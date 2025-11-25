ミシュラン獲得レストラン 「添好運（ティム・ホー・ワン）」梅田茶屋町店　オープン1周年 特別企画 「ミシュラン星付き食べ放題＆飲み放題」











このたび、梅田茶屋町店のオープン1周年を記念して提供する「ミシュラン星付き食べ放題＆飲み放題」は、ミシュラン1ッ星を獲得、一つ一つ厨房で丁寧に手作りされたオリジナルレシピによる点心の数々にくわえ、豊富なラインナップのアルコール含むお飲み物を120分間心ゆくまで堪能いただける、大盤振る舞いの大得プラン。蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成されたグランドメニューから、お好きなものをお好きなだけお楽しみください。もちろん、チャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」も対象、添好運を語りつくせるようになるに違いない、この機会は見逃せません。これから迎える忘新年会にも最適、大注目の当プランは要事前予約、各日10組様限定となります。早めの誤訳がおすすめです。ぜひ梅田茶屋町店にご来店ください。