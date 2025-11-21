ミュージカル『300歳の誕生日』が2026年1月22日（木）～25日（日）に座・高円寺１（東京都杉並区高円寺北2-1-2）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

香港の影絵で魅せる 完全オリジナル・ミュージカル初演決定

■あらすじかざみは、海外で働くアラフォーの独身女性。キャリアを重ねながらも、心の奥には日本に残した母・多恵と祖母・美園の長年の確執が影を落としていた。ある日、美園の危篤の知らせを受けて帰国。祖母を訪ねたその瞬間、不思議な光景に包まれる。目を覚ますと、そこは海の底。人魚たちが統べる世界だった。美園の秘密、多恵の葛藤、かざみ自身が探していたもの。三世代の女性たちの人生が一つの真実に導かれてゆく―― 。

香港と日本在住の演劇人が集う唯一の共同制作プラットフォーム 香港スケッチから、話題作『香港スケッチ』を生んだ制作チームによる新作オリジナルミュージカルをお届けします。１５名の豊富な経験を有するミュージカル俳優が出演するほか、昨年第３２回香港ドラマアワードで最優勝照明デザイン賞を受賞し、また紙造形作家としても活躍するサンフール・ラウ氏が企画の初期から参加して、影絵と共にストーリーテリングを行います。本作は「日本劇作家協会プログラム」で、座・高円寺との提携公演です。

■香港アーチスト サンフール・ラウの略歴サンフール・ラウ(劉銘鏗) 舞台照明家として20年以上にわたり香港を代表する数々の革新的・実験的な作品に携わる。昨年香港を代表する香港話劇団の『モスクワ・エクスプレス』で第32回香港ドラマ・アワードの最優秀照明デザイン賞を受賞。また紙造形作家として「3Dの立体的なペーパーアート」「光と影」「オリジナルな美意識」を融合させた「ポップアップブックストーリーシアター」という新ジャンルを生み出し、舞台公演を重ねる。作品は香港のみならず、シンガポール、台湾、マカオで上演されている。

■香港スケッチとは香港と日本在住の演劇人が文化の違いを超えて舞台を共同制作する唯一のプラットフォーム。今まで見たことのないミュージカルを、お客様の心に届けたいと願いながら活動中。演劇による国際文化交流を推進するために、2025年は座・高円寺による​子ども向けのワークショップ「香港からこんにちは～影絵をつなごう！～」、俳優とのワークショップ、創作過程をお客様にも体験していただく『300歳の誕生日・新曲お披露目ライブ』等を実施した。

公演概要

ミュージカル『300歳の誕生日』公演期間：2026年1月22日（木）～25日（日）会場：座・高円寺１（東京都杉並区高円寺北2-1-2）■出演者池田有希子水谷圭見伽藍琳橘未佐子半澤昇根本玲奈竹内晶美脇卓史大久保胡桃飯山湧一郎齋藤梨紗子鶴田彩小林花那宮原遥明羽美姫■スタッフ作・音楽・プロデューサー 緒方桃子演出 坂口阿紀音楽監督 小澤時史美術・舞台監督 岩戸堅一（株式会社アートシーン）​演出助手 鈴木彩子（イッツフォーリーズ）ヴァイオリン 赤星鮎美衣裳 藤村陽子振付 明羽美姫（イッツフォーリーズ）音響 水木さやか（株式会社アントラクト）​照明 芥川久美子（有限会社ライトシップ）​制作・票券：鈴木晴子、片桐愛協力 株式会社オールスタッフ/ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ、株式会社オフィス・エイツー、劇団スーパー・エキセントリック・シアター、東宝芸能、ナノスクエア、株式会社HIDEKO事務所、有限会社プランニング・クレア APIA40、ほか提携 NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺、日本劇作家協会プログラム 採択 かるふぁん主催 香港スケッチ■公演スケジュール1/22（木）19:001/23（金）14:00／19:00★1/24（土）14:00／19:00★1/25（日）14:00★アフタートークあり■チケット料金（税込）SS席：10,000円(特典付)一般券(S席)：6000円U30：4500円

