ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÂÐ±þ¡Û
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ ¥Ô¥¢¥ÎºîÉÊ½¸I¡ÊGTP01082553¡¢GTP01094405¡Ë¡×¤ÎÉÕÂ°CD¤ò¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÂÐ±þ¤Ë»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£³ÚÉè¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡Û¤ª¤È¤®ÏÃ¡¿¥Ö¥ê¥¤ÎÊ¼Ââ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¿¥Ö¥ê¥¤ÎÊ¼Ââ¤Î¹Ô¿Ê¡¿¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡¿ÌÚÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¿¿¹¤ÎÁð¸¶¤Ç¡¿¥Êー¥¸¥ã¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¿¤¿¤¤¤¯¤Ä¤ÊÏÃ¡¿»Ò¼é²Î¡¿¾®¤µ¤ÊÍÙ¤ê¡¿¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¡¿¥¨¥Á¥åー¥É¡¿ÉñÆ§²ñ¤Î¤¢¤È¤Ç¡¿¾®¤µ¤ÊÎ¹¹Ô¼Ô¡¿¤¤¤Ð¤ê²°¡¿²¿¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ä«¡¿¤ªÄí¤Ç²Ö¤òÅ¦¤à¡¿¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¡¿¥¾¥¦¤Î¥À¥ó¥¹¡¿ÇÀÌ±¤ÎÌ¼¡¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¡¿¤ª±î¤Î¥À¥ó¥¹¡¿½é¤á¤Æ¤ÎÎÞ¡¿¥Ð¥¹¥¯¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥ó¥´¡¿Æü¤Î½Ð¡¿Äà¤ê¤¶¤ª¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¿Ìî¤Î²Ö¤Î¥Öー¥±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª²È¤Ëµ¢¤í¤¦¡¿¤ß¤Ê¤·¤´¡¿¿·¤·¤¤Í§Ã£¡¿¤Ö¤é¤ó¤³¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ç¡¿¤¤¤Ê¤«¤Î¾¯Ç¯¡¿¿·¤·¤¤¤ª¿Í·Á¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¡¿¿·¤·¤¤¤ª¿Í·Á¡¿¤ª¤Ë¤´¤Ã¤³¡¿¤ª²È¤Ëµ¢¤ë»þ´Ö¤À¤è¡¿Ä«¤Î»¶Êâ¡¿¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡¿¥¨¥Á¥åー¥É¡¿Èá¤·¤ß¡¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¿¥ï¥ë¥Ä¡¿ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¡¿½é¤á¤Æ¤ÎÉñÆ§²ñ¡¿ÉÔÊ¿¡¿Ìî¸¶¤Ç¡¿¤ªÊì¤µ¤ó¤È¡¿¥Ïー¥â¥Ë¥«¤Ç-Á´48¶Ê-¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§2,420±ß(10¡óÀÇ¹þ)¡¡»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/64¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡¡ISBN¡§978-4-636-12372-2¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTP01102744https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102744https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310372
¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ ¥Ô¥¢¥Î¥½¥í&Ï¢ÃÆ¶Ê½¸ ½éÃæµéÄøÅÙ ¡Ú»²¹Í±éÁÕ²»¸» ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÂÐ±þ¡Û
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¶Ê¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¶Á¤¤ä³Ú¤·¤¤¥ê¥º¥à¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¼ê¤Î³Ø½¬¼Ô¤¬ÃÆ¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê»Ø»È¤¤¤ò½ñ¤²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥À¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈµÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÉ¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤ë²Õ½ê¤Î¤ß½ñ¤Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ¤ÎËÂ¤®¤À¤¹¡¢Í¥¤·¤¯¡¢»þ¤Ë½ö¾ðÀ¤òÂÓ¤Ó¤¿±ü¿¼¤¤²»³ÚºîÉÊ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ê³Ø½¬¼Ô¡Ë¡¢²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤òË¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨´Æ½¤¼Ô¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¥·¥ã¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÊOp.133¡Ë¡×¤è¤ê8¶Ê¡¢¡ÖWilly Rehberg¤Ë¤è¤ë4¼ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à(¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ¤Î¾®ÉÊ¤è¤ê)¡×¤è¤ê10¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ì¥Á¥ã¥Ë¥Î¥Õ ¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¡õÏ¢ÃÆ¶Ê½¸ ½éÃæµéÄøÅÙ¡ÊGTP01089864¡¢GTP01097811¡Ë¡×¤ÎÉÕÂ°CD¤ò¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÂÐ±þ¤Ë»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£³ÚÉè¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡Û½Õ¡¿¸ÉÆÈ¡¿ÎÐ¤ÎÁð¸¶¤Ç¡¿±¢¡¿¹¬Ê¡¤Ê¹ç¾§¡¿¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¡¿¤Ê¤°¤µ¤á¡¿¸É»ù¡¿¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¿½Ë¤¤»ö¡¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¿ÄÌ¤ê¤¹¤®¤ë±À¡¿¸Å¤¤»Ò¶¡¤Î²Î¡¿¾®¤µ¤ÊÌ´¡¿¤¤¤¿¤º¤é¤Ê½÷¤Î»Ò¡¿¶âµû¤Î¥À¥ó¥¹¡¿¥Ú¥Æ¥ó»Õ¡¿»ä¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¸¤¡¢¥¸¥å¥¸¥å¡¿»¶Êâ¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¡¿»Ò¶¡¤Î¥À¥ó¥¹¡¿ÎÐ¤ÎÁð¸¶¡¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿¡¿¥Ð¥éー¥É¡¿¿¹¤ÎÃæ¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¡¿»¶Êâ¡¿½Õ¤ÎÄ«¡¿Êª¸ì¡¿ÅÄ¼Ë¤Ç¡¿»³¤Ç¡¿¥»¥ì¥Êー¥É¡¿¤ª¤È¤®ÏÃ¡¿¥Ö¥ê¥¤ÎÊ¼Ââ¤Î¹Ô¿Ê¡¿ËÒÁðÃÏ¤Ç¡¿¿¹¤ÎÁð¸¶¤Ç¡¿¤¿¤¤¤¯¤Ä¤Ê¼ø¶È¡¿Èá¤·¤¤Êª¸ì¡¿µ¤¼è¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¡¿Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¡¿ÉñÆ§²ñ¤Î¸å¤Ç¡¿Ä«Áá¤¯¤Ë-Á´40¶Ê-¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§2,750±ß(10¡óÀÇ¹þ)¡¡»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/76¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡¡ISBN¡§978-4-636-12373-9¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTP01102745https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102745https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310389
¤ªµá¤á¤Ï¡¢Á´¹ñ¥ä¥Þ¥ÏÆÃÌó³Ú´ïÅ¹¡¦½ñÅ¹¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡£
