ポータブル緊急ウィンドウブレーカー業界の市場動向：2031年には495百万米ドル規模に成長
2025年8月19日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ポータブル緊急ウィンドウブレーカー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、ポータブル緊急ウィンドウブレーカー市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
ポータブル緊急ウィンドウブレーカーは、車両や建物での緊急時に窓ガラスを破砕し、脱出経路を確保するための携帯型安全ツールです。硬化鋼製の打撃ヘッドやスプリング機構を備え、少ない力でガラスを割ることが可能です。シートベルトカッターを併設した多機能タイプもあり、交通事故や災害時の救命に役立ちます。小型軽量で携帯性に優れ、車載安全用品として広く普及しています。
１．ポータブル緊急ウィンドウブレーカー市場規模
ポータブル緊急ウィンドウブレーカーの世界市場規模は2024年に368百万米ドルと推定され、2025年には383百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が495百万米ドルに達すると見込まれています。
２．ポータブル緊急ウィンドウブレーカー市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
ポータブル緊急ウィンドウブレーカー市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Lifehammer、 Lifeaxe、 Resqme、 Ztylus、 Hangzhou Sinat Safety Equipment、 Cixi Jinmao Car Parts、 Cuxus、 Raniaco、 Wonderoto、 Ecomcrest
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
ポータブル緊急ウィンドウブレーカー市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Spring Window Breaker、 Static Punching Window Breaker
用途別：Private Car、 Commercial Vehicle
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がポータブル緊急ウィンドウブレーカー市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1318604/portable-emergency-window-breaker
