¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯11·î26¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 61²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 40²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 4.3% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤Ï¡¢È¯ÅÅ½ê¤ÎÆ±»þÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¦Ê¬»¶·¿Ìµ¸úÅÅÎÏÊä½þ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¥Ëー¥º¤ä¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÅÅ°µ°ÂÄê²½¤ÈÇ®Éé²Ù²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î¶É½êÅªÌµ¸úÅÅÎÏ¥ê¥½ー¥¹¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾Ê¡ÊDOE¡Ë¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬»¶·¿ÅÅ¸»¡ÊDER¡Ë¤ÎÉáµÚÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¥Õ¥£ー¥Àー¤ËÀ©Ìó¤¬À¸¤¸¡¢¶É½êÅª¤ÊÌµ¸úÅÅÎÏÊä½þ¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÇÛÅÅ¥Õ¥£ー¥Àー¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯¤ä¹âÅÙ¤ÊÀÅ»ß·¿Êä½þÁõÃÖ¡ÊSCC¡Ë¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢BRIDGE/GRID¶áÂå²½¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î²°¾åPV¥µ¥¤¥È¤ò¤è¤ê·ÐºÑÅª¤ÊÊýË¡¤ÇÅý¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÅ°µ/Ìµ¸úÅÅÎÏÄ´À°¤È¥â¥¸¥åー¥ë¼°Ìµ¸úÅÅÎÏÊä½þ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶É½êÅª¤ÊÌµ¸úÅÅÎÏÊä½þ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/capacitor-bank-market/590641890
¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤Î¶áÂå²½¤ÈBolt Company¤ÎÌµ¸úÅÅÎÏÀ©¸æ¡ÊVAR¡Ë¼«Æ°²½¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Î¼«Æ°Æ³Æþ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÄãÅÅ°µÍÆÎÌÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ùー¥¹¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î¸ò´¹¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÍÆÎÌ¤òÁý¶¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥·ー¥á¥ó¥¹¤ä¥¤ー¥È¥ó¤Ê¤É¤ÎÂç¼êOEM¤Ï¡¢ÇÛÅÅ¼«Æ°²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±¤Ë¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¥Ð¥ó¥¯¤òÊÝ¸î¤ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ð¥ó¥É¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤ÎÀßÃÖ¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÄ´Ã£¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢À¤³¦Åª¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¬À©¤ª¤è¤Ó´Ä¶¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤Ï¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EU¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó´Ä¶µ¬À©¡ÊRoHS»ØÎá¤Î¹¹¿·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ª¤è¤ÓÇÑ´þÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÎá¤Î¶¯²½¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÊ£»¨¤µ¤ÈÇ§¾ÚÍ½»»¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ°Ñ°÷²ñ¤Îµ¬À©³èÆ°Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢µÁÌ³¤Î³ÈÂç¤È²þÀµ¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ï¡¢À½ÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤¬¶¹¤¤´ë¶È¤ÎÍø±×Î¨¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
