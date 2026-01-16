¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èºÇÂçµé¤ÎÆüËÜ¿©ÉÊ¡õ¿Íµ¤¤Î¼ê´¬¤¼÷»ÊÅ¹¡ÖHand Roll Factory¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ØTOKYO CENTRAL Emeryville(¥¨¥á¥ê¡¼¥Ó¥ë)¡ÙÅ¹2026Ç¯1·î31Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢PPIH¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎMARUKAI CORPORATION¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ë ¹À°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¨¥á¥ê¡¼¥Ó¥ë»Ô¤ËËÌ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï15Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖTOKYO CENTRAL Emeryville¡Ê¥¨¥á¥ê¡¼¥Ó¥ë¡ËÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ
HP¡Òhttps://www.donki.com¡Ó¤Î¡Ö¤´°Õ¸«¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TOKYO CENTRAL
https://tokyocentral.com/
¥¨¥á¥ê¡¼¥Ó¥ë»Ô¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤ä¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä³¹¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡ÖTOKYO CENTRAL EmeryvilleÅ¹¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖBay Street Emeryville¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖEat, Enjoy, Explore - Bring Japan to Your Table¡Ê¿©¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¡¢È¯¸«¤¹¤ë - ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µ¤Ø¡Ë¡×¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤ÎÌ£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤·¡¢¶Ã¤¤äÈ¯¸«¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èºÇÂçµé¤ÎÆüËÜ¿©¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÀÄ²Ì¡¦ÀºÆù¡¦Á¯µû¤Ê¤ÉÁ¯ÅÙ¤¬¼«Ëý¤Î¿©ºà¤òÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁ¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢¿¦¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµû¤ò¤µ¤Ð¤¯»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ç¤ó¤äÆ¦Éå¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÄêÈÖ¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¨¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤ÎÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤â½¼¼Â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¤ÇÀºÊÆ¤·¤¿¤Æ¤ÎÆüËÜ¹ñ»ºÊÆ¤ò¿æ¤¤¢¤²¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤´¤Ï¤ó¤Çºî¤ë¿·Á¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¼«Ëý¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆüÍÑ»¨²ß¤ä¥³¥¹¥á¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊØÍø¤ÊÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖHand Roll Factory¡×2¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
Æ±Å¹¤Ë¤Ï¡¢Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¡ÖTOKYO CENTRAL Yorba LindaÅ¹¡×¤ÇÂç¹¥É¾¤Î¼ê´¬¤¼÷»ÊÅ¹¡ÖHand Roll Factory¡×¤Î2¹æÅ¹¤¬Ê»Àß¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÆüËÜ¹ñ»ºÊÆ¡Ö¤Ò¤È¤á¤Ü¤ìÊÆ¡×¤ÈÍø¿¬º«ÉÛ½Ð½Á¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÆÃÀ½¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²¹¤«¤¤¿ÝÈÓ¤Ë¡¢Ä¾Á°¤ËßÕ¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÍÌÀ³¤ÂÝ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥¿¤Ï¿·Á¯¤Ê¸·ÁªÁÇºà¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆÈ¼«¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¾ßÌý¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿¦¿Í¤¬°ì´Ó¤º¤ÄÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¡¦¹á¤ê¡¦¿©´¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬³ÊÊÌ¤Ê¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜËî¤Î¥Í¥®¥È¥í¤ò´Þ¤à15¼ïÎà¤Î¼ê´¬¤¼÷»Ê¤È¡¢¥¨¥á¥ê¡¼¥Ó¥ëÅ¹¸ÂÄê¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¡Ö¤Á¤é¤·¤º¤·¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼7ÀÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¾¦ÉÊ¤äTOKYO CENTRALÅ¹Æâ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ38ÀÊ¤òÀß¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§TOKYO CENTRAL Emeryville Store
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-21:00¡Ê¡ÖHand Roll Factory¡×¤Ï11:00-20:00¡Ë
½êºßÃÏ¡§5603 Bay St, Emeryville, CA 94608¡ÊBay Street Emeryville Æâ¡Ë
¸òÄÌ¡§¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤I‑80/I‑580¡ÖPowell Street¡ÊExit9¡Ë¡×¡¢¡ÖAshby Ave¡ÊExit10¡Ë¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó5Ê¬
³«Å¹Æü¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§2,103.5Ö
¾¦ÉÊ¹½À®¡§¿©ÉÊ¡¢¼ò¡¢À¸Á¯¡¢ÁÚºÚ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢»¨²ßÉÊ¡¢Â¾
Ãó¼ÖÂæ¿ô¡§122Âæ
¡ÖTOKYO CENTRAL¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¥Þ¥ë¥«¥¤¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é¤Î¶ÈÂÖÅ¾´¹Å¹¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯1·î¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹âµéÅ¹¤Ç¤Î³°¿©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿©¤ò¼ê·Ú¤ËÊÆ¹ñ¤Î¿©Âî¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíºÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ»º¡¦ÆüËÜÀ½¤Î¿©ÎÁÉÊ¡¢ÆüËÜÀ½»¨²ß¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤·¡¢ÆüÊÆ¾¦ÉÊ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬¿Íµ¤¤Î¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÇÀÃÜ¿å»ºÊª¤Î³¤³°ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¢£
PPIH¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀÃÜ¿å»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿À¸»º¼Ô¤ÈPPIH¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÁÈ¿¥¡ÖPan Pacific International Club¡ÊPPIC¡Ë¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¸½ºßÌó500¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ë²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PPIC¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢PPIH¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÄê´ü¾¦ÃÌ¤äÄ¾ÀÜ¼è°ú·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿½Ð²ÙÀè¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤«¡¢»Ô¾ì¤ä´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤½Ð²Ù²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
PPIH¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¹ÊÞ¿ô¡Ê2026Ç¯1·î16Æü»þÅÀ¡Ë
DON DON DONKIÅù¤Î¾®ÇäÅ¹ÊÞ¿ô¡§ÊÆ¹ñ78Å¹¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡§17Å¹¡¢¥¿¥¤¡§8Å¹¡¢¹á¹Á¡§10Å¹¡¢ÂæÏÑ¡§6Å¹¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢2Å¹¡¢¥Þ¥«¥ª2Å¹¡ÊPPIH¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞÌÖ¡¡https://ppih.co.jp/search/¡Ë
¡ÖTOKYO CENTRAL EmeryvilleÅ¹¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖBay Street Emeryville¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖEat, Enjoy, Explore - Bring Japan to Your Table¡Ê¿©¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¡¢È¯¸«¤¹¤ë - ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µ¤Ø¡Ë¡×¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤ÎÌ£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤·¡¢¶Ã¤¤äÈ¯¸«¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èºÇÂçµé¤ÎÆüËÜ¿©¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÀÄ²Ì¡¦ÀºÆù¡¦Á¯µû¤Ê¤ÉÁ¯ÅÙ¤¬¼«Ëý¤Î¿©ºà¤òÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁ¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢¿¦¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµû¤ò¤µ¤Ð¤¯»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ç¤ó¤äÆ¦Éå¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÄêÈÖ¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¨¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤ÎÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤â½¼¼Â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¤ÇÀºÊÆ¤·¤¿¤Æ¤ÎÆüËÜ¹ñ»ºÊÆ¤ò¿æ¤¤¢¤²¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤´¤Ï¤ó¤Çºî¤ë¿·Á¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¼«Ëý¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆüÍÑ»¨²ß¤ä¥³¥¹¥á¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊØÍø¤ÊÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖHand Roll Factory¡×2¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
Æ±Å¹¤Ë¤Ï¡¢Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¡ÖTOKYO CENTRAL Yorba LindaÅ¹¡×¤ÇÂç¹¥É¾¤Î¼ê´¬¤¼÷»ÊÅ¹¡ÖHand Roll Factory¡×¤Î2¹æÅ¹¤¬Ê»Àß¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÆüËÜ¹ñ»ºÊÆ¡Ö¤Ò¤È¤á¤Ü¤ìÊÆ¡×¤ÈÍø¿¬º«ÉÛ½Ð½Á¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÆÃÀ½¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²¹¤«¤¤¿ÝÈÓ¤Ë¡¢Ä¾Á°¤ËßÕ¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÍÌÀ³¤ÂÝ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥¿¤Ï¿·Á¯¤Ê¸·ÁªÁÇºà¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆÈ¼«¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¾ßÌý¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿¦¿Í¤¬°ì´Ó¤º¤ÄÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¡¦¹á¤ê¡¦¿©´¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬³ÊÊÌ¤Ê¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜËî¤Î¥Í¥®¥È¥í¤ò´Þ¤à15¼ïÎà¤Î¼ê´¬¤¼÷»Ê¤È¡¢¥¨¥á¥ê¡¼¥Ó¥ëÅ¹¸ÂÄê¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¡Ö¤Á¤é¤·¤º¤·¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼7ÀÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¾¦ÉÊ¤äTOKYO CENTRALÅ¹Æâ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ38ÀÊ¤òÀß¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§TOKYO CENTRAL Emeryville Store
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-21:00¡Ê¡ÖHand Roll Factory¡×¤Ï11:00-20:00¡Ë
½êºßÃÏ¡§5603 Bay St, Emeryville, CA 94608¡ÊBay Street Emeryville Æâ¡Ë
¸òÄÌ¡§¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤I‑80/I‑580¡ÖPowell Street¡ÊExit9¡Ë¡×¡¢¡ÖAshby Ave¡ÊExit10¡Ë¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó5Ê¬
³«Å¹Æü¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§2,103.5Ö
¾¦ÉÊ¹½À®¡§¿©ÉÊ¡¢¼ò¡¢À¸Á¯¡¢ÁÚºÚ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢»¨²ßÉÊ¡¢Â¾
Ãó¼ÖÂæ¿ô¡§122Âæ
¡ÖTOKYO CENTRAL¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¥Þ¥ë¥«¥¤¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é¤Î¶ÈÂÖÅ¾´¹Å¹¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯1·î¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹âµéÅ¹¤Ç¤Î³°¿©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿©¤ò¼ê·Ú¤ËÊÆ¹ñ¤Î¿©Âî¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíºÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ»º¡¦ÆüËÜÀ½¤Î¿©ÎÁÉÊ¡¢ÆüËÜÀ½»¨²ß¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤·¡¢ÆüÊÆ¾¦ÉÊ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬¿Íµ¤¤Î¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÇÀÃÜ¿å»ºÊª¤Î³¤³°ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¢£
PPIH¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀÃÜ¿å»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿À¸»º¼Ô¤ÈPPIH¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÁÈ¿¥¡ÖPan Pacific International Club¡ÊPPIC¡Ë¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¸½ºßÌó500¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ë²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PPIC¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢PPIH¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÄê´ü¾¦ÃÌ¤äÄ¾ÀÜ¼è°ú·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿½Ð²ÙÀè¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤«¡¢»Ô¾ì¤ä´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤½Ð²Ù²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
PPIH¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¹ÊÞ¿ô¡Ê2026Ç¯1·î16Æü»þÅÀ¡Ë
DON DON DONKIÅù¤Î¾®ÇäÅ¹ÊÞ¿ô¡§ÊÆ¹ñ78Å¹¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡§17Å¹¡¢¥¿¥¤¡§8Å¹¡¢¹á¹Á¡§10Å¹¡¢ÂæÏÑ¡§6Å¹¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢2Å¹¡¢¥Þ¥«¥ª2Å¹¡ÊPPIH¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞÌÖ¡¡https://ppih.co.jp/search/¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ
HP¡Òhttps://www.donki.com¡Ó¤Î¡Ö¤´°Õ¸«¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TOKYO CENTRAL
https://tokyocentral.com/