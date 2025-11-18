ピジョン株式会社（本社：東京、社長：矢野 亮）は、 **子どもの「やってみたい！」気持ちを引き出し、自立を応援する新ブランド「ピジョンキッズ」を立ち上げ、キッズ市場に本格参入いたします。** 新ブランド「ピジョンキッズ」の第一弾商品として、「魔法のあわあわボディソープ」および「魔法のあわあわシャンプー」を、2026年2月9日（月）より全国のベビー用品専門店・ドラッグストア、当社公式オンラインショップにて発売します。

近年、共働き世帯の増加(※1)により、子どもが1才代から職場復帰をする家庭が多くなっています。そんな中、子どもの「やってみたい！」気持ちが高まるこの時期に、日々の家事や育児に追われ、時間的にも精神的にも余裕が持てないと感じる方が少なくありません。当社の調査(※2)によると「子どものやりたい気持ちを尊重したい」と回答した親が98%である一方で、「子どものやりたい気持ちを見守りたいが、スムーズに済ませたい葛藤を感じることがある」と回答した親は95%と、ゆとりのない現実と理想との間で葛藤を抱えるママ・パパが多いことが明らかになりました。

当社はそのような社会の変化や親の心情を捉え、新ブランド「ピジョンキッズ」を立ち上げます。本ブランドのコンセプトは発達心理学の専門家である沢井 佳子先生に監修いただき、幼児期の発達心理に基づいたコンセプトを設定。くらしに「あそび」をちりばめることで子どもの「やってみたい！」気持ちを引き出し、楽しく「できた！」を積み重ねていける商品を届ける、未就学児向けの新ブランドです。

第一弾商品として発売する「魔法のあわあわボディソープ」「魔法のあわあわシャンプー」は、泡でしっかり洗うことで泡の色が変化し、子どもが泡の変化を楽しみながらじぶん洗いができるようになります。子どもの「やってみたい！」気持ちを引き出し、自然とじぶん洗いの習慣を育てることができる新商品。ベビー用からキッズ用への移行にもおすすめです。

忙しい暮らしの中でも、子どもたちの「やってみたい！」気持ちを応援できるように。そして、親子で「できたね！」と喜び合えるきっかけとなるように。当社は「ピジョンキッズ」を通して、子育てにあるたくさんの喜びを創ります。

※1 令和5年版厚生労働白書－つながり・支え合いのある地域共生社会※2 2025年10月ピジョン調べ 子どもの発達に関する意識アンケート、対象：2才0ヵ月～5才11ヵ月のお子さまがいる親 n=234

■「ピジョンキッズ」ブランドコンセプト

**子どもとのくらしに「あそび」をちりばめよう！**

**「あそび」から「できた！」がふえていく「ピジョンキッズ」**

今日のできたを祝おう

子どもには、自ら育っていく力があります。その力を引き出してくれるのは「あそび」。私たちは毎日のくらしの中に楽しいきっかけを散りばめます。「やってみたい！」をくすぐって、夢中で「できた！」をつみかさねて。親子がいっしょに喜ぶ瞬間をごいっしょに。ピジョンキッズ

https://pigeon.info/pigeonkids/

■「ピジョンキッズ」ブランドコンセプト監修者のコメント

**【幼児の発達心理の専門家】****沢井 佳子先生**チャイルド・ラボ所長、（一社）日本こども成育協会理事お茶の水女子大学大学院修了。認知発達支援と視聴覚教育メディアのコンテンツ開発を専門とする。幼児教育番組『ひらけ！ポンキッキ』心理学スタッフとして参画、同じく『こどもちゃんじ』『しまじろうのわお！』などを監修。

幼児期の子どもにとって、“あそび”は重要です。2才から6才頃までは、大好きなおうちの方のくらしの動作を、ごっこあそびでまねしながら、よく見て、聞いて、考える力を伸ばしてゆくのです。「やってみたい！」と自由に選んだ挑戦が、よく学ばれて、記憶に残ることは、発達心理学でも確かめられています。あそびを通して「できた！」が生まれる後押しをしてくれるのが、ピジョンキッズです。“くらし”の中に“あそび”をちりばめましょう。小さな「できた！」に、たくさん出会うくらしは、子どもにも親にも幸せなこと。毎日の生活習慣ができるようになる、というだけではなく、親子の喜びの時間を増やしてくれるブランドだと思います。

■「ピジョンキッズ」の商品の考え方

子どもはくらしの中で、あそびながらまなびます。ピジョンキッズは子どもの育ちに関わる領域を５つに分類しました。「くらし」の中の「あそび」を通じて、5つの領域を刺激しながら、いつのまにかできちゃった。豊かな体験ができる商品をお届けします。

■第一弾商品「魔法のあわあわシリーズ」の特長

**・泡をこすると泡の色が変わる！？ 楽しみながらじぶん洗いができるように**本商品で頭や身体を洗うと、しっかり洗うことによって泡がこすれ、次第に泡の色が青／ピンクから白く変化します。泡の色が白に変わったら、じぶん洗いができたサイン。色が変わる泡で子どものやりたい気持ちを引き出し、毎日のお風呂時間で、「楽しく洗う」体験から、自分で洗う習慣を自然に育てます。

**・ベビー用スキンケア用品を手がけてきた当社ならではのやさしい処方**どちらの商品も、目にしみにくく、低刺激。また、弱酸性、無添加(※3)など、これまでベビー用スキンケア用品を手がけてきた当社ならではのお肌にやさしい処方で、お子さんのデリケートな肌や髪にも毎日使える商品です。やさしさはそのままに、「魔法のあわあわボディソープ」はベビー用ソープと比べて、洗浄力が約30％アップ(※4)。ベビー用からキッズ用への移行にもおすすめです。※3 パラベン、アルコール、シリコーン、硫酸系界面活性剤※4 自社製品での比較、2025年8月ピジョン調べ

■ 商品概要

●商品名：本体：魔法のあわあわボディソープ詰めかえ用：魔法のあわあわボディソープ 詰めかえ用●容量：本体：400ml詰めかえ用：340ml●香り：フラワーの香り●税込価格：オープン価格●その他：無添加（パラベン、アルコール、シリコーン、硫酸系界面活性剤）、低刺激、皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(※5)●発売日：2026年2月9日（月）

●商品名：本体：魔法のあわあわシャンプー詰めかえ用：魔法のあわあわシャンプー 詰めかえ用●容量：本体：350ml詰めかえ用：300ml●香り：しゃぼんの香り●税込価格：オープン価格●その他：無添加（パラベン、アルコール、シリコーン、硫酸系界面活性剤）、低刺激、皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(※5)●発売日：2026年2月9日（月）※5 すべての方に皮フ刺激が発生しないということではありません

https://pigeon.info/pigeonkids/mahounoawaawa.html

■商品展開スケジュール（予定）

第一弾では「お風呂シーン」に着目した「魔法のあわあわシリーズ」を展開。2027年には「乳歯ケアシーン」向け商品、2028年以降は当社の既存ブランドでは扱っていない新カテゴリーにも順次商品展開を広げていく予定です。

ピジョン株式会社ピジョンは、育児用品をはじめ、マタニティ用品・介護用品・保育サービスなどを手掛けるブランドです。60年以上に亘る研究に基づき、製品やサービスを提供することによって、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にしたいと考えています。ピジョンは、赤ちゃんが生まれながらに持つ素晴らしい力を育み、すべての赤ちゃんがありのままに輝ける世界の創造を目指していきます。赤ちゃんにやさしい未来に向けた世界中に広がる私たちの取り組みを下記でご紹介しています。https://www.pigeon.co.jp/vision-of-a-baby-friendly-future/