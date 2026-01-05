2026年の動画・画像編集、AIによる背景削除がより簡単に AIカットアウトで編集作業の効率化を実現
SNSや動画プラットフォームの活用が広がる2026年、動画や画像編集において重要性を増しているのが「背景削除」です。
人物だけを切り抜く背景削除や、背景を合成した映像表現は、これまで専門的な編集スキルや手間が必要とされてきました。
しかし近年は、AIが人物や被写体を自動認識し、写真や動画から背景を削除・除去できる編集環境が整いつつあります。
AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」は、動画・画像それぞれに最適化されたAIカットアウト機能を搭載。2026年の多様な制作シーンにおいて、誰でも扱いやすい背景処理を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338200&id=bodyimage1】
Part1. 動画の背景を削除する：AIで広がる編集の選択肢
1. AIカットアウト（スピードモード／高度モード）
動画編集では、被写体の切り抜き精度と作業スピードの両立が求められます。
HitPaw Edimakor では、用途に応じて選べる 2つのAIカットアウトモード を用意しています。
スピードモードでは、AIが人物や被写体を自動認識し、動画から背景を削除。
短時間で仕上げたいSNS動画やショートコンテンツの制作に適しています。
一方、高度モードでは、より精度の高い人物の切り抜き処理に対応。動きの多い映像や、輪郭表現にこだわりたいシーンでも、自然な背景削除を行うことが可能です。
スピードと精度を使い分けることで、制作目的に合わせた柔軟な動画編集を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338200&id=bodyimage2】
Edimakorの動画AIカットアウト→https://reurl.cc/3bRpnL
2. クロマキー（グリーンバック対応）
グリーンバックや単色背景で撮影した動画には、クロマキー機能を使った背景処理が可能です。人物だけを切り抜き、別の画像や動画と背景を合成することで、スタジオ撮影を行わずに多彩な映像表現を行えます。解説動画やオンライン講座、 バーチャル背景を活用したコンテンツ制作など、 幅広い動画活用シーンに対応します。Part2. 画像の背景を削除する：写真編集もAIで直感操作
1. AIカットアウト（画像）
写真編集では、人物や被写体を正確に切り抜くことが重要です。HitPaw Edimakor の AIカットアウト（画像） では、写真をアップロードするだけで、AIが人物や被写体を自動認識し、背景を削除・背景透過を行います。
SNS用プロフィール画像やビジュアル制作、商品写真の加工など、短時間で仕上げたいシーンに適しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338200&id=bodyimage3】
2. カスタムカットアウト（手動調整）
自動処理後は、スマートブラシ／スマート消しゴムを使って、切り抜き範囲を細かく調整することが可能です。
髪の毛の輪郭や複雑な形状、人物以外の被写体なども直感的に補正でき、AIと手動操作を組み合わせることで、失敗しにくい背景削除を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338200&id=bodyimage4】
Edimakorの画像AIカスタムカットアウト→https://reurl.cc/xKo4mN
3. クロマキー（画像）
単色背景で撮影した写真には、クロマキー機能を利用した背景処理も行えます。
人物だけを切り抜き、別の背景と合成することで、商品撮影や素材制作など、効率的な画像編集をサポートします。Part3. さまざまな制作シーンで活用できる背景削除機能
