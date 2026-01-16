ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡¦ÅÄ»Ò¤Î±º¹Á¤Î¹Ýºà¸þ¤±ÁÒ¸Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò´°Î»¡¡Ìµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö(AGV)Æ³Æþ¤Î¤Û¤«¡¡Âç·¿¥È¥ìー¥éーÅ¾²ó¥¹¥Úー¥¹³ÈÂç¤Ç°ÂÁ´ÌÌ¤â¸þ¾å
³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥í¥¸¥Æ¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÍÇ²ð)¤Ï¡¢¹Ýºà¤ò¼è¤ê°·¤¦ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î¡ÖÅÄ»Ò¤Î±º¹ÁÁÒ¸Ë¡×¤Î°ìÉô·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÁÒ¸Ë¤¬´°À®¤·¡¢12·î¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ¤È¥È¥ìー¥éーÅ¾²ó¥¹¥Úー¥¹
AGV
¿·ÁÒ¸Ë¤Ï¡¢µìÁÒ¸Ë¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö¹Ýºà¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¼ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ÓÍÞÀ©¤Î¤¿¤á´¹µ¤µ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢´¹µ¤ÍÑ¤Î¥À¥¯¥È¤ÎÁýÀß¤äÅìÀ¾¤ËÂç·¿¤Î³«¸ýÉô¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ýºà¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½ÅÎÌÊª¤ÎÍ¢Á÷¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÌµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö(AGV)¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«Æ°Áà½Äµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½¤ÊÅ·°æ¥¯¥ìー¥ó2´ð¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¾Ê¿Í²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀßÈ÷¹¹¿·¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï·ú²°¤ÎÇÛÃÖÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Âç·¿¥È¥ìー¥éー¤ÎÅ¾²ó¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤âÈÂÆþ½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁÒ¸Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÅ²¬¸©ÅìÉô¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¹ÝºàÊªÎ®´ðÃÏ¡×¤È¤·¤Æº£¸å¤â°ÂÄêÅª¤ÊÁà¶È¤òÌÜ»Ø¤¹
ÅÄ»Ò¤Î±º¹ÁÁÒ¸Ë¤Ï1965Ç¯¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÀÅ²¬¸©ÅìÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÝºàÊªÎ®´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä»º¶È¤Ë·ç¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¾¦ÉÊ¤äÊª»ñ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊªÎ®¶È¤ò¡Ö¼Ò²ñ´ðÈ×»ö¶È¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤½¤Î¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¤Ä¤Ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾Ê¿Í²½¤ª¤è¤Ó¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·ÁÒ¸Ë³µÍ×¡Û
ÁÒ¸ËÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅÄ»Ò¤Î±º¹ÁÁÒ¸Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÎëÀîÄ®1-3
·ú²°ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§ 3,000m2
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§ 3,000m2
¼è°·ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¹Ýºà¡¡¤Ê¤É
¹¹¿·¸å²ÔÆ¯³«»Ï¡§ 2025Ç¯12·î
¼ç¤ÊÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§ Å·°æ¥¯¥ìー¥ó2´ð¡¢AGV(Ìµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö)1Âæ¡¢¥³¥¤¥ë¥ê¥Õ¥¿ー¤Ê¤É
¹©»öÁ°³µÍ×
¹©»ö¸å³µÍ×
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥í¥¸¥Æ¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡¾ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-4-1 ¿·¹ñºÝ¥Ó¥ë8F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÅ²¬ËÜ¼Ò¡¾ÀÅ²¬»Ô°ª¶è±ÉÄ®4-10 ÀÅ²¬±ÉÄ®¥Ó¥ë1F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚ ÍÇ²ð
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1918Ç¯5·î16Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§3²¯±ß
Çä¾å¹â¡¡¡¡¡§219²¯±ß(2024Ç¯12·î´ü¼ÂÀÓ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÁÒ¸Ë¶È¡¢²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È¡¢²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶È¡¢ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢»Ü¹©¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ÉÍý¶ÈÌ³¡¢°åÌôÉÊ²·ÇäÈÎÇä¶È¤Ê¤É