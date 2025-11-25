こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ミシュラン獲得レストラン 「添好運（ティム・ホー・ワン）」梅田茶屋町店 オープン1周年 特別企画 「ミシュラン星付き食べ放題＆飲み放題」
美食の街・香港でミシュラン一つ星に輝いた香港点心専門店、関西初出店から1周年！
提供期間： 2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）
美食の街・香港で人気の点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」の梅田茶屋町店は、添好運・関西初となるオープンから1周年を迎えるにあたり、感謝企画として「ミシュラン星付き食べ放題＆飲み放題」の提供を、12月1日（月）から翌年1月31日（土）までの2か月間、事前予約・各日10組様限定で提供します。
このたび、梅田茶屋町店のオープン1周年を記念して提供する「ミシュラン星付き食べ放題＆飲み放題」は、ミシュラン1ッ星を獲得、一つ一つ厨房で丁寧に手作りされたオリジナルレシピによる点心の数々にくわえ、豊富なラインナップのアルコール含むお飲み物を120分間心ゆくまで堪能いただける、大盤振る舞いの大得プラン。蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成されたグランドメニューから、お好きなものをお好きなだけお楽しみください。もちろん、チャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」も対象、添好運を語りつくせるようになるに違いない、この機会は見逃せません。
これから迎える忘新年会にも最適、大注目の当プランは要事前予約、各日10組様限定となります。
早めの誤訳がおすすめです。ぜひ梅田茶屋町店にご来店ください。
添好運 梅田茶屋町店 オープン1周年記念 食べ飲み放題企画 販売概要
◇ 提供期間：
2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）
◇ 販売名称：
「ミシュラン星付き食べ放題＆飲み放題」
◇ 内容：
120分間、食べ放題・飲み放題を提供 ※終了30分前ラストオーダー
＜食べ放題アイテム＞
グランドメニュー内のアイテム ※「海老の蒸し餃子（ハーガオ）」、「海老とニラの蒸し餃子」を除く
＜飲み放題アイテム＞
生ビール（KIRIN一番搾りプレミアム）／ハイボール／ジンジャーハイボール／コーラハイボール／
レモンサワー／ウーロンハイ／ドラゴンウォーター※紹興酒ウーロン／
ドラゴンハイボール※紹興酒ハイボール／香港フィズ※紹興酒ジンジャー／杏露酒ソーダ／
杏露酒ジンジャー／コカ・コーラ／ジンジャーエール／マンゴードリンク／アイスウーロン茶
◇ 販売価格：
おひとり様 6,000円（税込）
◇ 販売店舗：
添好運 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
◇ 予約開始：
2025年11月25日（火）
◇ 予約方法：
公式ホームページ「LOCATION」内、店舗予約ページからご予約ください。
https://www.tablecheck.com/ja/shops/timhowan-umedachayamachi/reserve
◇ 備考：
・ 4名様以上のご利用にて承ります。
・ 要事前予約／各日10組様限定
・ 延長は30分ごとにプラス2,000円（税込）にて承ります。
・ 食べ残しは、別途料金をいただきます。
◇ 公式HP：
https://timhowan.jp/
「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたMak Kwai Pui 氏が、パートナーのLeung Fai Keung氏と共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。
日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはミシュラン1ッ星を獲得、“世界一安いミシュランレストラン”と称され、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。
ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」が、その後、「新宿サザンテラス店」、「東京ドームシティ ラクーア店」に続き、2024年には国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」が誕生。2025年10月には千葉県初となる「ららぽーとTOKYO-BAY店」がオープンしました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、美食観光スポットにもなっています。
提供される点心は、全てMak氏とLeung氏のオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。
＜＜添好運 店舗情報＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2−2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ ららぽーとTOKYO-BAY店
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階 10291 ／ TEL 047-402-3738
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
公式HP： https://timhowan.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
