社外取締役3名の就任に関するお知らせ

12月28日（日）夜10時10分～ＷＢＳ年末３時間生放送「ニッポン経済“元気な現場”見に行く！ＳＰ」メインキャスターのカズレーザーに続きゲストキャスターとして八嶋智人・松村沙友理の出演が決定！さらに、映画「国宝」が世界へ！吉沢亮のSPインタビューや水谷隼の投資“必勝”バスツアーなど、気になる番組内容をご紹介！