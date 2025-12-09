ホテル エルシエント京都八条口（京都市南区、総支配人 吉岡 渉）は、館内1階のレストラン「ダイニング ENT（エント）」で、2026年1月1日（木）から3日（土）までの3日間限定の、「新春特別コース」（1日15食限定、8,000円税込）を販売します。京都駅前から徒歩2分の立地にあり、初詣の帰り道にふらっと立ち寄れる距離で、華やかなお正月の味わいをゆったりとお楽しみいただけます。

新春特別コースでは、冷えた身体にうれしい温かな小鍋をはじめ、祝いのご馳走を盛り込んだ全７品をご用意。ご家族やご友人、大切な方と一緒に笑顔で囲む「一年のはじまり」にぴったりのディナーです。お正月は自宅での準備に追われず、少し贅沢なひとときを過ごしてみませんか。「ダイニング ENT」でしか味わえない、三が日限定の新春特別ディナーをぜひお楽しみください。

■商品詳細

商品名 ：新春特別ディナーコース 販売期間：2026年1月1日（木）～3日（土） 販売価格：8,000円（税込）1日15食限定◆お品書き◆・三段重盛り 一段：数の子 田作り 黒豆 甘鯛の味噌漬け 海老芝煮 二段：海老芋 棒鱈旨煮 紅白蒲鉾 干柿バター 帆立照焼き 蛸柔煮 栗金団 三段：鮪 鯛昆布〆 いか 山葵・お鏡 鰤大根 葉付金柑・牛すき小鍋・鈴子ご飯 ・漬物三種・清汁雑煮 ・本日のデザート【お問い合わせ先】ホテル エルシエント京都八条口TEL：075-682-7800（レストラン直通）※完全予約制※無くなり次第、受付を終了いたします。※仕入れ状況により、内容を変更する場合がございます。

ホテル概要

ホテル名 ：ホテル エルシエント京都八条口所在地 ：京都市南区東九条東山王町13客室数 ：562室 (シングル：379室 ダブル：80室 ツイン：103室)館内施設 ：大浴場、レストラン、スタンディングバーアクセス ：新幹線・JR京都駅八条東口 徒歩2分公式サイト ： https://www.elcient.com/kyoto/

会社概要（本社）

会社名 ：株式会社関電アメニックス本 社 ：大阪市西区阿波座1-6-1 JMFビル西本町01 2階設 立 ：1964年8月1日公式サイト ：https://www.k-amenix.co.jp/事業内容 ：ホテル、レストラン、レジャー観光施設の運営