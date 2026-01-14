¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡Û¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ç¡È¿É¤¯¤Ê¤¤¡É¥Á¥²¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªµí¡ß³¤ÎÇ»¸üW¥À¥·¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤¸¤ó¤ï¤ê¡ØÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥³¥à¥¿¥óÄê¿©¡Ù
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á3·î15Æü(Æü)
¡½ µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¤Î¤´¾Ò²ð ¡½
µ¤·Ú¤ËÅ´ÈÄ¾ÆÆù
¾ÆÆùÅ¹¤ÎÌ£¤òÆü¾ï¤Ç
¡¡¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¥À¥ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ò¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ»®¤Ç¤´Äó¶¡¡£¥¿¥ì¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼ÌÄ¤ë²»¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¡×¡Ö¥¥à¥Á¡×¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¾å¥«¥ë¥Ó¾Æ¤Äê¿©¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿¸·ÁªÉô°Ì¡È¥¿¥Æ¥Ð¥é¡É¤ò»ÈÍÑ¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ëÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ªÆù¤Ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Ê¥à¥ë¤È²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡£¶ñÂô»³¤Ç¤ªÆù¤âÌîºÚ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿´¤â¤ª¤Ê¤«¤âËþ¤¿¤¹¾ÆÆùÐ§¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ØÀÐÆéÆ¦Éå¥³¥à¥¿¥óÄê¿©¡Ù¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÇò¤¤¥¹¡¼¥×¤¬ÀÐÆé¤ÎÃæ¤Ç¤°¤Ä¤°¤Ä¤ÈÊ¨¤Î©¤Ä¡ØÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥³¥à¥¿¥óÄê¿©¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤ì¤É¡¢ÀÐÆé¤Î¥°¥Ä¥°¥Ä´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ìó2Ç¯¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Èµí¡É¤Î»ÝÌ£¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê°ú¤½Ð¤·¤¿´Ú¹ñÅÁÅý¤Î¥¹¡¼¥×¡Ö¥³¥à¥¿¥ó¡×¡£µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë»ÝÌ£¿©ºà¤Î¡È¤¢¤µ¤ê¡É¤ò²Ã¤¨¡¢µí¤Î¥³¥¯¤È³¤Î»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡È¿É¤¯¤Ê¤¤¥Á¥²¡É¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍñ²«¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó¶¡¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡ØÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²Äê¿©¡Ù¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÐÆé¡£Ç®¡¹¤Î¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥³¥à¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡¢Æ¦ÉÙ¡¢ÆÚÆù¡¢¤¢¤µ¤ê¡¢¤Í¤®¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ»®¤ÇÅº¤¨¤¿¡Ø¥¥à¥Á¡Ù¤È¡Ø»Ý¿É¤À¤ì¡Ù¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¿ÉÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°ìÅÙ¤ÇÆóÅÙ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤È¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤Î¤â¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤Å¤¯¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Çµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¤Ç¡¢ÂÎ¤â¿´¤â¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¡ÖÀÐÆéÆ¦Éå¥³¥à¥¿¥óÄê¿©¡×³µÍ×
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á3·î15Æü(Æü)¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ÀÐÆéÆ¦Éå¥³¥à¥¿¥óÄê¿©
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Îµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²
¢¨¥¤¥ª¥óÈÄ¶¶Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·§ËÜÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅÔ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2·î°Ê¹ß¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢§µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
