2025～2031年に年平均6.4％成長、アジア太平洋が牽引する住宅用浄水器市場の拡張
住宅用浄水器とは、家庭用ユーザー向けに設計された水処理装置であり、主に水道水または地下水に含まれる不純物、細菌、ウイルス、重金属、異臭味及び有害化学物質を除去することで、安全、清潔、健康な飲料水を提供するものである。住宅用浄水器は通常、キッチンの蛇口近く、コンロ上またはキャビネットの下に設置され、日常の飲用や調理に便利に使用することができる。
業界発展の特徴：健康志向とスマート化が牽引する進化の波
住宅用浄水器市場の発展は、消費者の健康意識の変化と技術革新の融合により特徴づけられる。特に新興国では、水道インフラの老朽化や地域的な水質格差を背景に、個人レベルでの「自衛的浄水」への需要が拡大している。一方、先進国では、浄水器の役割が「安全確保」から「ライフクオリティ向上」へと進化しており、デザイン性やスマート連携機能が製品競争の焦点となっている。また、環境意識の高まりにより、ペットボトル飲料水の消費を抑制する手段としても注目されている。メーカー各社は、エネルギー効率の高いろ過技術、再利用可能なカートリッジ構造、AIによる最適運転制御など、持続可能性と快適性を両立する製品開発を加速させている。このように住宅用浄水器は、単なる「浄化装置」から、よりスマートで持続可能な生活を支える基盤技術へと進化しているのである。
市場規模：堅調な成長軌道と広がる地域需要
LP information（所在地：東京都中央区）は、市場調査レポート「世界住宅用浄水器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/19124/residential-water-purifiers）を発行しました、2025年から2031年にかけての住宅用浄水器市場の年平均成長率（CAGR）は6.4%と予測されており、2031年には市場規模が405億米ドルに達すると見込まれている。この堅調な成長の背景には、都市部の水道水品質への不信感や、コロナ禍以降の衛生意識の高まりがある。特にアジア太平洋地域では人口増加と生活水準の向上を背景に、家庭用浄水器の普及率が急速に拡大しており、中国、インド、東南アジア諸国が市場拡大の中核を担っている。北米や欧州では、省エネ型・スマート型製品への需要が堅調であり、既存市場においてもリプレース需要が安定的に推移している。こうした世界的な需要の広がりは、住宅用浄水器市場が「成熟と拡張」を同時に経験していることを示しており、今後も継続的な成長が期待される分野である。
図. 住宅用浄水器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337882&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337882&id=bodyimage2】
図. 世界の住宅用浄水器市場におけるトップ23企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造企業：多国籍ブランドと新興勢力の競演
住宅用浄水器市場では、グローバルブランドと地域特化型メーカーが競い合う構図が形成されている。LP Informationの分析によれば、世界主要製造業者としては、Angel、Qinyuan Group、Midea、Best Water Technology、A. O. Smith、AQUAPHOR、Coway、Haier、Toray、Culligan Internationalなどが挙げられる。これら上位10社は2024年時点で約12%の市場シェアを占め、技術革新力とブランド力を武器にグローバル市場を牽引している。特に中国勢はコスト競争力と製品多様性で強みを持ち、欧米企業は高機能・高信頼性を軸にプレミアム市場で存在感を示している。また、IoTやAI技術の融合を進める新興企業も増加しており、スマートホームエコシステムとの連携を強化する動きが活発化している。こうした多層的な競争環境は、今後の市場成長をさらに刺激し、製品の高付加価値化を促す原動力となっている。
