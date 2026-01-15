¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ¡Û¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡Ø¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ªÊ¿¶Ñ3,000±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¤Ê¡È¾ÆÆù¡ßµï¼ò²°¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ-¡Ö6¼ï¤Î¾ÆÆù¡¦2h°û¤ßÊüÂê¡¦Ìµ¸Â»ÞÆ¦¡×¤Ç1,980±ß
1/21¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÊ¿Æü¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡³«»Ï¡§¡Ö¾ÆÆù¤ò¥¢¥Æ¤Ë¡¢·Ú¤¯°ìÇÕ¡£¡×µí³Ñ¤¬¡È¾ÆÆù¡ßµï¼ò²°¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµí³Ñ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡Ù¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª1¿ÍÍÍ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ2,178±ß¡Ë¤Ç¡ÖÄêÈÖ¾ÆÆùÀ¹¤ê¡×¤È¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê¡×¤Î6¼ï¾ÆÆù¤Ë¡¢¡Ö2»þ´Ö¤Î°û¤ßÊüÂê¡×¤È¡Ö»ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¡£µï¼ò²°´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¾ÆÆù¤ò¡È¤ª¼ò¤Î¥¢¥Æ¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤¾ÆÆù¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¡Ö¾ÆÆù¤ò¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°û¤ß¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯11·î¢¨1¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡Ø¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢ÁÛÄê¤ÎÌó1.4ÇÜ¤È¤Ê¤ëÃíÊ¸¿Í¿ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö2»þ´Ö°û¤ßÊüÂê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë°ûÎÁ¤ÎÃíÊ¸¿ô¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ6ÇÕ¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÆÆù¤ò¡È¤ª¼ò¤Î¥¢¥Æ¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤àÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃíÊ¸¼ÂÀÓ¤òÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼²Á³Ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢1¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÃ±²Á¤ÏÌó5,300±ß¡ÊÀÇÊÌ¡ËÁêÅö¢¨2¤È¤Ê¤ê¡¢1,980±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤ÎËÜ¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ3,000±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹â¤¤ËþÂÅÙ¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î¤´É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊ¿Æü¸ÂÄê¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿Ê¿Æü¸ÂÄê
¢¨2 ÃíÊ¸¼ÂÀÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ôÎÌ¤ò¤â¤È¤Ë²Á³Ê´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¡¡Ü¢¤Î¹ç·×¤Ç5,356±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¡¡¡¡Ö¾ÆÆùÀ¹¤ê¡×¤È¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê¡×¤òÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼´¹»»¤·¤¿²Á³Ê¡á¹ç·×1,536±ßÁêÅö
¡¡¢¡Ö2»þ´Ö°û¤ßÊüÂê¡×¤È¡ÖÌµ¸Â»ÞÆ¦¡Ê»ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê¡Ë¡×¤ÎÊ¿¶ÑÃíÊ¸¿ô¤òÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼´¹»»¤·¤¿²Á³Ê¡á¹ç·×3,820±ßÁêÅö
¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡¡³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È
ÈÎÇäÆü¡¡¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á Ê¿Æü¸ÂÄê
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¾ÆÆùÀ¹¤ê / ¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê(¹õMIX or ÇòMIX) / °û¤ßÊüÂê / »ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ2,178±ß¡Ë¡¡¢¨°û¤ßÊüÂê¡¦Ìµ¸Â»ÞÆ¦¤Ï120Ê¬/¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼90Ê¬
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ
¡¡¢¨²Æì¸©¡¢Â¾°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò¤Î¤¾¤¯¡£¢¨µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ô¡¦ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Ì¤¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¤ªÆù¤ÏÁ´Éô¤ÇÌó200¥°¥é¥à¡ªÁ´£¶¼ï¤Î½¼¼ÂÆâÍÆ
¢£ÄêÈÖ¡ª¾ÆÆùÀ¹¤ê ¡§¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥«¥ë¥Ó / µí¥Ï¥é¥ß / ÆÚ¥«¥ë¥Ó
¢£Áª¤Ù¤ë¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê ¡§¥·¥Þ¥Á¥ç¥¦ / ÆÚ¥Ï¥é¥ß / ¤Ü¤ó¤Á¤ê
¡¡¡¦¡ÖÇòMIX¡×¡¡¡Ä±ö¤À¤ì¡õ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê
¡¡¡¦¡Ö¹õMIX¡×¡¡¡ÄÆÃÀ½¾ßÌý¥À¥ì¡õ¹õÀù¤ê¼·Ì£
¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡¡Ì¤¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
µºÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡Ö¾ÆÆù¼ò¾ì¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´ÖÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú ¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø¡¦ÂÀÅÄ
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
