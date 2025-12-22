こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
社外取締役3名の就任に関するお知らせ
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）は、12月19日に開催した第36期定時株主総会において、下記のとおり社外取締役3名の就任が決議され、承認されましたので、お知らせいたします。
新たな社外取締役の知見を活かし、取締役会における意思決定の客観性および監督機能を一層高めるとともに、健全かつ迅速な経営を推進してまいります。
龍川 誠（たつかわ まこと）
Aiロボティクス株式会社 代表取締役社長
大学在学中よりWEBサービスや通販化粧品ブランドの立ち上げ等を経験した後、2013年に女性メディアを運営するロケットベンチャー社を設立。サービス開始から8ヶ月で上場企業に会社をバイアウトし、メディア事業に参画。2016年4月にAiロボティクスを創業し、2024年9月に東証グロースに上場。
■社外取締役（監査等委員）
佐藤 亨樹（さとう としき）
株式会社Orchestra Holdings 代表取締役
株式会社大広に入社し、大手ゲームメーカー、飲料メーカー、製薬会社など様々な業種においてアカウントディレクターを担当。2009年、株式会社Orchestra Holdings設立。2016年9月東証マザーズ市場、2018年12月に市場第一部へ上場。
良原 広樹（よしはら ひろき）
株式会社テクノロジーズ 代表取締役CEO
日本大学卒業（在学中に英国ダラム大学留学）。明治大学大学院卒業（MBA取得）。大手エンターテイメント企業入社。同社取締役副社長就任。その他同グループ企業の役員を歴任。株式会社テクノロジーズを創業。同社代表取締役CEO就任。2023年1月東証グロース市場に上場。
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp