“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」は、2025年12月19日（金）よりアニメ「鬼滅の刃」とのコラボレーショングッズの事後通販を開始いたします。リロホテルズ＆リゾーツ： https://relohotels.com/コラボキャンペーン事後通販サイト：https://tokyogetsmall.com/collections/relo-kimetsu

販売商品は、2025年12月18日（木）まで実施していたコラボキャンペーン限定グッズの「アクリルスタンド」「トレーディング缶バッジ」「クリアファイル」「トレーディングダイカットステッカー」の4種類に加え、通販限定商品として「クッションカバー」も販売いたします。販売期間は2026年1月6日（火）までで完全受注生産のため、買いそびれてしまった方やご宿泊が叶わなかった方もお買い求めいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。

「鬼滅の刃」オリジナルコラボグッズ事後通販 詳細

販売期間：2025年12月19日（金）15：00～2026年1月6日（火）15：00 ※完全受注生産＜商品ラインナップ＞・アクリルスタンド（5種類）各1,980円（税込）・缶バッジ （ランダム5種類）各550円（税込）・クリアファイル（1種類） 各550円（税込）・ダイカットステッカー（ランダム10種類）各385円（税込）・クッションカバー（5種類）各3,850円（税込）※※中身のクッションは付属しません※コラボルームのクッションとはサイズが異なります（450×450mm）事後通販サイト：https://tokyogetsmall.com/collections/relo-kimetsu

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

