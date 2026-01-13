株式会社ケイアンドケイコーポレーション（本社：大阪府大阪市、代表取締役：石井和彦、以下「当社」）は、FX自動売買等で長期安定稼働を求めるユーザー向けに提供している『ABLENET VPS』で、他社からの乗り換えを対象とした最大40,000円分のAmazonデジタルギフト券還元キャンペーンを大好評実施中です。市場環境に左右されず「安定して動き続けることに、こだわり抜いたVPS(Virtual Private Server：仮想専用サーバー)」として評価いただけており、安定性を重視するユーザー様にご利用いただける機会を促進してまいります。キャンペーン対象となるお申込み締め切りが2026年1月31日までと、残り3週間余りとなりました。まだご認知いただけていない方はキャンペーン詳細のご確認をお願いいたします。

■稼働率99.99％以上、安定稼働を追求した『ABLENET VPS』の特長

FX自動売買ユーザーが直面しがちな課題に対し、ABLENET VPSは以下を重視した構成で応えます。 ◆時間帯により動作が重くなる不安に対応 ◆複数EA複数口座運用を前提とした余裕ある設計 ◆長期利用でも挙動が変わりにくい構成 ◆安心の大手国内データセンターでの運用※FX自動売買経験者の方が気になるポイントに合わせて、「止まらないこと」を最優先に、サーバーに余裕を持たせた設計・構成で長期運用を支えます。利用者からは「混雑時でも安定して稼働する」「環境を見直したことで、不利な滑りに悩まされる場面が以前より減ったように感じる」といった声が寄せられています（利用者個人の感想）。

ABLENET VPSには『10日間の無料試用期間』があるので実際の環境で移行を試していただけます！

■キャンペーン概要

【キャンペーン期間】

◆VPSお申込み：2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土） ◆キャンペーン応募：2025年12月1日（月）～2026年2月20日（金）

【対象者】

◆2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）にABLENET VPSを新規でお申し込みの方 ◆キャンペーン期間中に他社VPSを利用中の人もしくは他社を退会した方※応募時にカード決済又はコンビニ払いが完了していること※還元プランはお申し込み時のプランになります。ダウングレードは対象外となります。※月払いのアップグレード時は申込時のプランが還元対象です。ダウングレードは対象外となります。※月払いは4ヶ月以上継続利用※ABLEパネルからの申込みは対象外

【応募方法】

１、ABLENET VPSを申し込む ２、申し込み完了後、キャンペーン応募フォームにて他社サービスのご利用が確認できるスクリーンショットや契約メール等の画像を提出してください。

【ABLENET VPS対象プランと還元額】

■パートナー募集について

ABLENETでは、『ABLENET VPS』パートナープログラムへの参加企業・個人を募集しています。 気軽に簡単にはじめられ、紹介成果報酬が得られる！

◆1件あたり最大16,500円（税込）の報酬設定 ◆登録費無料・ノルマなし ◆セールスパートナーは継続利用メリットを共有できる年毎の継続報酬設計 ◆ご紹介にご活用いただける素材データもご用意

■今後の展開

『ABLENET VPS』は、既存ユーザー様の満足向上とFX自動売買ユーザー様へ本質的な価値提供を最重要視しています。特に、 ◆長期安定稼働を支えるためのインフラ強化 ◆将来の増設・複数運用を見据えた余裕設計の継続 ◆大容量プランのご提供など幅広い選択肢の提供 ◆ユーザー体験（UX）とサポート品質向上に継続して投資し、「長くお使い続けていただける」サービスを追求します。本キャンペーンにより、FX自動売買経験者の方が気にするポイントに合わせ安定性を重視した構成のABLENET VPSを認知いただき、単なる価格施策ではなく、『安心して取引を継続できる環境提供』を引き続きより多くの方に届けてまいります。

■ABLENETサービスサイト・お問い合わせ先

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社ケイアンドケイコーポレーション 広報担当 Email：mediainfo@kandk.co.jp

【会社概要】会社名：株式会社ケイアンドケイコーポレーション所在地：〒556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-8-19テレシステムズビル代表者：代表取締役 石井和彦設立：1998年2月

◆事業紹介株式会社ケイアンドケイコーポレーションは、ホスティングブランド「ABLENET（エイブルネット）」を通じて、VPS（Virtual Private Server）、レンタルサーバー、GPUベアメタルサーバー、クラウドストレージなどのインターネットインフラサービスを提供するクラウドホスティング企業です。1998年の設立以来、99.99％以上の稼働率を誇る安定した自社運営基盤と高い技術力を強みに、個人・法人問わず幅広い顧客層を支えています。近年では、法人市場への展開を加速しており、中小・中堅企業向けのクラウド導入支援や、柔軟なスケーラビリティを持つ高性能なサービスラインナップを拡充。多様化するビジネスニーズに応えるパートナーとして、信頼性とコストパフォーマンスを兼ね備えたサービスを提供し続けています。◆ABLENET提供サービス・ABLENETレンタルサーバー ・ABLENET VPS ・ABLENET GPU ・ABLENETストレージ ◆ブログやホームページ・サーバーについてわかりやすく解説・ABLENETナレッジ