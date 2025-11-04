農業用繊維製品市場、CAGR4.5％で拡大へ――素材革新と地域適応が鍵
農業用繊維製品は、天然繊維又は合成繊維を原料とし、製織、不織布化等の工程を経て製造される特殊な繊維製品である。同製品は農業生産環境を改善し、作物の収量及び品質を向上させるために使用される。本報告書は農業用繊維製品市場に焦点を当てており、その対象範囲は作物栽培に限定される。一般的な製品には遮光ネット、防虫防鳥ネット、被覆ネット等が含まれる。
産業の発展特徴：持続可能性とテクノロジーの融合
本産業の発展を特徴づけるのは、持続可能性と先端素材技術の融合である。農業用繊維製品は単なる物理的防護資材から、作物の生育環境を積極的に制御する“アクティブマテリアル”へと進化している。ナノファイバーや高機能ポリマーによる軽量化・耐久化、光透過率や湿度コントロールの最適化技術などが進展し、地域や作物特性に応じたカスタマイズ需要が拡大している。また、IoTセンサーとの連携により、温度・湿度・日射量をデジタル制御する「スマートグリーンハウス」の中核資材としても重要性を増している。これにより、農業用繊維製品市場は「素材産業×デジタル農業」の交差点に立つ新産業領域として発展しているのである。
市場規模と動向：安定成長を続けるグローバル市場
LP Informationの最新レポート「グローバル農業用繊維製品市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564444/agricultural-textiles）によると、グローバル農業用繊維製品市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大し、2031年には134.6億米ドルに達すると予測されている。気候変動リスクの高まり、食料安全保障政策の強化、都市型農業の拡大などが成長ドライバーとなっており、アジア太平洋地域を中心に導入が加速している。特に中国・インドでは、政府主導による農業インフラ近代化の一環として、被覆資材・遮光ネット・灌漑用繊維システムへの需要が急増している。欧州では環境規制強化を背景に生分解性素材の採用が進み、サステナブルブランドとしての市場競争が活発化している。こうした多面的な成長要因により、同市場は安定的かつ長期的な拡大局面にあるといえる。
図. 農業用繊維製品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333364&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333364&id=bodyimage2】
図. 世界の農業用繊維製品市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産企業の動向：技術競争とグローバル展開の深化
農業用繊維製品の主要製造企業として、Tama、RKW、Ludvig Svensson、Jiangsu Huachang Yarns & Fabrics、Beniplast Benitex、Arrigoni、Ginegar Plastic Products、Garware Technical Fibres Limited、Hefei Grand Nets、Beaulieu Technical Textilesなどが挙げられる。LP Informationによれば、2024年における世界トップ5社の市場シェアは約5%であり、業界全体では中堅企業が多数を占める分散構造となっている。欧州勢は高付加価値・高耐久素材の開発で優位に立ち、イスラエルやインド企業はコスト競争力と地域密着型の製品提供で存在感を高めている。中国メーカーは生産能力と原材料供給体制の強さを背景に、アジア市場で急速にシェアを拡大中である。今後は環境対応型素材とデジタル農業ソリューションを掛け合わせた差別化戦略が、各社の成長を左右する鍵となるだろう。
産業の発展特徴：持続可能性とテクノロジーの融合
本産業の発展を特徴づけるのは、持続可能性と先端素材技術の融合である。農業用繊維製品は単なる物理的防護資材から、作物の生育環境を積極的に制御する“アクティブマテリアル”へと進化している。ナノファイバーや高機能ポリマーによる軽量化・耐久化、光透過率や湿度コントロールの最適化技術などが進展し、地域や作物特性に応じたカスタマイズ需要が拡大している。また、IoTセンサーとの連携により、温度・湿度・日射量をデジタル制御する「スマートグリーンハウス」の中核資材としても重要性を増している。これにより、農業用繊維製品市場は「素材産業×デジタル農業」の交差点に立つ新産業領域として発展しているのである。
市場規模と動向：安定成長を続けるグローバル市場
LP Informationの最新レポート「グローバル農業用繊維製品市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564444/agricultural-textiles）によると、グローバル農業用繊維製品市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大し、2031年には134.6億米ドルに達すると予測されている。気候変動リスクの高まり、食料安全保障政策の強化、都市型農業の拡大などが成長ドライバーとなっており、アジア太平洋地域を中心に導入が加速している。特に中国・インドでは、政府主導による農業インフラ近代化の一環として、被覆資材・遮光ネット・灌漑用繊維システムへの需要が急増している。欧州では環境規制強化を背景に生分解性素材の採用が進み、サステナブルブランドとしての市場競争が活発化している。こうした多面的な成長要因により、同市場は安定的かつ長期的な拡大局面にあるといえる。
図. 農業用繊維製品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333364&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333364&id=bodyimage2】
図. 世界の農業用繊維製品市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産企業の動向：技術競争とグローバル展開の深化
農業用繊維製品の主要製造企業として、Tama、RKW、Ludvig Svensson、Jiangsu Huachang Yarns & Fabrics、Beniplast Benitex、Arrigoni、Ginegar Plastic Products、Garware Technical Fibres Limited、Hefei Grand Nets、Beaulieu Technical Textilesなどが挙げられる。LP Informationによれば、2024年における世界トップ5社の市場シェアは約5%であり、業界全体では中堅企業が多数を占める分散構造となっている。欧州勢は高付加価値・高耐久素材の開発で優位に立ち、イスラエルやインド企業はコスト競争力と地域密着型の製品提供で存在感を高めている。中国メーカーは生産能力と原材料供給体制の強さを背景に、アジア市場で急速にシェアを拡大中である。今後は環境対応型素材とデジタル農業ソリューションを掛け合わせた差別化戦略が、各社の成長を左右する鍵となるだろう。